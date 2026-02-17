Tài tử 'Bố già' qua đời

Gia đình thông báo ông Robert Duvall qua đời hôm 15/2 tại nhà riêng ở Middleburg, Virginia. Trong thông báo, vợ ông, bà Luciana Duvall, không công bố nguyên nhân cụ thể, chỉ cho biết ông ra đi thanh thản, do tuổi già, sức yếu. "Với thế giới, ông là diễn viên đoạt Oscar, là đạo diễn, người kể chuyện. Với tôi, ông là tất cả", bà Luciana viết trên Facebook. Gia đình mong khán giả tưởng nhớ diễn viên bằng cách xem lại các bộ phim của ông.

Tài tử Robert Duvall và vợ. Những năm cuối đời, ông sống cùng gia đình tại trang trại ở Virginia.

Robert Duvall sinh ngày 5/1/1931 tại San Diego, trong gia đình có cha là đô đốc hải quân Mỹ. Tuổi thơ theo chân gia đình qua nhiều căn cứ quân sự giúp ông sớm quan sát, ghi nhớ giọng nói và cử chỉ của nhiều tầng lớp người, vốn sống sau này trở thành chất liệu diễn xuất. Ông học tại Principia College, phục vụ hai năm trong quân đội Mỹ, rồi theo học diễn xuất tại Neighborhood Playhouse ở New York, cùng thời với Dustin Hoffman và Gene Hackman.

Ông bén duyên điện ảnh năm 1962 với vai Boo Radley trong To Kill a Mockingbird - một nhân vật ít thoại nhưng có chiều sâu nội tâm. Thập niên 1970 đánh dấu bước ngoặt khi Duvall vào vai luật sư Tom Hagen, vị quân sư điềm tĩnh của gia đình Corleone - trong series Bố già. Vai diễn mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên phụ xuất sắc, đồng thời đưa tên tuổi ông lên hàng ngũ những gương mặt tiêu biểu của Hollywood. Năm 1979, ông tiếp tục ghi dấu với hình ảnh trung tá Kilgore trong Apocalypse Now. Năm 1984, ông đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc, với vai ca sĩ nhạc đồng quê sa cơ của Tender Mercies. Song song điện ảnh, Duvall để lại dấu ấn ở truyền hình.

Robert Duvall (trái) và Marlon Brando trong phim 'Bố già'.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Duvall được đề cử bảy giải Oscar, bảy Quả Cầu Vàng, giành một BAFTA, bốn Quả Cầu Vàng, hai Emmy. Ông thường được giới phê bình ví như "tắc kè hoa" của màn ảnh, có thể hóa thân nhiều dạng tính cách. Tuy nhiên, ông từng nói: "Tôi không trở thành nhân vật. Vẫn là tôi, chỉ được điều chỉnh".

Ngoài diễn xuất, ông thử sức đạo diễn với các phim như Angelo My Love, The Apostle, Assassination Tango và Wild Horses. The Apostle (1997) - dự án ông tự viết kịch bản, đóng chính - tác phẩm chứa nhiều tâm huyết cá nhân của tài tử - từng giúp ông được đề cử Nam chính xuất sắc của Oscar. Các phim cuối cùng ông góp mặt là Widows (2018) và Hustle (2022).