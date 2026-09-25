Ảnh sao 25/9: Nhật Kim Anh cùng mẹ chồng cũ và hai con đón Trung thu

Nhật Kim Anh đăng ảnh chụp cùng hai con và mẹ chồng cũ tại Cần Thơ, kèm chú thích: "Chị Hằng và gia đình của cô ấy".

Diễn viên cho biết cô giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc - để cùng chăm sóc bé Tin (bìa phải).

NSND Phạm Phương Thảo nhí nhảnh tạo dáng trong khu vườn 7.000 m2 ông xã dành để trồng hoa trái tặng mình.

Hồng Nhung hé lộ không gian sống tại Paris. Ca sĩ vừa dành một tháng ở thủ đô nước Pháp để chuẩn bị cho hai con theo học tại đây.

'Gái hai con' Phanh Lee khoe vẻ trẻ trung trong buổi hẹn hò ông xã đại gia.

Lisa, con gái ba tuổi của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, thi catwalk tại trung tâm dancesport của bố mẹ.

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang tổ chức tiệc hoành tráng mừng sinh nhật hai tuổi của con gái Gia Linh.

Diễn viên Diệu Hương thu hoạch lựu trong vườn nhà để mừng Trung thu tại Mỹ.

Hồ Ngọc Hà khoe vẻ sành điệu khi sang Italy công tác.

Ca sĩ Hiền Thục tận hưởng những giây phút thảnh thơi tại Tokyo, Nhật Bản.

Ảnh: FBNV