Trang trại tiền tỷ của Quang Linh Vlogs bị sập, thiệt hại nặng nề vì lốc xoáy

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Quang Linh Vlogs bất ngờ chia sẻ hình ảnh trang trại của mình tan hoang sau 1 trận lốc xoáy. Có thể thấy, nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tốc mái tôn, hàng rào, cột bê tông cũng ngã đổ. “Đen quá mọi người ơi. Ai làm nông nghiệp cũng chịu thua thiên tai thôi”, nam YouTuber than thở.

Trang trại 14ha của Quang Linh bị thiệt hại nặng nề

9X Nghệ An kể, trang trại bị một cơn lốc xoáy to “càn quét”, gây ra nhiều hư tổn, may mắn không có thương vong về người. Ngày hôm sau, Quang Linh và ê-kíp đã nhanh chóng đến xây sửa, gia cố lại công trình. Anh cho biết, tiền tôn và sắt năm xưa xây dựng tầm 60 – 70 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại giá vật liệu đang tăng. Ước tính, nhóm Quang Linh phải mất số tiền gấp đôi để phục hồi nguyên vẹn nơi đây. “May mắn lốc tan nhanh chứ không thì còn thiệt hại nặng hơn nữa”, nam YouTuber chia sẻ.

Quang Linh nhìn nhận, vì trang trại được xây dựng ở địa điểm trống trải, Angola lại thường xuyên có lốc xoáy nên không thể tránh khỏi tình trạng thế này. Dù vậy, chàng trai 9X vẫn bày tỏ nỗi xót xa khi nhìn thấy công sức của cả nhóm “đổ sông đổ bể”.

Dưới video, nhiều dân mạng bày tỏ sự thông cảm với Quang Linh. Các ý kiến khuyên anh chàng nên gia cố công trình thêm chắc chắn và trồng thêm nhiều cây bao quanh để chắn gió bão. “Khổ thân mọi người”, “Bao nhiêu công sức coi như con số 0”, “Thôi coi như của đi thay người”, “Cố lên anh em”... là một số bình luận của khán giả.

Hình ảnh trang trại của Quang Linh trước khi bị thiệt hại

Quang Linh Vlogs và cuộc sống của anh tại châu Phi vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nam YouTuber quê Nghệ An đã xây trang trại 14ha tại Bailundo (Angola) và đưa vào hoạt động từ năm ngoái. Anh và nhóm bạn dành nhiều tâm huyết, đầu tư cho trang trại với số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng. Từ mảnh đất trống trải được khai hoang, Quang Linh trồng cây cối hoa màu, xây chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, mướn các nhân công địa phương để họ có thêm nguồn thu nhập.

Không chỉ thời tiết, Quang Linh cũng từng đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro như: Cá chết, dê bệnh hàng loạt, chọn giống không hợp với điều kiện đất đai, mất trộm vật tư, nhân công không đủ... Cách đây không lâu, anh chàng thừa nhận chịu áp lực sau thời gian dài đầu tư cho trang trại. “Có rất nhiều người góp ý. Mình thấy ai cũng có ý đúng nhưng thực chất khi bước vào làm thì nó khó lắm. Những người dày dặn kinh nghiệm mới giúp được dân thôi. Không hề đơn giản. Mình mấy ngày nay rất áp lực luôn. Đọc bình luận của mọi người, mình càng áp lực hơn nữa”, Quang Linh tâm sự. Anh muốn quay trở lại ngày xưa để đầu óc thoải mái.

Nam YouTuber khẳng định, nếu chỉ xác định làm ăn ở bên này thôi thì có thể giàu to, thậm chí “trở thành tỷ phú lúc nào không hay”. Tuy nhiên, Quang Linh chủ yếu chỉ muốn giúp người dân phát triển nông nghiệp, cải thiện cuộc sống. Thay vì tặng gạo, quà như trước, anh chuyển sang cung cấp giống và kỹ thuật, dạy họ cách canh tác, nuôi trồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]