Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Lửa trắng", Lão Công (NSƯT Hồ Phong) và Mai (Việt Hoa) đã có cuộc chạm mặt đầu tiên tại công ty của lão. Cuộc gặp không thuận hoà và việc này không có gì ngạc nhiên cả. Mai tỏ rõ thái độ coi thường dành cho Lão Công dù thừa nhận cô tìm lão cũng vì tò mò, muốn biết người bố đểu giả làm khổ mẹ mình là người như thế nào.

Lão Công đã mất đứa con trai duy nhất của mình trong một vụ tai nạn và cái chết của đứa con trai ấy vẫn thỉnh thoảng trở lại ám ảnh lão trong giấc ngủ. Giờ đây, việc đứa con gái bị bỏ rơi xuất hiện lẽ ra khiến lão phải vui nhưng ngược lại, lão nghi hoặc Mai có động cơ không tốt khi tìm đến lão.

Lão Công chia sẻ về sự nghi ngờ dành cho con gái nuôi bỗng dưng tìm đến gặp. Ảnh VTV

Lão Công phân tích với Cung - tay chân của lão: "Xét về mặt tâm lý, nó phải rất hận tao. Đúng không? Nó phải rất yêu mẹ, đúng không? Mà mẹ nó thì không muốn nó liên quan gì đến tao. Vậy mà nó lại đến đây muốn nhận bố bằng bất cứ giá nào. Quá vô lý, lại quá tình cờ!".

"Cứ như có một sự sắp đặt trước ấy. Nếu đúng thế thì nó quá coi thường cái đầu của tao", Lão Công nói với vẻ mặt khó chịu.

Lão Công nghi ngờ Mai là cũng có lý do của lão. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, tại bữa tiệc của Quý Hoàng, khi công an ập tới và bắt rất nhiều người, Mai không chỉ thoát thân được mà còn mang theo được cả Ma Lâu - em trai của bạn gái Lão Công lại ra ngoài.

Lão Công lén đặt camera để theo dõi con gái. Ảnh VTV

Nhằm tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi về Mai, Lão Công đặt camera theo dõi cô. Và vì thế, lão nghe được của nói chuyện giữa Mai và mẹ. Trong cuộc nói chuyện này mẹ Mai tỏ rõ sự khó chịu với lão, gọi lão là "thằng Công" với giọng vô cùng gay gắt.

Trong cuộc nói chuyện này, Mai nói với mẹ mình về lão Công: "Cái lão ấy bị ám ảnh ấy. Lúc nào cũng nghĩ mình bị người khác đâm sau lưng. Lá mặt lá trái".

Bất chấp việc Mai cố gắng xua đi nhưng mẹ Mai vẫn rất không hài lòng. Bà cho rằng cô đang thay đổi, cách ăn nói "chợ búa" và cuối cùng kết lại: "Mẹ không muốn con ở đó nữa. Mẹ không muốn con liên quan gì đến thằng Công đó nữa". "Về nhà ngay cho mẹ!", mẹ Mai nói.

Mẹ của Mai không muốn con gái gặp gỡ bố đẻ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mai trở về nhà ở quê và cả hai mẹ con cô đã bị 2 tên côn đồ uy hiếp. Một trong hai tên đã hỏi mẹ Mai: "Mày là bồ của thằng Công đúng không?". Mẹ của Mai đáp lại rằng lão Công là kẻ thù của bà.

Mai và mẹ bị hai kẻ lạ mặt trói tay, nhốt trong nhà. Ảnh VTV

Sau khi để B2 rơi vào vòng nguy hiểm, kết thúc cuộc đời bằng cái chết bi thảm, Tài rất nôn nóng phá án, tiêu diệt đường dây buôn bán ma tuý tại Sơn Hải. Tuy nhiên, sự nôn nóng dường như đang khiến Tài đặt bản thân mình ra ngoài sự an toàn. Tài đang bị Viên vượn bám theo.

Tập 5 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 2/7 trên VTV3.