Trương Ngọc Ánh và những vai diễn "để đời"

Nàng Diễm của "Em còn nhớ hay em đã quên"

Trương Ngọc Ánh từng hóa thân vào vai Diễm trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên" ra mắt năm 1992. Tác phẩm do NSND Nguyễn Hữu Phần biên kịch và đồng đạo diễn với NSƯT Phi Tiến Sơn.

Trương Ngọc Ánh tuổi 17 hóa thân vai Diễm

Phim lấy cảm hứng từ nội dung 11 ca khúc do Trịnh Công Sơn sáng tác. Nội dung kể về Quang Sơn - một lính Việt Nam Cộng Hòa, đào ngũ về nhà. Khi không còn bị quân đội truy lùng, anh tìm đến nhà cô bạn gái tên Diễm nhưng Diễm đã vào Nam sinh sống. Sơn buồn bã lên Đà Lạt ẩn dật và gặp Huyền My, ca sĩ không chuyên có giọng hát đặc biệt, trải qua chuyện tình buồn với cô.

Sau này, Sơn lang thang tại Sài Gòn và gặp lại Diễm xưa, nay đã lập gia đình và có hai con. Sau cuộc hàn huyên, Sơn lại bắt đầu cuộc phiêu bạt mới và những sáng tác mới.

Trương Ngọc Ánh mang đến cho vai Diễm vẻ đẹp tuổi 17, trong trẻo như tình đầu. Một vai diễn khởi đầu cho hành trình nghệ thuật thứ 7 của cô.

Mai trong phim "Em và Michael Jackson"

Trương Ngọc Ánh vào vai Mai trong phim do Lưu Huỳnh đạo diễn, ra mắt năm 1993. Mai là tiểu thư của gia đình giàu có đem lòng yêu anh chàng đạp xích lô.

Trương Ngọc Ánh vai Mai

Ước mơ của Mai là được sang Mỹ gặp thần tượng Michael Jackson một lần và gia đình cũng muốn đưa cô đi du học để ngăn cản mối tình đầu không hộ đối môn đăng. Chàng trai nghèo rủ nhóm bạn đạp xích lô tập cùng tập điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson để chứng minh cho Mai thấy dù ở Việt Nam cô cũng có thể gặp được Michael Jackson của đời mình.

Trương Ngọc Ánh đóng cặp cùng Lê Tuấn Anh. Đây cũng là bộ phim đưa cả Trương Ngọc Ánh và Huỳnh Anh Tuấn trở thành ngôi sao.

Mỹ của phim "Giã từ dĩ vãng"

Trong phim "Giã từ dĩ vãng" do Đinh Đức Liêm đạo diễn, Trương Ngọc Ánh vào vai Mỹ, con gái lớn của bà Hạnh, một ca sĩ trẻ bước chân vào thế giới giải trí đầy cám dỗ và sa chân trong vòng xoáy này.

Trương Ngọc Ánh vai Mỹ

Mỹ được đánh giá là vai diễn ấn tượng của Trương Ngọc Ánh, giúp cô lột tả được diễn xuất nội lực, nhất là qua ánh mắt.

Lan Anh trong "Đồng tiền xương máu"

Trương Ngọc Ánh vào vai Lan Anh trong phim "Đồng tiền xương máu" do Đinh Đức Liêm đạo diễn.

Vai Lan Anh do Trương Ngọc Ánh thể hiện

Phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Khải với ba người con. Ông Khải là người vốn tính cổ hủ, hà khắc nên không tán thành những gì mới mà luôn theo nguyên tắc cũ. Trái lại, Toàn - con trai ông lại bỏ nhà máy của ông ra thành lập công ty với mong muốn giàu có. Những xung đột trong gia đình nảy sinh khi Toàn muốn phá căn nhà là kỷ niệm của ông để xây căn nhà mới.

Lan Anh là một người phụ nữ trẻ, đầy tham vọng, lựa chọn tình yêu và tiền bạc giữa những biến động gia đình.

Dần trong "Áo lụa Hà Đông"

Phim do Lưu Huỳnh đạo diễn, nhận nhiều lời khen về chuyên môn và những giải thưởng lớn. Phim lấy bối cảnh trước năm 1954 tại tỉnh Hà Đông khi cuộc chiến tranh của người Pháp tại miền Bắc Việt Nam đang dần tiến tới hồi kết.

Dần trong "Áo lụa Hà Đông"

Khi những người nông dân nổi dậy giết địa chủ, tiến tới lật đổ chính quyền bù nhìn, Dần và Gù (NSƯT Quốc Khánh đóng) - hai người hầu nhà địa chủ, dắt díu nhau vào Nam, mong tìm được nơi để họ có thể sống yên ổn bên nhau.

Tài sản quý giá nhất hai người mang theo là chiếc áo dài bằng lụa Hà Đông mà Gù lấy làm quà cưới Dần. Đó chính là chiếc áo quấn quanh người chú bé Gù khi người địa chủ tìm thấy chú nằm trơ trọi dưới gốc cây đa đầu làng. Cả hai dần đón những đứa con là An và Ngô.

Cuộc sống nghèo khó nhưng yêu thương nhau lại bị chia cắt bởi bom đạn chiến tranh, bởi thiên tai khắc nghiệt.

Diệu - Hương Ga trong phim "Hương Ga"

Phim Hương Ga do Cường Ngô đạo diễn, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Phiên bản của nhà văn Nguyễn Đình Tú.

Hương Ga

Phim kể về cuộc đời của cô gái tên Diệu. Sau chuyến tàu vượt biên, cô mất gia đình cũng như sự trinh trắng. Diệu tìm về bà nội nương nhờ, bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh ở Hải Phòng. Bị người yêu là gã giang hồ Hưng Mã (Hiếu Nguyễn đóng) phản bội, cô đốt chợ và vào tù rồi lại phạm tội giết người.

Về sau, Diệu đổi tên thành Hương Ga, kết đôi cùng Tùng Hero (Kim Lý đóng) thành trùm đất cảng. Nhưng bi kịch vẫn tìm đến Hương Ga, khiến cô tiếp tục hứng chịu mất mát, biến đổi lớn.