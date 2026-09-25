Khu đất 17 tỷ đồng của NSƯT Vũ Linh dính quy hoạch, phiên tòa tranh chấp buộc phải dừng

Chiều 24/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi lại nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nuôi của cố NSƯT Vũ Linh).

Vụ án được xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên phúc thẩm từng được mở nhưng phải hoãn do vắng mặt người tham gia tố tụng. Tháng 6, phiên tòa tiếp tục bị hoãn khi bà Hồng Loan nhập viện. Sau hai lần trì hoãn, phiên tòa được mở lại vào ngày 24/9.

Bà Võ Thị Hồng Loan tại phiên tòa chiều 24/9.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 24/9, bà Võ Thị Hồng Nhung trình bày giữ nguyên toàn bộ nội dung kháng cáo, đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhung và bác yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan.

Về di sản thừa kế, bà Nhung xác định di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh gồm 3 tài sản: nhà, đất tại phường Cầu Kiệu, một thửa đất tại phường Hiệp Bình và một ô tô. Về việc phân chia các tài sản này, bà Nhung đề nghị HĐXX xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Trình bày trước HĐXX, bà Võ Thị Hồng Loan giữ nguyên nội dung kháng cáo và nói không đồng ý với kết quả định giá các tài sản là di sản trong vụ án.

Đề cập đến hòa giải, bà Loan cho biết có thể hỗ trợ bà Nhung số tiền 2 tỷ đồng. Bà Nhung không đồng ý điều này và yêu cầu được giải quyết theo các nội dung đã nêu trong đơn kháng cáo.

Đối với định giá thửa đất tại phường Hiệp Bình được định giá hơn 17 tỷ đồng. Bị đơn cho rằng thửa đất này đang bị quy hoạch chỉ còn một phần. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đề nghị dừng phiên tòa để làm rõ nội dung này.

HĐXX hội ý tại chỗ và chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát và quyết định dừng phiên tòa.

Trước đó, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế này tại thời điểm mở thừa kế.

Theo bản án sơ thẩm, di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh gồm nhà, đất tại phường Cầu Kiệu, quyền sử đất tại phường Hiệp Bình cùng một ô tô Toyota đứng tên ông Võ Văn Ngoan - tên thật của cố NSƯT Vũ Linh.

Tòa xác định bà Hồng Loan được hưởng 85% giá trị di sản. Đồng thời, bà Võ Thị Hồng Nhung được hưởng 15% tổng giá trị di sản do có công sức đóng góp, chăm sóc, quản lý và tạo lập giá trị di sản.

Không đồng tình, cả bà Hồng Nhung và bà Hồng Loan đều kháng cáo.

Bà Hồng Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc xác lập quan hệ con nuôi giữa bà Loan và cố nghệ sĩ Vũ Linh, cho rằng cố nghệ sĩ không có người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Từ đó, bà Nhung đề nghị xác định bà và ông Võ Thành Nhiêu - em trai cố nghệ sĩ - là những người thuộc hàng thừa kế thứ hai và được hưởng di sản.

Bà Nhung cũng đề nghị xác định nhà đất tại phường Cầu Kiệu không còn là di sản của cố nghệ sĩ bởi cho rằng tài sản này đã được ông tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, con gái bà Nhung.

Trong khi đó, bà Loan không đồng ý với việc phải chia 15% giá trị di sản cho bà Nhung. Bà Loan cho rằng mình là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên toàn bộ di sản phải được giao cho mình.

Bà Loan lập luận rằng những tài sản tranh chấp được cố nghệ sĩ tạo lập vào các năm 1991, 1995 và 1998. Thời điểm này, bà Nhung không sống cùng cha con bà Loan và không có công sức quản lý, gìn giữ, tôn tạo làm tăng giá trị di sản.