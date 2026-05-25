16 năm hôn nhân của 'đạo diễn nghìn tỷ' Lý Hải bên vợ kém 17 tuổi

Lý Hải là một trong những “đạo diễn nghìn tỷ” của điện ảnh Việt, ghi dấu ấn với thương hiệu phim "Lật mặt". Năm 2010, anh kết hôn với Minh Hà sau 4 năm hẹn hò. Dù chênh lệch tới 17 tuổi song cả hai vẫn rất đẹp đôi. Cả hai có với nhau 4 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Từ khi về chung một nhà, Minh Hà gần như lui về phía sau để đồng hành cùng chồng. Cô dần trở thành “cánh tay phải” quan trọng trong sự nghiệp của Lý Hải.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và làm phim, cả hai luôn ưu tiên dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con. Cách nuôi dạy con của Lý Hải - Minh Hà là hướng đến giá trị sống giản dị, chân thành. Họ không nuông chiều hay tạo cho con cảm giác ỷ lại vào danh tiếng của cha mẹ.

“Nếu các con đam mê nghệ thuật, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng tôi cũng muốn các bé hiểu rằng không có thành công nào tự nhiên mà có. Mọi thứ đều phải trải qua quá trình rèn luyện, thử thách và vất vả”, Lý Hải từng chia sẻ.

Trong gần 2 thập kỷ bên nhau, cả hai cũng thỉnh thoảng vướng một số tin đồn thất thiệt về hôn nhân. Lần gần đây nhất, cả hai chọn cách đăng tải loạt ảnh du lịch cùng gia đình với những khoảnh khắc tình tứ. Kèm theo những khoảnh khắc lãng mạn, Minh Hà chia sẻ ngắn gọn: “Liều thuốc cho trái tim”.

Từng chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, Minh Hà cho biết, vợ chồng cô luôn chọn cách trò chuyện thẳng thắn mỗi khi xảy ra bất đồng. Cả hai hạn chế tranh cãi trước mặt con cái để giữ không khí gia đình tích cực.

Về phía Lý Hải, nam đạo diễn nhiều lần khẳng định, anh trân trọng cuộc sống bình yên bên vợ con sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, mỗi động thái của gia đình anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Nhiều năm qua, Lý Hải và Minh Hà là một trong những gia đình được nhiều khán giả yêu thích trong showbiz Việt. Không thường xuyên thể hiện tình cảm trước truyền thông, cả hai chọn cách đồng hành âm thầm trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Điều khiến gia đình đạo diễn được nhiều khán giả yêu mến là hình ảnh giản dị dù sở hữu cuộc sống khá sung túc. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con như đi du lịch, tự chăm sóc con cái hay những bữa cơm gia đình đơn giản.