Shakira nói về 'giai đoạn đen tối nhất' sau chia tay Pique

"Tôi đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất - khi chứng kiến gia đình mình tan vỡ", ngôi sao người Colombia nói trong cuộc phỏng vấn với The Times đăng ngày 22/5.

Shakira chia sẻ về những khó khăn sau chia tay Pique. Ảnh: Instagram

Trong lúc đối mặt với đổ vỡ tình cảm, Shakira cũng chăm sóc cha mình. Theo bài báo, cha của nữ ca sĩ bị ngã và chấn thương nghiêm trọng không lâu sau khi bay đến Barcelona để ở bên an ủi con gái.

"Tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng điều đó có lẽ khiến tôi trở thành một người khôn ngoan hơn theo cách không ngờ tới, hoặc ít nhất là mạnh mẽ hơn", Shakira chia sẻ. "Người ta nói điều gì không thể quật ngã bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, và điều đó là thật. Con người có sức chịu đựng đáng kinh ngạc".

Ngôi sao 49 tuổi chiêm nghiệm rằng chính nghịch cảnh và đau khổ giúp cô nhận ra mình kiên cường đến mức nào, đồng thời qua đó cô biết trân trọng bạn bè và sự hỗ trợ xung quanh.

Một trong những người bạn luôn ở bên động viên cô là Chris Martin và Adele. Theo bài báo, Chris Martin từng gửi cho Shakira bức ảnh chiếc bình vỡ được gắn lại bằng vàng kèm dòng chữ: "Kintsugi - bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi vượt qua chuyện này".

"Cuộc sống đôi khi thật tồi tệ, nhưng cũng rất đẹp, được tạo nên từ ánh sáng và bóng tối", Shakira nói. "Vì thế tôi biết ơn cuộc đời vì từng khoảnh khắc, cả những điều tươi sáng lẫn u tối và người khiến tôi đau khổ, bởi họ đã trở thành những người thầy dạy cho tôi nhiều bài học quý giá".

Khi được hỏi về cảm xúc dành cho bạn trai cũ sau bốn năm kết thúc mối quan hệ, ca sĩ cho biết: "Tôi sẽ luôn giữ lòng biết ơn dành cho cha của các con mình và vì anh ấy đã giúp tôi trở thành người mẹ như ngày hôm nay".

Shakira bên Gerard Pique và hai con trai. Ảnh: VIEWpress

Shakira cũng tiết lộ hiện chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới. "Cuộc sống của tôi không còn chỗ hay thời gian cho chuyện yêu đương nữa. Tôi đã quá bận rộn", cô nói. "Các con là ưu tiên hàng đầu của tôi. Và cả sự nghiệp nữa. Thật kỳ lạ khi tôi đang yêu công việc của mình hơn bao giờ hết. Tôi cũng tận hưởng khoảng thời gian sống một mình".

Shakira và Gerard Pique gặp nhau trên trường quay MV Waka Waka - ca khúc chính thức của World Cup 2010. Đến năm 2011, cả hai công khai hẹn hò và nhanh chóng trở thành một trong những cặp sao được yêu thích nhất.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó và có chung hai con, Shakira và Pique thông báo chia tay vào năm 2022. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha sau đó vướng nghi vấn ngoại tình với Clara Chía Martí - nguyên nhân được cho là khiến mối quan hệ đổ vỡ. Pique giữ im lặng trước tin đồn nhưng công khai bạn gái mới chỉ vài tháng sau khi chia tay Shakira. Anh và Clara hiện vẫn mặn nồng bên nhau.