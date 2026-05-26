Trương Vệ Kiện 'còn nguyên nỗi đau bố đẻ bạo hành thời thơ ấu'

Xuất hiện trong một chương trình trực tuyến ngày 24/5, Trương Vệ Kiện cho biết ngày còn nhỏ, bố anh thường xuyên ra khơi kiếm sống, xa nhà liên tục. Ông có tính khí nghiêm khắc, dễ nổi nóng, khiến anh sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Anh kể: "Ngày nào tôi cũng phải lo lắng xem tâm trạng của bố thế nào, sợ ông ấy sẽ nổi giận và đánh tôi, thậm chí đánh cả mẹ".

Anh nhớ lại, điểm toán của mình luôn kém, nhưng một lần anh học hành chăm chỉ và đạt 60 điểm trong một bài kiểm tra, vui mừng khoe bố nhưng lại bị tát. Có lần, em trai anh đi giày ngược, bố cũng nổi cơn thịnh nộ, đánh con rất đau. Anh nói: "Tôi cảm thấy rất tệ. Cha tôi thường xuyên đánh đập các thành viên trong gia đình".

Nhiều lần đòn roi khiến Vệ Kiện học được cách đọc biểu cảm của bố và chủ động nhận lỗi. Vì vậy anh là người ít bị đánh nhất trong gia đình.

Trương Vệ Kiện tham gia chương trình podcast. Ảnh: Weibo

Năm Trương Vệ Kiện 17 tuổi, bố bỏ rơi bốn mẹ con, đẩy gia đình vào khủng hoảng tài chính. Là con trai cả, anh phải đi hát quán bar phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, môi trường đó rất hỗn loạn, khiến anh thậm chí đã xích mích với một số nhân vật trong thế giới ngầm. Để dẹp yên rắc rối, bà chủ quán ép anh phải xin lỗi trước mặt đám đông. Anh hồi tưởng: "Tôi không làm gì sai nhưng vì lợi ích hoạt động của quán, bà chủ vẫn yêu cầu tôi thừa nhận lỗi". Trải nghiệm đã khiến anh quyết tâm từ bỏ việc cũ, đăng ký tham gia cuộc thi hát và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sau này, khi ký hợp đồng với TVB và bước chân vào làng giải trí, Trương Vệ Kiện trân trọng từng cơ hội làm việc. Anh chủ động thảo luận ý tưởng kịch bản với nhà sản xuất, thậm chí đến tận văn phòng quản lý cấp cao để năn nỉ không cắt bỏ cảnh quay của mình. Anh thừa nhận thời trẻ, bản thân là người ham vật chất, ám ảnh bởi xe hơi sang trọng và bất động sản có view biển, không ngừng theo đuổi danh vọng và tiền tài. Giờ đây, những bữa ăn đơn giản mang lại cho anh sự mãn nguyện vô cùng.

Hành động hung ác của cha từng khiến Vệ Kiện căm phẫn, thậm chí từng nghĩ đến việc trả thù. Tuy nhiên, sự cao thượng và bao dung của mẹ đã trở thành tấm gương tốt nhất trong cuộc đời anh. Nhiều năm sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ đưa anh và các em đến bệnh viện thăm ông nội đang ốm nặng. Nơi đó, họ gặp lại cha, người đã lâu anh không gặp. Lúc đó, cha cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai người như người xa lạ.

Trương Vệ Kiện cho biết chọn "không quên nhưng tha thứ" cho bố: "Một số vết thương khó có thể xóa bỏ nhưng người ta có thể chọn cách buông bỏ oán hận và tha thứ. Theo thời gian, tôi dần dần buông bỏ sự bất mãn với bố và thay vào đó cảm thấy biết ơn. Chính sự ra đi của bố đã buộc tôi phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình từ khi còn trẻ, điều đó cũng khiến tôi trân trọng hơn những ngày tháng được ở bên gia đình, đặc biệt là mẹ mình".

Những năm gần đây, Vệ Kiện chủ động giảm bớt công việc diễn xuất và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Anh thẳng thắn thừa nhận, vì không thể có con, anh đã dồn hết tình yêu thương vào gia đình. Giờ đây, ở tuổi 61, anh có một thái độ cởi mở hơn. Anh nói: "Một cuộc sống giản dị là đủ để hạnh phúc. Nhiều người bị ràng buộc bởi những định kiến và đánh giá thành công hay thất bại dựa trên sự nghiệp, của cải. Trên thực tế, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sống thoải mái và tự do".

Trương Vệ Kiện chụp ảnh cùng fan, hôm 23/5. Ảnh: Weibo

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965 tại Hong Kong. Khi anh 15 tuổi, cha mẹ ly hôn. Trương Vệ Kiện đi làm từ năm 17 tuổi để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình và cho em trai đi học. Tình cờ, anh nhận được sự giúp đỡ của Trương Quốc Vinh và phát triển sự nghiệp thành công.

Trương Vệ Kiện được yêu thích qua nhiều phim cổ trang như Thư kiếm ân cừu lục, Tây Du Ký, Sóng gió Tử Cấm Thành, Lộc Đỉnh Ký, Tiểu Bảo và Khang Hy, Tề Thiên Đại Thánh, Thiếu niên Trương Tam Phong...