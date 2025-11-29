Tiếc cho Thái Hòa

Tuấn Trần sinh năm 1992, xuất thân từ người mẫu, gia nhập điện ảnh từ đầu thập niên 2010, và dần xây dựng tên tuổi qua những vai phụ. Với Mang mẹ đi bỏ, phim vừa phát hành năm 2025, anh đảm nhiệm vai Hoan, một người con chịu áp lực chăm mẹ bệnh, mưu sinh vất vả, đầy giằng xé nội tâm. Những cảnh cao trào, nội tâm sâu sắc và biểu cảm tự nhiên đã khiến anh được khen “thăng hạng mạnh mẽ” so với các vai trước.

Ban giám khảo có lý do để trao giải cho Tuấn Trần: anh đã chứng tỏ được nỗ lực bứt phá, bỏ lại hình ảnh “soái ca” thư sinh, chấp nhận thử thách với vai diễn một nhân vật cặm cụi, đau đáu tình mẫu tử, mang gánh nặng gia đình, mâu thuẫn với bản thân, chịu khổ, chịu áp lực và đôi khi phải đối diện quyết định khó khăn.

Tuấn Trần vượt qua Thái Hòa đạt Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai Hoan trong Mang mẹ đi bỏ

Chính sự mộc mạc, chân thật ấy cộng với ánh mắt giàu cảm xúc được đánh giá là đã chạm đến khán giả và tạo nên niềm đồng cảm lớn.

Ngược lại, Thái Hòa, với kinh nghiệm lâu năm, kho phim đồ sộ, và vị thế ổn định, là cái tên mà nhiều người tin rằng “không thể không nhắc đến” khi nói về danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc.

Vì vậy khi anh không được giải, phản ứng tiếc nuối từ công chúng hoàn toàn có thể lý giải. Họ đặt niềm tin vào một diễn viên có bề dày cống hiến, đã nhiều lần ghi dấu ấn, quen thuộc với đại chúng, có khả năng kéo khán giả ra rạp chỉ bằng tên tuổi.

Sự so sánh giữa Tuấn Trần và Thái Hòa tất nhiên không đơn thuần là “gương mặt mới so với gạo cội”, mà còn là biểu hiện của bước chuyển trong nền điện ảnh Việt - từ tôn vinh kinh nghiệm, tên tuổi, sang khuyến khích sự thử nghiệm, tái hiện đời sống thực và diễn xuất nội tâm.

Đối với Tuấn Trần, danh hiệu Nam chính xuất sắc có thể xem là viên gạch đệm vững chắc cho hành trình đang lên của anh. Chính Tuấn từng thừa nhận áp lực rất lớn khi đảm nhận vai Hoan ở gánh nặng tâm lý, hoàn toàn khác với các vai trước, và anh không cho phép bản thân “sảy chân”. Nhiều đạo diễn đánh giá anh có tiềm năng lớn, với khả năng nhập vai, chịu thương chịu khó và thích thử thách.

Tuy nhiên, một số người vẫn đặt câu hỏi về độ bền vững. Liệu chiến thắng lần này có làm nên sự ổn định cho Tuấn Trần, hay chỉ là thành công nhất thời? Với diễn viên gạo cội như Thái Hòa, việc không nhận giải lần này chưa hẳn là đánh giá thấp, nhưng có thể phản ánh rằng vị thế “chắc chắn” không còn tuyệt đối, khán giả và giới chuyên môn đang mở rộng tiêu chí chọn lựa.

Cũng có người hài hước cho rằng, bởi hạng mục giải chính đã không có gì bất ngờ, sang giải Nam diễn viên chính xuất sắc, dù gì Ban tổ chức cũng phải làm một cú twist để tạo “ép phê”, chứ giải gì cũng “như đã đoán” thì đêm bế mạc ít nhiều lại có phần tẻ nhạt.