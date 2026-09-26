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Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng

Sự kiện: Giải trí

Quy mô thị trường phim ngắn AI và hoạt hình AI ngoài Trung Quốc được dự báo tăng mạnh lên 650 triệu USD. Hàng trăm nghìn mẫu quảng cáo kéo người dùng vào những tập phim chỉ vài phút, rồi giữ chân họ bằng cơ chế mở khóa từng tập và trả phí để xem tiếp.

Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng - 1

Hơn 14 triệu lượt xem 'diễn viên AI' đang phỏng vấn bỗng 'bắn' tiếng Quảng Đông
Hơn 14 triệu lượt xem 'diễn viên AI' đang phỏng vấn bỗng 'bắn' tiếng Quảng Đông

Nữ diễn viên được tạo bằng AI Tilly Norwood đã gặp trục trặc khi tham gia phỏng vấn trực tuyến. Video ghi lại khoảnh khắc cô nói lạc sang tiếng Quảng...

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Theo Trạch Dương - Tú Oanh - Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 20:38 PM (GMT+7)
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