Tuấn Hưng mắc Covid-19, Dương Edward nhập viện cấp cứu vì viêm phổi

Cách đây mấy giờ, ca sĩ Tuấn Hưng vừa thông báo vừa trải qua một trận sốt do mắc Covid-19. Nam ca sĩ nói rằng, ngay khi nghi mình bị Covid-19, anh thấy mình mẩy ê ẩm kèm theo cơn sốt rét nhẹ, nhịp thở không bình thường dù nằm yên một chỗ. Mua bộ test về thử thì lên 2 vạch đỏ.

Tuấn Hưng đăng tải bản test dịch cúm của hai ngày 9/3 và 10/3. Ảnh: FBNV

“Từ hôm qua tới giờ mình không uống thuốc chỉ ăn uống bình thường. Uống nước trà ấm nóng, nước cam hoặc nước ấm gừng mật ong. ‘Em Covid’ này trên cơ bản là cơ thể tự xử lý được ở nhà. Sau khi áp dụng các biện pháp thấy ăn ngon ngủ ngon và mọi thứ bình thường dần, sáng nay test lại thấy chỉ còn 1 vạch. Lắng nghe cơ thể và biết sợ để giữ sức khoẻ nhé mọi người!”, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện ca sĩ Dương Edward mới đây đã có thông báo khẩn về tình trạng của nam ca sĩ. Theo đó, Dương Edward bị viêm phổi, sốt cao… nên đã phải nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Đại diện Dương Edward thông báo khẩn về tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV

Đại diện nam ca sĩ đã thay mặt gửi lời xin lỗi vì sự cố sức khỏe này: “Sự việc phát sinh ngoài mong muốn này đã và đang ảnh hưởng đến lịch trình biểu diễn cũng như các kế hoạch đã được thống nhất với quý đối tác và các anh/chị bầu show.

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý vị trong giai đoạn này. Ngay khi tình trạng sức khỏe ổn định, Dương Edward sẽ sớm quay trở lại. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của quý đối tác cùng khán giả”, đại diện của Dương Edward bày tỏ.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với các thành viên Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn.

Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu giải tán, Tuấn Hưng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuấn Hưng được biết đến với giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn. Anh sở hữu loạt bản “hit” như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…

Nam ca sĩ cũng từng tham gia diễn xuất trong các phim: Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ và bộ phim mới nhất là Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Tuấn Hưng cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Giọng hát Việt các mùa 2015 và 2019.

Còn Dương Edward tên thật Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1992 tại TP.HCM. Sau khi tham gia chương trình Vietnam Idol vào năm 2016, lọt vào top 5 chung cuộc, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt nổi tiếng lên sau ca khúc Price tag và I’m yours.

Sang đến năm 2017, Dương Edward tiếp tục trở lại gây chú ý khi tung ra liên tiếp 3 bản cover triệu view. Đặc biệt bản cover Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Anh không muốn bất công với em… với cách phối mới mẻ nhưng vẫn vô cùng da diết tình cảm đã đưa tên tuổi của Dương Edward đến gần hơn với khán giả.

Sau Vietnam Idol, Dương Edward còn ghi dấu ấn qua các chương trình như: The Masked Singer (Mascot Kỳ Lân Lãng Tử), Our Song và phát hành các ca khúc riêng như: Thương em, Định mệnh của hai ta.

Trước đó, Dương Edward từng có 6 năm học hỏi và rèn luyện về âm nhạc sáng tạo tại Học viện âm nhạc đương đại Institue of Contemporary Music Performance.

Dương Edward là chàng ca sĩ điển trai rất sáng sân khấu, phong cách tươi trẻ, lịch lãm. Đặc biệt, anh sở hữu giọng hát nhẹ nhàng và nền tảng âm nhạc tốt bởi anh từng có 6 năm du học tại Anh.