Những gã chồng ngoại tình đáng ghét nhất màn ảnh VTV: Càng xem càng tức

Ngoại tình luôn là một trong những mô-típ tạo nhiều tranh luận nhất trên phim truyền hình Việt. Mỗi khi một nhân vật nam phản bội vợ xuất hiện, khán giả lại có thêm một cái tên để "ghim" và bàn tán trên mạng xã hội. Từ những gã đàn ông gia trưởng, trăng hoa, nhu nhược đến những kẻ tính toán, lợi dụng hôn nhân vì mục đích riêng, không ít nhân vật đã trở thành "cơn ác mộng" của người xem. Dù bị ghét, những vai diễn này lại góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim và giúp các diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Dương (Tiến Lộc) – Người chồng phản bội trong "Dưới ô cửa sáng đèn"

Nhân vật Dương của Tiến Lộc là cái tên đang gây nhiều tranh luận trên sóng giờ vàng. Bên cạnh người vợ thành đạt và xinh đẹp là Diệu (Quỳnh Châu), Dương lại nảy sinh tình cảm với Trang (Thanh Tâm), cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn lắng nghe và thấu hiểu anh.

Nhân vật Dương của Tiến Lộc là cái tên đang gây nhiều tranh luận trên sóng giờ vàng

Điều khiến khán giả bức xúc là sự đối lập trong cách Dương đối xử với hai người phụ nữ. Anh dành sự quan tâm, chăm sóc cho Trang nhưng lại lạnh nhạt với vợ, nhiều lần phớt lờ mong muốn có con của Diệu. Mọi chuyện vỡ lở khi Diệu phát hiện tin nhắn ngoại tình và đau đớn hơn khi Dương thừa nhận không chỉ phản bội mà còn thực sự yêu người khác.

Vai diễn tiếp tục nối dài chuỗi nhân vật "trai đểu" của Tiến Lộc trên màn ảnh. Nhiều khán giả thậm chí gọi ngoại tình là "vai diễn thương hiệu" của nam diễn viên bởi anh từng nhiều lần đảm nhận những nhân vật thiếu chung thủy trong các phim trước đó.

Thái (Ngọc Quỳnh) – Gã chồng gia trưởng của "Hoa hồng trên ngực trái"

Nếu nhắc đến những nhân vật bị ghét nhất màn ảnh VTV, Thái của Hoa hồng trên ngực trái chắc chắn là cái tên không thể thiếu.

Thái của Hoa hồng trên ngực trái chắc chắn là một trong những người chồng tệ bạc nhất phim giờ vàng

Trong phim, Thái là chủ một công ty xây dựng, có tính cách gia trưởng, háo sắc và luôn mang nặng tư tưởng phải có con trai. Với người vợ tào khang Khuê (Hồng Diễm), anh luôn thể hiện thái độ bề trên, xem thường và cho rằng vợ chỉ là người sống phụ thuộc vào mình.

Không chỉ coi nhẹ vợ, Thái còn ngang nhiên ngoại tình với Trà (Lương Thanh). Điều khiến khán giả tức giận là mối quan hệ này gần như được duy trì công khai bất chấp sự đau khổ của Khuê.

Khi bị phát hiện, Trà không hề tỏ ra áy náy mà còn liên tục thách thức người vợ chính thức. Về phần mình, Thái không những không chấm dứt sai lầm mà còn sẵn sàng ra tay với vợ khi biết cô gặp nhân tình của anh.

Sự ích kỷ, gia trưởng và phản bội của Thái khiến nhân vật này trở thành “bao cát” trên mạng xã hội suốt thời gian bộ phim phát sóng. Vai diễn của Ngọc Quỳnh nhận về lượng lớn chỉ trích từ khán giả bởi quá chân thực và đáng ghét.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) – Cú sốc tuổi U60 trong "Gia đình trái dấu"

Khác với những trường hợp ngoại tình trẻ tuổi thường thấy, Gia đình trái dấu lại khiến người xem bất ngờ với câu chuyện của ông Phi do NSƯT Hoàng Hải thủ vai.

Ông Phi vốn được xây dựng như một người đàn ông của gia đình

Ông Phi vốn được xây dựng như một người đàn ông của gia đình, có cuộc sống hôn nhân khá êm ấm bên bà Ánh. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra khi xuất hiện bé Nhi – cô bé được tiết lộ là con riêng của ông.

Chi tiết này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng việc nhân vật có con riêng ở tuổi U60 là cú twist không cần thiết, đi ngược hoàn toàn với hình tượng người chồng, người cha mà bộ phim đã xây dựng trước đó.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là nút thắt nhằm tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, đồng thời thử thách tình cảm của vợ chồng ông Phi.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, ông Phi vẫn là một trong những nhân vật nam gây chú ý nhất trên màn ảnh VTV gần đây.

Nghĩa (Quang Sự) – Người chồng hai mặt trong "Trạm cứu hộ trái tim"

Nếu xét về mức độ phản diện, Nghĩa của Trạm cứu hộ trái tim có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất.

Nhân vật do Quang Sự đảm nhận không chỉ ngoại tình đơn thuần mà còn xem hôn nhân như một mắt xích trong kế hoạch trả thù. Nghĩa tiếp cận Ngân Hà (Hồng Diễm) với mục đích thôn tính công ty gia đình cô.

Nhiều người cho rằng đây là một trong những người chồng đáng ghét nhất màn ảnh VTV

Trong khi vẫn đóng vai người chồng mẫu mực, anh bí mật duy trì mối quan hệ với An Nhiên (Lương Thu Trang). Không chỉ ngoại tình, cả hai còn có chung một cậu con trai nhưng Nghĩa giấu kín sự thật suốt nhiều năm.

Bí mật chỉ bị phanh phui khi Mỹ Đình (Thúy Diễm) bắt gặp Nghĩa ôm ấp An Nhiên giữa ban ngày.

Sự nhẫn tâm của nhân vật khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đây là một trong những người chồng đáng ghét nhất màn ảnh VTV bởi anh không chỉ phản bội tình cảm mà còn lợi dụng hôn nhân để phục vụ mục đích cá nhân.

Vai diễn thành công đến mức Quang Sự từng chia sẻ mẹ anh ở quê cũng bị hàng xóm hỏi han về nhân vật “khốn nạn” mà con trai đang đóng trên truyền hình.

Tùng (B Trần) – Tra nam điển hình của "Chúng ta của 8 năm sau"

Trong Chúng ta của 8 năm sau, B Trần vào vai Tùng, một người đàn ông có gia đình hạnh phúc với người vợ hiền lành Nguyệt (Quỳnh Kool). Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mẫu mực là bản tính trăng hoa khó bỏ.

Tùng lén lút qua lại với người cũ và đẩy mọi chuyện đi quá xa

Tùng lén lút qua lại với người cũ và đẩy mọi chuyện đi quá xa khi đưa nhân tình về tận nhà trong lúc vợ vắng mặt. Cảnh phim bị phát hiện ngoại tình trở thành một trong những phân đoạn gây chú ý nhất của bộ phim.

Khác với nhiều màn đánh ghen ồn ào trên truyền hình, Nguyệt chọn cách gọi mẹ chồng tới chứng kiến sự việc. Sau đó, cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ, còn Tùng phải trả giá bằng việc mất gia đình và cuộc sống từng có.

Vai diễn giúp B Trần nhận về không ít phản ứng từ khán giả nhưng đồng thời cũng cho thấy sức nặng của nhân vật trên màn ảnh.

Thanh (Anh Dũng) – Người chồng nhu nhược trong "Sống chung với mẹ chồng"

Thanh của Sống chung với mẹ chồng từng là một trong những nhân vật gây ức chế nhất trên sóng VTV. Không phải mẫu đàn ông đào hoa, anh lại khiến khán giả bực bội bởi sự nhu nhược và thiếu chính kiến.

Anh Dũng trong Sống chung với mẹ chồng

Sau khi kết hôn với Minh Vân (Bảo Thanh), Thanh luôn bị ảnh hưởng bởi mẹ và không thể bảo vệ vợ trước những mâu thuẫn gia đình. Những hiểu lầm kéo dài khiến cuộc hôn nhân rạn nứt.

Khi mối quan hệ với vợ xuống dốc, Thanh tiếp tục mắc sai lầm khi bị người yêu cũ Diệp tiếp cận. Anh bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng và bị Minh Vân bắt quả tang tại khách sạn.

Sự phản bội trở thành giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau này, dù nhận ra sai lầm và muốn hàn gắn với vợ cũ, Thanh vẫn không thể thay đổi kết cục đã xảy ra.