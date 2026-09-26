Ảnh sao 26/9: Diễn viên Kim Ngọc bán bánh mì mưu sinh ở Mỹ

Quầy của Kim Ngọc nằm trong một trung tâm thể hình, bán bánh mì Việt Nam, bánh ngọt và nước uống. Diễn viên cho biết hai vợ chồng chỉ kê vài chiếc bàn lớn làm chỗ bán hàng, nhưng ngày nào cũng vất vả bày ra, dọn vào. Các con còn nhỏ, chưa có người trông nên cả hai thường đưa hai bé đi làm cùng.

Kim Ngọc được biết đến qua các phim Duyên nợ miền Tây, Thương lắm đò ơi, Hoán nhân tâm, Tơ đồng vương vấn, Đoạn trường nam ai, Anh Ba Khía.

Năm 2019, cô gác lại công việc nghệ thuật, sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tại Texas, thời gian đầu cô ở nhà chăm con, sau đó mới mở quầy bánh mì.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đưa hai con gái Winnie và Hannie đi chơi Trung thu.

Ca sĩ Quế Vân tự cắm hoa, bày mâm cỗ cúng gia tiên dịp rằm tháng tám.

Diễn viên Lan Phương cho biết đang quay phim ở TP HCM, được nghỉ hơn một ngày nên bay về thăm hai con. Về đến nhà, cô thấy bé Mia sốt cao, nôn nhiều, trong khi bảo mẫu đột ngột báo nghỉ, nên rất bối rối.

MC Cát Tường đưa con gái Tường An đi ăn tối. Cô cho biết mỗi dịp lễ, Tết, chỉ cần bên con là thấy ấm áp, đủ đầy.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói từ khi kết hôn, cô được chồng đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc.

Diễn viên Ngọc Huyền mặc trang phục lấy cảm hứng từ yếm đào, chụp ảnh theo phong cách tiểu thư.

Ca sĩ Hiền Thục dạo chơi ở Nhật Bản.

Diễn viên Đỗ Duy Nam đưa vợ đi xem Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Cả hai nhận xét phim nhiều cảnh gay cấn, đáng xem.

Dương Cẩm Lynh và con trai út, bé Liam, chụp ảnh Trung thu.

'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Barcelona nhân chuyến công tác tại Tây Ban Nha.

Diễn viên Hiếu Hiền chở Hòa Thuận đi làm dưới trời mưa lớn.

Lê Lộc tận hưởng khoảnh khắc con gái Cơm Lê ngủ ngon lành trên vai mẹ.

Bé Dâu Tây, con gái diễn viên Cao Minh Đạt, đón Trung thu đầu tiên.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, quây quần bên con gái và hai cháu.