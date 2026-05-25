“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh có động thái bất ngờ khi bị yêu cầu test chất cấm

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đáp trả khi bị yêu cầu test ma túy

Những ngày qua, showbiz Việt liên tục xuất hiện các câu chuyện nghệ sĩ chủ động kiểm tra ma túy để chứng minh bản thân “trong sạch” sau khi bị réo tên vào những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Trước đó, Ngọc Sơn và Duy Mạnh đều công khai kết quả test nhanh ma túy nhằm tránh những suy diễn từ dư luận.

Mới đây, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh trở thành cái tên tiếp theo bị cư dân mạng nhắc đến giữa làn sóng nghệ sĩ lên tiếng trước các tin đồn tiêu cực liên quan đến chất cấm.

Việt Trinh có chế độ ăn lành mạnh . Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khác với phản ứng của nhiều nghệ sĩ khác, Việt Trinh lại chọn cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn khi bị yêu cầu đi xét nghiệm ma túy. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng nếu đi test lúc này thì “chỉ tốn tiền”, bởi kết quả có lẽ chỉ ra “1 ngày 5 loại rau hấp, cà phê latte không đường, trà gạo lứt Nhật…”.

Cô cũng khẳng định bản thân không liên quan đến chất cấm, đồng thời nhắn nhủ cư dân mạng nên sử dụng mạng xã hội một cách văn minh hơn thay vì suy diễn vô căn cứ. Theo Việt Trinh, hiện cô đang bận rộn chăm sóc, phục vụ khách dịp nghỉ hè nên không có thời gian để đôi co hay đáp trả những bình luận tiêu cực trên mạng.

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh từng chiến đấu với bệnh trầm cảm

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh từng khiến khán giả bất ngờ khi công khai hành trình nhiều năm chiến đấu với bệnh trầm cảm. Nữ diễn viên cho biết cô từng xấu hổ, né tránh việc bản thân gặp vấn đề tâm lý trước khi quyết định điều trị chuyên khoa.

Theo Việt Trinh, áp lực công việc, thường xuyên hóa thân vào các vai diễn bi kịch cùng chế độ sinh hoạt thất thường khiến sức khỏe tinh thần suy sụp. Bên cạnh đó, quãng thời gian mang thai và làm mẹ đơn thân từ năm 2008 cũng khiến cô rơi vào trạng thái lo âu kéo dài.

Ở giai đoạn nặng nhất, nữ diễn viên mất ngủ, suy nhược, sụt cân còn 48kg và luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Sau 2 năm điều trị kết hợp dùng thuốc và thay đổi lối sống, cô dần hồi phục, lấy lại tinh thần tích cực.

Việt Trinh hiện có cuộc sống ung dung thoải mái. Ảnh: FBNV

Việt Trinh cũng chia sẻ, việc quá lo lắng khi con trai từng nghi mắc bệnh nguy hiểm khiến tình trạng trầm cảm của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, sau khi giải nghệ, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên, chăm sóc vườn tược và lan tỏa năng lượng tích cực tới người hâm mộ.

Hiện tại, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh sống cùng con trai Thiện Nhân tại Bình Dương. Nữ diễn viên cho biết cô không còn nghĩ đến chuyện yêu đương, thay vào đó dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập luyện và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên tại khu vườn rộng khoảng 3.000m2.

Việt Trinh hiện có cuộc sống ung dung thoải mái, thường xuyên đi du lịch. Ảnh: FBNV

Theo Việt Trinh, việc ngắm bình minh, chăm sóc cây cối giúp cô tìm thấy sự bình yên và trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần sau những biến cố cuộc sống. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô không tin mình mắc vấn đề tâm lý cho đến khi đối diện và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, Việt Trinh từng đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 2019. Khi đó, cô bày tỏ mong muốn sống bình lặng đến cuối đời và gửi lời xin lỗi đến những người từng buồn vì mình.

Việt Trinh là nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Việt thập niên 1990, từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh nhờ nhan sắc sắc sảo cùng đôi mắt to tròn đặc trưng.