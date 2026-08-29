Ảnh sao 29/8: Đỗ Mỹ Linh cảm ơn gia đình dịp 10 năm đăng quang

Đỗ Mỹ Linh nói cảm thấy may mắn vì được gặp gỡ, yêu thương và đồng hành cùng nhiều người trong những năm tháng tuổi trẻ. Cô gửi lời cảm ơn gia đình - hậu phương vững chắc, nơi cô có thể trở về trước những thay đổi của cuộc sống.

'10 năm thanh xuân khép lại, cũng là lúc mở ra một chương mới', cô viết. Người đẹp mong 10 năm tới khi nhìn lại vẫn có thể mỉm cười, tự hào vì đã sống trọn vẹn, tử tế và không ngừng cố gắng.

Dịp này, cô thực hiện bộ ảnh cùng hai Á hậu Việt Nam 2016 là Thanh Tú và Thùy Dung. Ba người đẹp từng đồng hành trong nhiều hoạt động sau cuộc thi.

Đinh Ngọc Diệp kể về bố chồng, người cô nói luôn quan tâm con cháu. Theo diễn viên, ông thường nhắc cô không được nhịn ăn, đưa cô đi thưởng thức các món ngon. Ông còn thức cả đêm viết thư tay cho từng người thân ở Việt Nam, trong đó có mẹ, bố và bà nội cô, năm nay 94 tuổi.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ hình ảnh hậu trường ngày đóng máy Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh, dự án cô tham gia.

Cô gọi đây là dấu mốc khép lại hành trình dài với nhiều cảm xúc của êkíp, từ niềm vui, nước mắt đến sự tự hào. Từ ngày nói 'It’s a wrap' đến lúc tác phẩm đến với khán giả, nữ diễn viên cho rằng hành trình của bộ phim đã trọn vẹn.

Giáng My chia sẻ hình ảnh ăn chay cùng bạn thân nhân ngày Rằm, cho rằng việc ăn chay có thể mang lại sự cân bằng cho thể chất và tinh thần.

Phương Trinh Jolie đăng ảnh mừng sinh nhật ông xã Lý Bình. Cô nói nhiệm vụ của mình là lên đồ thật xinh để chồng có thêm một món quà.

Diễm My 9X tập tennis cùng bạn, cho biết chơi thể thao để nâng cao sức khỏe.

Hoa hậu Hương Giang dùng bữa tối cùng bạn tại một nhà hàng ở phường Bến Thành sau khi trở về từ Thái Lan, nơi cô làm giám khảo hai đêm bán kết và chung kết Miss Universe Thailand.

Mai Phương Thúy khoe mẫu túi Louis Vuitton Speedy màu xanh lá, phiên bản giới hạn có đính ngọc trai. Hoa hậu đùa rằng chiếc túi khiến cô trông như 'phú bà'. Mẫu túi hiện chưa được Louis Vuitton công bố giá trên website.

Việt Trinh đăng lại ảnh bìa tạp chí cũ, hồi tưởng hình ảnh thời trẻ. Cô cảm ơn nhiếp ảnh gia Ngô Trung Hiếu vì đã lưu giữ khoảnh khắc.