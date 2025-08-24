Kết quả 'Em xinh say hi' gây tranh cãi

Theo kết quả chung cuộc tối 23/8, Best 5 (Nhóm nhạc em xinh toàn năng) gồm Phương Mỹ Chi, Lyhan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Trong số này, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Orange nhận được sự đồng thuận cao từ khán giả. Một bộ phận tiếc vì Orange trượt ngôi vị á quân.

Trong khi, một nhóm khác cho rằng Lamoon chưa đủ nổi bật để vào Best 5, sẽ đẹp hơn nếu cô dừng chân ở top 10. Lyhan hiện bị phản đối nhiều nhất với vị trí á quân Em xinh say hi mùa đầu tiên. Thành tích của cô nhận nhiều bình luận không tích cực trên hai mạng xã hội Facebook và Threads.

5 'em xinh' tài năng nhất của chương trình, được lập thành nhóm nhạc (từ trái qua): Lamoon, Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange.

Tài khoản Page này để đi khẩu nghiệp nhận định Lyhan được thay bằng Bích Phương, 52Hz hoặc Orange sẽ phù hợp hơn. Tài khoản thtram.010 bày tỏ bức xúc với kết quả. Người này viết: "Vị trí á quân không hề xứng đáng với những gì 'người ấy' đã thể hiện". Tài khoản anta_rllar cho rằng Lyhan được đánh giá cao quá mức so với năng lực (overated), bởi cô chưa thể hiện được nhiều tài năng như một số "em xinh" khác.

Thời gian đầu của Em xinh say hi, Lyhan được đánh giá là "ngựa ô" của chương trình bởi khả năng hát, nhảy tốt; tính cách kiệm lời và thái độ chuyên tâm vào âm nhạc. Nhưng từ livestage 3, cô dần lộ những điểm yếu trong vũ đạo, làm nhạc và làm nhóm trưởng. Sự cố vạ miệng của cô với đàn chị Châu Bùi cũng khiến cô mất điểm trong mắt khán giả.

Trong khi Lyhan bị phản đối giành ngôi á quân, Phương Ly và 52Hz gây tiếc nuối vì chỉ dừng chân ở top 10. Phương Ly thắng giải phụ "The best transformation (Em xinh thay đổi ấn tượng nhất)", 52Hz thắng giải phụ "The best music creative artist (Em xinh sáng tạo âm nhạc sáng tạo nhất)". Từ đầu chương trình, 52Hz cho thấy sự đa tài: hát tốt, nhảy giỏi, sáng tác và sản xuất âm nhạc sáng tạo. Phương Ly cho thấy sự biến hóa ở nhiều phong cách, làm mới mình sau nhiều năm làm nghề.

Tài khoản anta_rllar tiếc nuối vì 52Hz vắng mặt trong Best 5 dù đa năng. Tài khoản emilynhoee bình luận: "Phương Ly đầu tư tiết mục nhóm cũng như bài solo. Sân khấu nào của cô cũng công phu. Ít nhất, cô phải vào Best 5".

52Hz gây tiếc nuối vì trượt Best 5.

Các giải thưởng của chương trình gồm:

- Quán quân: Phương Mỹ Chi

- Á quân: Lyhan

- Best 5: Phương Mỹ Chi, Lyhan, Bích Phương, Orange, Lamoon

- Best hit (Bài hát được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng): Không đau nữa rồi - Orange, 52Hz, Mỹ Mỹ, Châu Bùi, Pháp Kiều

- The best leader (Đội trưởng được yêu thích nhất): Bích Phương

- The best music creative artist (Em xinh sáng tạo âm nhạc sáng tạo nhất): 52Hz

- The best transformation (Em xinh thay đổi ấn tượng nhất): Phương Ly

- The best performer (Em xinh trình diễn ấn tượng nhất): Ánh Sáng Aza

- The best group performance (Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất): AAA - Liên quân 2 do Tiên Tiên dẫn dắt