Tuấn Trần nói gì khi được khán giả "đẩy thuyền" với nữ diễn viên Phương Anh Đào?

Sau tai nạn, thấy trưởng thành và bản lĩnh hơn

Nam diễn viên Tuấn Trần vỡ òa xúc động khi được đạo diễn, nhà sản xuất Johnny Trí Nguyễn và ê kíp tặng hoa chúc mừng anh đã hoàn thành cảnh quay của mình. (Ảnh: FBNV)

Năm qua ghi dấu cột mốc quan trọng khi nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong phim “Mang mẹ đi bỏ”. Khi đứng trên sân khấu với đôi nạng gỗ, cảm xúc của Tuấn Trần về sự công nhận này có gì khác biệt so với những giải thưởng trước đây, khi em đang ở đỉnh cao phong độ?

- Về hai chữ "đỉnh cao", tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình đã đạt đến, bởi tôi hấy bản thân còn phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó thực sự rất lạ. Cánh Diều Vàng là một giải thưởng vô cùng uy tín, nhìn vào danh sách đề cử toàn những diễn viên giỏi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng giải.

Ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi vừa đi khám chấn thương từ phim trường "Hộ Linh Tráng Sĩ" về, bác sĩ đã quyết định chỉ định mổ. Đến lễ trao giải với tâm thế chỉ để tham gia cho vui, nhưng khi tên mình được xướng lên, tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng.

Niềm vui lớn nhất là được anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp chúc mừng nồng nhiệt. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi chiêm nghiệm rằng trong nghề này, chỉ cần mình kiên trì và cố gắng mỗi ngày, dù có gặp bất cứ biến cố gì thì tổ nghề hay giới chuyên môn đều sẽ ghi nhận quá trình nỗ lực đó.

Nam diễn viên Tuấn Trần tại hậu trường quay phim "Hộ Linh Tráng Sĩ". (Ảnh: FBNV)

Chấn thương đứt dây chằng trên phim trường là một tai nạn nghề nghiệp khá nặng, việc hồi phục mất rất nhiều thời gian. Nhìn lại khoảnh khắc đó, Tuấn Trần coi đây là một bài học về sự cẩn trọng hay là một "vết sẹo danh dự" minh chứng cho sự dấn thân của mình với vai tráng sĩ này?

- Lúc đó tôi thực hiện một cảnh quay đại cảnh (long short) cuối phim, nhân vật phải nhảy lên để đá và thực hiện các động tác hành động liên tục. Ngay lúc đáp xuống, tôi nghe tiếng "rắc" và biết mình đã bị đứt dây chằng. Ban đầu rất hoảng loạn và đau đớn, nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải cho bản thân mà là sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Chỉ còn hai ngày nữa là hoàn thành vai diễn mà mình vô cùng tâm huyết, vốn dĩ tôi luôn muốn tự mình thực hiện mọi cảnh quay không cần đóng thế.

Khi bác sĩ xác nhận chấn thương, tôi đã rất buồn. Nhưng chính lúc đó, sự hỗ trợ từ ekip và đặc biệt là anh Johnny Trí Nguyễn đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Anh ấy trấn an: "Không sao, anh sẽ thay đổi cách đánh cho em". Thay vì đánh dưới mặt đất, anh ấy chuyển sang các bài đánh đu dây (wire-work). Điều kỳ diệu là bài đánh mới này lại hay và hiệu quả hơn cả phương án ban đầu.

Tôi nhận ra trong cái rủi có cái may. Thay vì xem đó là tai nạn, coi đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó dạy cho tôi sự bình tĩnh và cách thích nghi khi mọi chuyện không đi đúng phương án A.

Bây giờ nhìn vào những vết mổ, không thấy tiêu cực mà thấy cả một câu chuyện đầy niềm vui và sự ghi nhận. Thay vì suy nghĩ cực đoan, tôi chọn cách đón nhận mọi thứ thuận theo tự nhiên và tin vào những duyên lành sẽ đến. Khoảnh khắc đó thực sự là một bài học về bản lĩnh sẽ mang theo suốt đời làm nghề.

Nam diễn viên Tuấn Trần cho biết, anh luôn sợ làm mẹ buồn và rất may mắn khi có mẹ ủng hộ mình. (Ảnh: FBNV)

Trong năm qua, Tuấn Trần đã vào vai những người con trong gia đình qua các phim như “Mang mẹ đi bỏ” và “Làm giàu với ma”. Điều gì ở những nhân vật này khiến cảm thấy mình vẫn còn "nợ" khán giả? Có điều gì thực sự chưa ưng ý trong cách bóc tách tâm lý nhân vật ở hai vai diễn này không?

- Thật lòng mà nói, mỗi khi đóng máy nhìn lại, tôi luôn có những sự tiếc nuối. Tôi thường nghĩ nếu lúc đó mình "đào sâu" hơn một chút thì có lẽ nhân vật đã tốt hơn. Tuy nhiên cũng học cách chấp nhận rằng có những khoảnh khắc, chính cảm xúc tự nhiên của nhân vật lúc đó đã dẫn dắt mình diễn như vậy.

Dù đóng nhiều vai con, nhưng tôi luôn sợ sự lặp lại chính mình. Điểm chung của những nhân vật này là họ đều có sai lầm, đều yêu thương cha mẹ sai cách, nhưng sâu bên trong họ là những nỗi khổ tâm khó thổ lộ. Tôi tìm thấy sự đồng cảm lớn khi đọc kịch bản và muốn mang những "góc khuất" đó đến gần với khán giả hơn.

Niềm vui lớn nhất là sau khi phim chiếu, khán giả không gọi tên Tuấn Trần mà gọi tên nhân vật, họ thương và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhân vật đó. Đó là sự khích lệ rất tích cực đối với tôi.

Cặp đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần diễn với nhau ăn ý và có nhiều điểm chung. (Ảnh: FBNV)

Mẹ Tuấn Trần từng khóc vì xót xa khi thấy con trai quá khổ cực trên phim trường, nhất là sau chấn thương vừa rồi. Ngoài những giải thưởng đạt được, Tuấn Trần làm gì để an ủi mẹ và cân bằng giữa đam mê nghệ thuật với sự lo lắng của gia đình?

- Tôi nghĩ niềm an ủi lớn nhất dành cho mẹ chính là việc luôn nỗ lực làm việc tốt và sống tử tế. Thật ra, ngay cả khi không bị chấn thương, mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi như mọi người mẹ khác. Cách tôi chọn là đối thoại chân thành và cho mẹ thấy sự trưởng thành của mình qua từng dấu mốc nghề nghiệp.

Mẹ tôi chỉ mong tôi làm người tốt, sống đúng đạo đức, có công việc ổn định và mỗi ngày ăn uống đầy đủ là bà an lòng. Tôi cực kỳ hạnh phúc vì mẹ luôn ủng hộ mọi lựa chọn nghề nghiệp.

Mẹ tôi là người rất tinh tế, bà không bao giờ bộc lộ sự lo lắng quá mức trước mặt vì sợ tôi bị áp lực. Bà thường nén nỗi xót xa vào lòng, đôi khi chỉ lặng lẽ buồn một mình. Hiểu tính mẹ, tôi luôn cố gắng dành tối đa thời gian cho gia đình. Những lúc không đi quay chỉ quanh quẩn ở nhà ăn cơm, trò chuyện cùng mẹ.

Có những dự án, tôi còn rủ mẹ đi theo lên phim trường như một người "trợ lý đặc biệt" để mẹ vừa được du lịch, vừa được thấy con làm việc. Chính sự ủng hộ lặng thầm nhưng vững chắc của gia đình là điểm tựa lớn nhất giúp tôi an tâm theo đuổi nghệ thuật.

Diễn viên Tuấn Trần cho hay chuyện tình yêu sẽ thuận theo chữ duyên. (Ảnh: FBNV)

Từng chia sẻ rằng, mình phải chuẩn bị tâm lý trước nhiều tháng và hoàn toàn nhập vai vào thế giới của nhân vật. Vậy sau khi kết thúc cảnh quay, Tuấn Trần có mất nhiều thời gian để thoát ra khỏi nhân vật đó không?

- Những năm gần đây, tôi không để nhân vật giữ trong người mình quá lâu. Trước đây, có lần tôi nhập tâm quá sâu vào một nhân vật có cuộc đời bi kịch, dẫn đến việc mang theo năng lượng tiêu cực đó về nhà và vô tình làm tổn thương người thân bằng sự khó chịu của mình.

Bây giờ, quan điểm của tôi là: khi máy quay chạy, tôi sống hết mình với thế giới của nhân vật; nhưng khi đạo diễn hô "Cắt!", tôi phải trở lại là Tuấn Trần ngay lập tức.

Chuyện tình cảm thuận theo chữ duyên

Nam diễn viên Tuấn Trần chia sẻ chỉ coi Phương Anh Đào là đồng nghiệp. (Ảnh: FBNV)

Khán giả đang "đẩy thuyền" rất nhiệt tình cho Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau màn tái hợp trong phim “Báu vật trời cho”. Giữa những tin đồn "phim giả tình thật", Tuấn Trần có thể chia sẻ thật lòng về vị trí của Phương Anh Đào trong cuộc sống hiện tại? Cô ấy là một đồng nghiệp tri kỷ hay còn là một nấc thang nào khác?

- Ở ngoài đời, tôi và Đào là những người bạn, người đồng nghiệp rất thân thiết. Đào là một diễn viên giỏi, cô ấy luôn cho tôi những góc nhìn nghệ thuật rất giá trị. Về việc được "đẩy thuyền", tôi cảm thấy rất vui. Bởi vì khi khán giả yêu mến, gán ghép cặp đôi, điều đó chứng tỏ chúng tôi đã thành công trong việc khắc họa nhân vật. Nếu đóng vai yêu nhau mà khán giả nhìn vào thấy xa cách thì đó mới là thất bại của người diễn viên.

Tôi và Đào có tư duy nghề nghiệp và cách làm việc khá giống nhau, nên khi hợp tác, tôi học hỏi được ở cô ấy rất nhiều.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong buổi ra mắt phim "Báu vật trời cho". (Ảnh: FBNV)

Vậy còn những suy nghĩ về chuyện tình cảm và hạnh phúc riêng tư thì sao?

- Về tình cảm, tôi luôn để mọi thứ thuận theo chữ "duyên". Tôi không thích tính toán quá nhiều vì đôi khi tính trước bước không qua. Trân trọng mọi dạng thức của tình cảm trong đời, từ tình bạn, tình anh em đến tình cảm gia đình.

Hạnh phúc với tôi hiện tại là sự kết nối. Trước đây tôi rất ngại chia sẻ, sợ mình nói điều gì đó không hay hoặc làm phật lòng người khác. Nhưng bây giờ, như lúc này ngồi nói chuyện với chị, tôi thấy mình "nhiều chuyện" hơn hẳn (cười).

Tôi thích được lắng nghe và được chia sẻ, vì qua đó học hỏi được nhiều cái hay từ người đối diện. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại thay vì đặt ra những dự định quá xa xôi. Cứ sống hết mình với những gì đang tới, đó chính là cách tôi tận hưởng cuộc sống này.

Thực ra từ lúc biết rung động đến giờ, ai mà chẳng từng có lúc say nắng, nhưng tôi là kiểu người hướng nội. Những cảm xúc đó tôi thường giữ cho riêng mình, coi đó là một góc nhỏ riêng tư để chiêm nghiệm thay vì chia sẻ rộng rãi. Hiện tại, mọi tâm sức của tôi đều đang dành cho những vai diễn và những trải nghiệm mới với nghề.

Cám ơn Tuấn Trần!