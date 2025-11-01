Ảnh Trương Ngọc Ánh bên Ngân 98, Lương Bằng Quang gây sốt mạng xã hội

Tin sao Việt 1/11: Hình ảnh Ngân 98, Lương Bằng Quang cùng Trương Ngọc Ánh chung khung hình tại một sự kiện cũ gây chú ý khi cả 3 đều đã bị bắt để điều tra.

H'hen Niê bị phản ứng khi vui vẻ tiết lộ chồng mang sữa của cô pha cho bạn bè uống. Nhiều khán giả đánh giá đây là việc rất phản cảm và khuyên cô hạn chế chia sẻ quá nhiều về gia đình. Hoa hậu sau đó gỡ thông tin và cảm ơn khán giả góp ý.

Danh hài Việt Hương hài hước giải thích lý do không đăng ảnh Halloween của chồng cùng 2 mẹ con vì tạo hình quá sốc.

Chung tay cùng các nghệ sĩ, Isaac đóng góp 100 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào ở các tỉnh thành đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ gây ra.

Em xinh Châu Bùi đăng ảnh phong cách độc đáo với Binz cùng chú thích: "Khu tự trị của công chúa tóc mây".

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng vợ, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Hoàng Tôn, Vũ Ngọc Anh, Vân Hugo và nhiều nghệ sĩ tham dự giải pickleball.

Ca sĩ Hòa Minzy tích cực tập luyện cùng Đan Trường để chuẩn bị cho đêm nhạc kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của anh.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng ảnh bên chồng, gửi lời chúc mừng tháng mới đến mọi người.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm khiến người xem bật cười với tạo hình Halloween độc đáo kèm chú thích: "Sợ bay màu".

Á hậu Tú Anh hài hước về tạo hình Halloween bên con trai.

Nghệ sĩ Kim Tử Long mừng con tốt nghiệp.

Ca sĩ Đức Phúc vui khi có dịp chụp ảnh chung với cô giáo Mỹ Tâm và chị gái thân thiết - ca sĩ Hòa Minzy tại một lễ trao giải.

Cựu người mẫu Trang Nhung xúc động chia sẻ các con là niềm hạnh phúc và ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời cô.