Niềm vui mỗi ngày của Cường Đô la

Trên trang cá nhân, Cường Đô la khoe hình ảnh anh đến trường đón 2 con. Theo nam doanh nhân sinh năm 1982, mỗi lần đón các con đều mang đến cho anh một niềm vui khó tả.

Cách đây ít tháng, Cường Đô la đã chia sẻ hình ảnh cùng vợ - Đàm Thu Trang đi dự lễ tổng kết năm ở trường của con. Nam doanh nhân 8X không ngại bày tỏ tình cảm với vợ ở nơi đông người. Những hình ảnh ấm áp của gia đình Cường Đô la nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Cường Đô la đến trường đón 2 con.

Cường Đô la từ lâu không chỉ được biết đến với hình ảnh doanh nhân thành đạt mà còn gây chú ý bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là Đàm Thu Trang và các con. Những năm gần đây, thay vì xuất hiện dày đặc với siêu xe hay các hoạt động kinh doanh, Cường Đô la thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con gồm Subeo, Suchin và Sutin.

Từ khi kết hôn, khán giả thấy anh quấn quýt bên con cái, không ngại tự tay chăm sóc các bé từ tắm rửa cho con trai nhỏ. Trên mạng xã hội, Cường Đô la thường đăng tải những khoảnh khắc đưa con đi chơi, ăn uống hay tham gia các hoạt động thể thao cuối tuần. Anh từng tiết lộ luôn cố gắng sắp xếp lịch riêng cho từng con để có thời gian gần gũi và lắng nghe các bé nhiều hơn.

Cường Đô la dành thời gian quan tâm đến con cái.

Bên cạnh đó, Cường Đô la cũng thường xuyên đồng hành cùng các con trong những hoạt động ngoại khóa. Anh từng đưa hai con nhỏ đến trường cổ vũ Subeo thi đấu bóng chuyền, hay dành thời gian dạy các con chơi golf vào dịp cuối tuần.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhận xét nam doanh nhân ngày càng thể hiện rõ sự gắn bó với vai trò người cha hơn là hình ảnh hào nhoáng trước đây.

Khoảnh khắc bình yên của Cường Đô la bên các con ở đời thường.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Cường Đô la cho thấy sự thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Từ một doanh nhân nổi tiếng với thú chơi siêu xe và đời tư ồn ào, anh dần xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, ưu tiên thời gian cho vợ con sau công việc. Những khoảnh khắc sum họp, cùng nhau du lịch hay tham gia các hoạt động đời thường được anh chia sẻ thường xuyên hơn trên mạng xã hội.

Cường Đô-la (Nguyễn Quốc Cường) sinh năm 1982, là doanh nhân được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh, đồng thời thu hút sự chú ý của công chúng qua cuộc sống gia đình. Anh từng có thời gian gắn bó với Hồ Ngọc Hà và có con trai Subeo. Sau đó, Cường Đô-la kết hôn với Đàm Thu Trang và có hai con là Suchin và Sutin.