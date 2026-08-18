"Lửa trắng" tập cuối: Ai là kẻ nội gián, Cương thực sự là ai?

Những chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Việt càng khiến phần kết được chờ đợi, khi ê-kíp xác định bộ phim không chỉ kể về cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy mà còn khai thác những lựa chọn, giằng co và góc khuất phía sau mỗi nhân vật.

Càng đi sâu vào câu chuyện, Lửa trắng càng cho thấy đây không đơn thuần là cuộc truy bắt một ông trùm ma túy. Đằng sau chuyên án Bụi Trăng là một mạng lưới tội phạm được tổ chức tinh vi, nơi các nhân vật phải sống giữa thật và giả. Chỉ một bí mật bị phơi bày cũng có thể khiến toàn bộ cục diện đảo chiều.

Ngay tại buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ Lửa trắng hướng tới việc phản ánh cuộc chiến chống ma túy trong bối cảnh mới, khi tội phạm ngày càng tinh vi và có nhiều phương thức hoạt động khác trước. Bộ phim đồng thời khai thác cuộc đấu tranh nội tâm của những trinh sát nằm vùng, cũng như những góc tối và sự biến chất có thể xuất hiện trong cuộc chiến ấy.

Chính những chia sẻ này khiến phần kết của Lửa trắng càng trở nên khó đoán. Nếu câu chuyện chỉ xoay quanh việc phá án, bộ phim có lẽ không cần dành nhiều thời lượng cho những lựa chọn, sự giằng co và bí mật của từng nhân vật.

Mai có thể đối mặt với nguy hiểm lớn nhất

Mai là một trong những mắt xích quan trọng của chuyên án. Việc thâm nhập sâu vào đường dây của Lão Công giúp cô tiếp cận những thông tin mà một cuộc điều tra thông thường khó có được. Tuy nhiên, càng tiến sâu, nguy cơ Mai bị lộ thân phận càng lớn.

NSƯT Hồ Phong phim Lửa trắng. Ảnh: VTV

Đáng chú ý, Lão Công dành cho Mai một vị trí đặc biệt. Nếu sự thật bị phát hiện, mối quan hệ giữa hai người lập tức có thể chuyển từ tin tưởng sang đối đầu.

Một khả năng được đặt ra ở những tập cuối là Mai bị đẩy vào tình thế không thể tiếp tục che giấu thân phận. Cô có thể phải lựa chọn giữa việc bảo vệ vỏ bọc đã xây dựng trong thời gian dài và cứu những người đang gặp nguy hiểm.

Nếu diễn biến này xảy ra, Mai sẽ không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ mà còn có thể trở thành nhân vật quyết định cục diện cuối cùng của chuyên án.

Cương có thể là cú twist lớn nhất

Cương “đen” là một trong những nhân vật khiến khán giả đặt nhiều câu hỏi nhất. Anh xuất hiện trong thế giới của Lão Công nhưng có nhiều biểu hiện khác biệt so với những kẻ xung quanh.

Từ cách hành xử, thái độ với ma túy đến mối quan hệ ngày càng đặc biệt với Mai, Cương liên tục khiến người xem đặt nghi vấn về thân phận thật.

Diễn viên Duy Hưng trong Lửa trắng. Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Duy Hưng từng được hỏi về những nghi vấn xoay quanh nhân vật Cương nhưng không tiết lộ diễn biến cuối cùng. Nam diễn viên cho biết Cương có diễn biến tâm lý phức tạp và một số cảnh quan trọng được anh giữ kín vì chưa lên sóng.

Điều này càng khiến giả thuyết Cương còn một bí mật lớn trở nên đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu Cương thực sự là công an chìm, đây có thể mới chỉ là một phần của cú twist. Nhân vật này hoàn toàn có thể được xây dựng theo hướng phức tạp hơn: từng đứng ở một vị trí khác, đưa ra những lựa chọn sai lầm và cuối cùng phải đối diện với hậu quả.

Kẻ nội gián có thể khiến chuyên án đảo chiều

Một đường dây tội phạm quy mô như Bụi Trăng khó có thể hoạt động trong thời gian dài nếu không có những mắt xích cung cấp thông tin từ bên ngoài. Đây cũng là lý do nghi vấn về nội gián liên tục xuất hiện trong phim.

Tân từng khiến khán giả đặt câu hỏi, Cương cũng bị nghi ngờ, trong khi Mai lại mang một thân phận hoàn toàn khác với những gì nhiều thành viên trong đường dây biết.

Diễn viên Việt Hoa trong Lửa trắng. Ảnh: VTV

Nếu muốn tạo bất ngờ ở hồi cuối, người phản bội có thể không phải nhân vật đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Một nhân vật ít được chú ý hoàn toàn có khả năng được đẩy lên thành mắt xích quan trọng, qua đó làm thay đổi cục diện chuyên án.

Cách xây dựng này cũng phù hợp với chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Việt về việc Lửa trắng khai thác cuộc chiến chống tội phạm không chỉ bằng những màn truy bắt mà còn bằng đấu trí và sự giằng co giữa nhiều phía.

Lão Công khó có kết thúc dễ dàng

Là người đứng ở trung tâm đường dây, Lão Công gần như chắc chắn phải trả giá. Tuy nhiên, cách nhân vật này kết thúc mới là điều được chờ đợi.

Một khả năng là Lão Công bị bắt thay vì chết trong cuộc đấu súng cuối cùng. Khi đó, việc bắt giữ hắn chỉ là bước đầu để lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ những mắt xích phía sau đường dây.

Cảnh trong phim Lửa trắng. VTV

Tuy nhiên, trước khi bị bắt, Lão Công nhiều khả năng sẽ có một nước đi cuối cùng. Hắn có thể tìm cách xóa dấu vết, thủ tiêu những người biết quá nhiều hoặc sử dụng chính Mai như một quân bài để đối phó với lực lượng chức năng.

Nếu Mai là người khiến kế hoạch của Lão Công sụp đổ, cuộc đối đầu giữa hai người sẽ càng trở nên đáng chú ý. Khi đó, đây không chỉ là cuộc chiến giữa công an và tội phạm mà còn là sự đối đầu giữa hai con người từng có mối quan hệ đặc biệt.

Mai và Cương có thể không có cái kết đẹp

Tuyến tình cảm giữa Mai và Cương là yếu tố khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Hai người đến với nhau khi cả hai đều có những điều không thể nói. Mai phải che giấu thân phận để hoàn thành nhiệm vụ, trong khi Cương cũng liên tục khiến những người xung quanh nghi ngờ về con người thật.

Diễn viên Bảo Anh trong Lửa trắng. Ảnh; VTV

Nếu những bí mật cuối cùng được phơi bày, tình cảm giữa họ có thể trở thành điều khó giữ lại nhất.

Vì vậy, một kết thúc trong đó Mai và Cương cùng sống nhưng không thể ở bên nhau có thể phù hợp với tinh thần của Lửa trắng hơn một chuyện tình trọn vẹn. Cuộc chiến chống tội phạm có thể khép lại, nhưng những gì xảy ra trong quá trình ấy sẽ khiến cả hai không còn là những con người như lúc bắt đầu.

Cái kết có thể không hoàn toàn vui

Đáng chú ý, trong chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Bùi Quốc Việt cho thấy Lửa trắng không hướng tới việc tô hồng cuộc chiến chống ma túy. Bộ phim còn đề cập những cán bộ biến chất và những góc khuất tồn tại ngay bên trong cuộc chiến bảo vệ pháp luật.

Bởi vậy, phần kết nhiều khả năng cũng sẽ không đơn giản là công an phá án, tội phạm bị bắt và mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

Chuyên án Bụi Trăng có thể được phá, Lão Công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và những kẻ đứng sau đường dây lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Nhưng đổi lại, một số nhân vật có thể phải hy sinh, bị thương hoặc mang theo những tổn thương khó có thể biến mất.

Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, Lửa trắng có thể khép lại bằng một chiến thắng nhưng không phải chiến thắng hoàn toàn nhẹ nhõm. Ánh sáng cuối cùng có thể xuất hiện sau khi những bí mật được bóc trần, nhưng những người bước ra khỏi bóng tối ấy sẽ phải tiếp tục sống với những gì họ đã trải qua.