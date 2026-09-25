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Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu

Sự kiện: Sao Việt

Nhật Kim Anh và các con quây quần bên mẹ chồng cũ đón Trung thu; Phạm Phương Thảo khoe một góc trong khu vườn 7.000 m2.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 1

Nhật Kim Anh đăng ảnh chụp cùng hai con và mẹ chồng cũ tại Cần Thơ, kèm chú thích: "Chị Hằng và gia đình của cô ấy".

Diễn viên cho biết cô giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc - để cùng chăm sóc bé Tin (bìa phải).

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 2

NSND Phạm Phương Thảo nhí nhảnh tạo dáng trong khu vườn 7.000 m2 ông xã dành để trồng hoa trái tặng mình.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 3

Hồng Nhung hé lộ không gian sống tại Paris. Ca sĩ vừa dành một tháng ở thủ đô nước Pháp để chuẩn bị cho hai con theo học tại đây.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 4

'Gái hai con' Phanh Lee khoe vẻ trẻ trung trong buổi hẹn hò ông xã đại gia.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 5

Lisa, con gái ba tuổi của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, thi catwalk tại trung tâm dancesport của bố mẹ.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 6

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang tổ chức tiệc hoành tráng mừng sinh nhật hai tuổi của con gái Gia Linh.

Diễn viên Diệu Hương thu hoạch lựu trong vườn nhà để mừng Trung thu tại Mỹ.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 7

Hồ Ngọc Hà khoe vẻ sành điệu khi sang Italy công tác.

Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu - 8

Ca sĩ Hiền Thục tận hưởng những giây phút thảnh thơi tại Tokyo, Nhật Bản.

Ảnh: FBNV

Niềm vui mỗi ngày của Cường Đô la
Niềm vui mỗi ngày của Cường Đô la

Cường Đô la khoe khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống thường ngày với niềm vui khó tả. Đó là thời gian anh đến trường đón 2 con nhỏ tan học.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2026 22:57 PM (GMT+7)
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