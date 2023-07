Can Lộ Lộ hóa "gái ngoan" sau 10 năm bị cấm sóng

Mới đây, trên Weibo cá nhân, Can Lộ Lộ đăng tải loạt ảnh mới gây chú ý. Đó là loạt khoảnh khắc trong tiệc thôi nôi 1 tuổi của con gái cô. Người đẹp Trung Quốc chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật, con yêu". Hot girl mạng đình đám một thời để tóc xõa dài, mặc váy bồng bềnh nhiều lớp, mỉm cười ngồi cạnh con gái.

Can Lộ Lộ chụp cùng mẹ và con gái

Không gian sang trọng diễn ra tiệc thôi nôi con gái Can Lộ Lộ

Có thể thấy, diễn viên Công chúa xuất sơn đang tổ chức tiệc trong một cơ ngơi có thiết kế cửa sổ kính từ sàn đến trần nhà. Trên tường là bức tranh phong cảnh thác nước có kích thước lớn. Điều này khiến cộng đồng mạng trầm trồ và cho rằng Can Lộ Lộ đang có cuộc sống giàu sang. Đa số ý kiến khẳng định, không có nhiều tiền thì không thể mua được một căn biệt thự nguy nga như vậy.

Đáng chú ý, ở một bức ảnh, cô đứng chụp hình cùng mẹ ruột, con gái và một người đàn ông lớn tuổi. Nhiều bình luận suy đoán, đây là ông xã bí ẩn nhiều năm giấu mặt của Can Lộ Lộ. Trước các ý kiến trái chiều, diễn viên 8X cho biết đó là cha ruột của mình. Có mặt ở buổi tiệc đều là người thân trong gia đình, không khí ấm cúng, thân mật. Tuy nhiên cô không tiết lộ về danh tính cha của con mình. Người đẹp lặng im trước những cái tên được dân mạng liệt kê ra, trong đó có đạo diễn Đặng Kiến Quốc từng có nhiều năm gắn bó như hình như bóng với cô.

Can Lộ Lộ có nhiều thay đổi sau những năm tháng tai tiếng

Can Lộ Lộ cho biết bây giờ cô đang có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên gia đình. Phong cách ăn mặc của chân dài Trung Quốc cũng theo hướng nữ tính, dịu dàng, kín đáo hơn hẳn so với hình ảnh nóng bỏng ngày xưa. Lựa chọn cuộc sống kín tiếng, chân dài cũng không còn thích khoe da thịt nhiều như trước. Cô nàng chia sẻ hiện tại mình chỉ là một người bình thường. Can Lộ Lộ nhận được nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng và "lão hóa ngược".

Can Lộ Lộ sinh năm 1985, được xem là hot girl mạng đời đầu ở Trung Quốc. Cô được biết tới với đoạn video tắm khỏa thân tuyển chồng được mẹ ruột đăng tải trên mạng. Từ đó, tên tuổi của người mẫu nội y gắn liền với các chiêu trò gây sốc, phát ngôn nhạy cảm và những bộ cánh hở hang trên thảm đỏ hoặc các buổi biểu diễn. Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, năm 2013 Can Lộ Lộ chính thức bị các cơ quan quản lý nghệ thuật cấm sóng. Một bộ phim có sự góp mặt của cô cũng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng giải trí.

Từ sau khi bị cấm sóng, người đẹp họ Can chỉ được mời tham gia một số sự kiện thương mại nhỏ, biểu diễn ở quán bar. Về đời tư, cô từng vướng tin đồn tình cảm với đạo diễn Đặng Kiến Quốc, lớn hơn cô 22 tuổi. Hai người thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện, có hành động thân mật trên mức bạn bè với nhau.

Tháng 6/2023, chân dài 38 tuổi bất ngờ công bố về việc cô đã lên chức mẹ một bé gái.

