Lisa và bạn trai mới 'dính như sam'

Ngày 10/8, Lisa sang Kyoto, Nhật Bản, thực hiện buổi chụp ảnh cho một thương hiệu mà cô làm đại diện. Cô đăng ảnh buổi làm việc trên mạng xã hội. Cùng ngày, một số người bắt gặp cô ăn sushi với Pongtiwat Tangwancharoen (Blue Pongtiwat) ở Tokyo. Cả hai ngồi một góc vắng, đều đội mũ, không muốn gây chú ý.

Vài ngày trước đó, một số nguồn tin nói Lisa và bố mẹ dự đám cưới một người thân ở Nhật, sự kiện có sự tham gia của cả gia đình Blue. Sau đó, họ cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue hôm 5/8.

Lisa (áo đỏ) trong tấm hình có sự xuất hiện của bố mẹ cô và bố mẹ Blue. Ảnh: X

Cuối tháng trước, Lisa còn được bắt gặp ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Tháp tùng cô trong chuyến đi là "gương mặt quen thuộc" - Blue.

Trước ồn ào về chuyện tình cảm với bạn trai mới, Lisa chỉ im lặng.

Theo các nguồn tin, Lisa và Pongtiwat Tangwancharoen đã là bạn bè nhiều năm. Vào tháng ba năm nay, Lisa tổ chức sinh nhật lần thứ 29 và Blue Pongtiwat đến chung vui cùng cô. Blue Pongtiwat sau đó chia sẻ những bức ảnh thân mật của cả hai trên Instagram.

Lisa và Blue ở Hong Kong. Ảnh: X

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Lisa đăng ảnh trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: X

Từ đầu 2026 đến nay, Lisa chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân như xuất hiện tại Met Gala với vai trò khách mời nổi bật, tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và quảng bá dự án solo. Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi công bố chuỗi show Viva La Lisa tại Las Vegas cuối năm nay. Cô có sức ảnh hưởng lớn trong thời trang lẫn giải trí toàn cầu.

Lisa vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân tỷ phú Frédéric Arnault - con trai thứ ba của tập đoàn LVMH - khoảng hai năm nhưng gần đây được cho là đã chia tay. Theo HK01, Arnault hiện ngừng theo dõi và thích các bài đăng trên mạng xã hội của thành viên Blackpink. Cả hai không hề nhắc về nhau, dù báo chí, dư luận rất quan tâm.

Pongtiwat Tangwancharoen (Blue Pongtiwat) sinh ngày 15/3/2000, là diễn viên và người mẫu. Gia nhập làng giải trí từ năm 2016, Blue dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình nổi bật, lối diễn xuất tự nhiên và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ các vai khách mời cho đến những nhân vật chính trong phim truyền hình và điện ảnh.

Tên tuổi của Blue bắt đầu được khán giả Thái Lan chú ý sau khi tham gia các bộ phim truyền hình như Krong Kam, Leh Game Rak và You Are My Heartbeat. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến với anh khi đảm nhận vai chính trong The Family và đặc biệt là Ready, Set, Love (2024) - loạt phim của Netflix giúp hình ảnh của Blue tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế.