Thu Quỳnh: 'Tôi hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân'

Nghệ sĩ lần đầu tham gia đóng phim đề tài phòng chống ma túy - Lửa trắng với vai Lan, một nhân vật bí ẩn, khó đoán. Dịp này, cô nói về công việc, cuộc sống bên con trai, con gái.

- Trở lại đóng phim sau một năm vắng bóng, chị làm thế nào để dành thời gian bên các con, nhất là bé gái hai tuổi?

- Tôi đã mơ ước được tham gia một bộ phim hình sự từ lâu, đến nay mới có cơ hội. Nhân vật của tôi không được định hình rõ ràng là người tốt hay xấu, là một bí ẩn với khán giả. Vai diễn không quá dài, có nhiều quãng nghỉ giữa các ngày quay nên không áp lực. Bé Tằm giờ rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đáng yêu. Con biết hát, biết nịnh mọi người, quấn quýt ông bà cả ngày. Từ khi con một tuổi, tôi cho bé đi mẫu giáo. Anh Be thì đã học hết cấp một. Con thích toán và những thứ liên quan công nghệ, hăng hái tham gia các phong trào ở trường. Những năm qua, tôi may mắn vì có bố mẹ đẻ hỗ trợ chăm sóc các con nên có thể yên tâm làm nhiều công việc.

- Vì sao đến nay chị vẫn không công khai bố của con gái?

- Anh ấy không muốn tiết lộ danh tính, sợ ồn ào và tôi cũng vậy. Tôi có đọc được nhiều lời ra lời vào nhưng không để chúng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình. Tôi mong khán giả khi nghĩ về Thu Quỳnh sẽ nhớ đến các tác phẩm của tôi. Còn chuyện riêng tư, tôi không có ý định công khai, muốn giữ vòng tay ấy cho riêng mình. Dù không phải vợ chồng, tôi và bố bé Tằm vẫn trong một mối quan hệ rất đáng yêu. Bên anh ấy, tôi có thể là chính mình, không phải cố gồng lên để trở thành người khác.

Trước đây, tôi luôn mơ mộng về một tình yêu cổ tích còn ở tuổi này, tôi thấy mình chín chắn, biết lắng nghe và thấu hiểu hơn. Tôi vẫn yêu đương mãnh liệt nhưng kín kẽ, bình lặng, không quá ồn ào. Lúc trẻ, tôi thích những chàng trai "ngầu" một chút còn giờ, tôi muốn tìm hiểu người điềm đạm, có thể đồng hành và sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Ở bên họ, tôi tìm thấy sự bình yên từ sâu trong tâm hồn.

Diễn viên Thu Quỳnh ở tuổi 38. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Làm mẹ đơn thân, những lúc nào chị thấy mình yếu đuối nhất?

- Tôi nghĩ khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình lại là khi nhận ra bản thân đã mạnh mẽ quá lâu. Sự xuất hiện của bé Tằm khiến cuộc sống tôi thay đổi rõ rệt. Lần thứ hai làm mẹ đơn thân cũng là lần thứ hai tôi tiếp tục gánh vác gia đình, tôi có thêm nhiều trải nghiệm và góc nhìn mới. May mắn là lần này, tôi đã có sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn tài chính nên không còn cảm giác bỡ ngỡ hay chông chênh. Đây là lựa chọn của chính mình, vì vậy, tôi chưa bao giờ xem đó là sự hy sinh hay than phiền về những vất vả. Ngược lại, các con chính là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực mỗi ngày.

Trong câu chuyện tài chính khi nuôi dạy con, tôi là người khá độc lập, thậm chí có phần nam tính trong suy nghĩ, nên luôn chủ động và chưa từng đòi hỏi ở bố của các bé. Nhiều người cho rằng như vậy là thiệt thòi nhưng tôi không quá bận tâm. Hiện tại, tôi vẫn có thể lo cho hai con.

- Nuôi dạy hai con cách nhau chín tuổi, chị gặp trở ngại gì?

- Nhiều người nói khoảng cách tuổi lớn sẽ giúp anh bảo vệ em, nhưng ở gia đình tôi lại có phần ngược lại. Em gái lanh lợi, khôn ngoan, trong khi anh Be vẫn còn khá ngây thơ, đôi lúc bị em lấn lướt. Be là người động viên tôi sinh thêm em bé, đồng hành mẹ suốt thai kỳ. Con rất yêu em, có thể trông em, cho em ăn, chơi với em cả ngày. Thế nhưng, khi em lớn hơn, bắt đầu biết chành chọe, đòi hỏi và thu hút nhiều sự chú ý hơn, Be cũng có những cảm xúc rất thật của một đứa trẻ, tủi thân, hụt hẫng. Tôi nhớ có lần hai anh em đang chơi, em bất ngờ khóc khiến Be bị bà mắng. Con thấy oan ức, lặng lẽ vào phòng nằm, không nói chuyện với ai.

Đứng giữa một bên là con trai đang ở tuổi dậy thì, một bên là con gái còn nhỏ, tôi học cách xử lý từng tình huống. Tôi phân tích cho em trước: "Con khóc như vậy là không đúng, anh không làm gì sai. Con vào xin lỗi anh đi". Ban đầu, Tằm không chịu, tôi buộc phải nghiêm khắc hơn. May mắn là con biết lắng nghe, đã xin lỗi, ôm và lau nước mắt cho anh. Còn Be thì rất nhanh nguôi ngoai, vẫn vô tư và bao dung.

Tôi từng nói với Be rằng: "Em thiệt thòi hơn con, vì con đã có 9 năm hưởng trọn vẹn tình yêu và thời gian của mẹ. Còn từ khi em sinh ra, em phải chia sẻ mẹ với con. Khi làm anh, con hãy giúp mẹ bù đắp phần đó, yêu thương và che chở em". Dù vậy, tôi luôn nhắc mình rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ, và điều quan trọng nhất là khiến con cảm thấy an toàn, được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất.

Thu Quỳnh trên sàn catwalk năm 2025. Ảnh: Trương Gia Huy

- Vừa đóng phim vừa công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, chị làm thế nào để cân bằng thời gian cho hai lĩnh vực?

- Ngoài tham gia sân khấu, truyền hình, tôi còn giảng dạy tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời hỗ trợ các giảng viên ở Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. - Tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi hỗ trợ nghệ sĩ Đào Duy Anh làm công tác quản lý. Song song đó, tôi theo học cao học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh và học thêm văn bằng hai ngành tiếng Anh. Ở ngưỡng U40, tôi muốn thử sức ở nhiều vai trò mới để mở rộng giới hạn bản thân và đóng góp nhiều hơn cho nghề.

Ban đầu, tôi quyết định học cao học chỉ vì một lý do rất giản dị: Muốn làm gương cho con trai lớn - bé Be. Khi con bước vào lớp 5, tâm lý bắt đầu thay đổi, chưa ý thức rõ ràng về việc học và giá trị của tri thức. Tôi từng có một khoảng thời gian khá khủng hoảng, loay hoay tìm cách đồng hành và định hướng cho con nhưng chưa thật sự hiệu quả.

- Những lúc cảm thấy quá tải, chị làm thế nào?

- Việc cùng lúc đảm đương nhiều vai trò khiến guồng quay cuộc sống khá bận rộn, nhưng tôi tin "cái khó ló cái khôn". Chính áp lực đó giúp tôi học cách sắp xếp thời gian, làm việc hiệu quả hơn. Tôi vẫn luôn dành cho mình những khoảng lặng cần thiết để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Tôi thi cao học ngành nghệ thuật sân khấu vừa để bổ sung kiến thức nghề nghiệp, vừa để con thấy việc học không có điểm dừng. Khi nhìn mẹ ôn thi, rồi thi đỗ và trở lại giảng đường, con âm thầm quan sát và tự hào kể với bạn bè. Cô giáo cũng chia sẻ rằng từ đó, ý thức học tập của Be thay đổi rõ rệt, kết quả tiến bộ hơn. Ở nhà, con chủ động ngồi vào bàn học mà không cần nhắc nhở.

Tôi cũng mong có thêm cơ hội học tập, tiếp cận môi trường quốc tế hoặc nghiên cứu sâu hơn qua tài liệu chuyên ngành. Điều thú vị là Be lại trở thành người thầy nhỏ, hỗ trợ mẹ học tiếng Anh. Khi hai mẹ con cùng học tập, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và nhiều niềm vui hơn. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày.