Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng
Quy mô thị trường phim ngắn AI và hoạt hình AI ngoài Trung Quốc được dự báo tăng mạnh lên 650 triệu USD. Hàng trăm nghìn mẫu quảng cáo kéo người dùng vào những tập phim chỉ vài phút, rồi giữ chân họ bằng cơ chế mở khóa từng tập và trả phí để xem tiếp.
Nữ diễn viên được tạo bằng AI Tilly Norwood đã gặp trục trặc khi tham gia phỏng vấn trực tuyến. Video ghi lại khoảnh khắc cô nói lạc sang tiếng Quảng...
Theo Trạch Dương - Tú Oanh - Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 20:38 PM (GMT+7)