Tom Cruise đòi đóng cảnh nóng với vợ trên màn ảnh, sự thật sau 24 năm mới hé lộ

Bộ phim Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1) do Tom Cruise đóng chính vừa ra mắt vào giữa tháng 7. Trong phim, Tom Cruise tự thực hiện những cảnh hành động khó và nguy hiểm mà không cần đóng thế dù nam diễn viên đã bước sang tuổi 61. Sự hết mình vì nghệ thuật của tài tử Hollywood khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Tom Cruise trong phần phim mới nhất.

Mới đây, tờ HK01 bất ngờ "khui" lại thông tin Tom Cruise từng đòi đóng cảnh nóng thật trong phim Eyes Wide Shut (1999). Bạn diễn trong Eyes Wide Shut là Nicole Kidman - khi đó là vợ ngoài đời thật của Tom Cruise (cặp đôi ly hôn năm 2001).

Tờ HK01 cho biết, khi đóng Eyes Wide Shut, tài tử sinh năm 1952 đã từ chối dùng diễn viên đóng thế, nhất quyết đòi "làm thật" với bà xã Nicole Kidman. Tuy nhiên, Nicole Kidman đã từ chối yêu cầu của chồng.

Thông tin Tom đòi đóng cảnh nóng thật với vợ trên màn ành khiến nhiều người bất ngờ.

Minh tinh sinh năm 1967 từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn: "Tom muốn làm thật tất cả những cảnh ân ái trong phim, nhưng tôi thì không. Khi đó, tôi không ở hiện trường đóng phim vào thời điểm đó. Đạo diễn Stanley Kubrick đã gọi điện cho tôi và nói Tom muốn đóng cảnh sex trực tiếp. Nghe được điều đó, tôi đã quay trở về nhà ngay lập tức. Sau đó, đoàn phim đã tìm được một diễn viên đóng thế thay tôi đóng những cảnh nóng với Tom".

Việc Kidman từ chối đóng cảnh nóng thật với ông xã trên màn ảnh khiến nhiều người bất ngờ. Giải thích lý do vì sao không đồng ý đóng cảnh nóng thật với chồng, Nicole Kidman cho biết, những cảnh nóng trần trụi trong phim là quá sức đối với cô.

Nicole Kidman đã từ chối đóng cảnh nóng thật dù người đó là chồng ở ngoài đời.

"Tôi khâm phục và ngưỡng mộ những diễn viên tự đóng những cảnh nguy hiểm thậm chí là cảnh nóng. Nhưng đóng cảnh tình ái với Tom có vẻ khá nguy hiểm, tôi nghĩ bản thân không nên mạo hiểm như vậy. Những cảnh quay quan trọng như vậy nên để diễn viên đóng thế hoàn thành", Nicole Kidman nói thêm.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước tới nay Eyes Wide Shut được xếp vào danh sách những bộ phim có cảnh nóng táo bạo nhất màn ảnh. Trong một bài phỏng vấn trên tờ The Hollywood Reporter năm 2012, Kidman cho biết cô bị đạo diễn Kubrick dụ dỗ đóng cảnh nóng ngay từ khi bộ phim bắt đầu bấm máy. Tuy nhiên, "thiên nga Úc" không kể thêm chi tiết về quá trình đóng cảnh tình ái.

Tom được cho là đóng cảnh nóng với diễn viên đóng thế cho Nicole.

Sau khi ly hôn với Tom vào năm 2001, Kidman cũng khẳng định Eyes Wide Shut không phải lý do khiến cô và tài tử đình đám đường ai nấy đi. “Mọi người đã nghĩ ngày bắt đầu thực hiện bộ phim cũng là ngày kết thúc cuộc hôn nhân của tôi. Tuy nhiên tôi không cho là vậy", Nicole Kidman nói.

Trong khi Tom bị vợ cũ tố đòi đóng cảnh nóng thật thì một bạn diễn khác của anh - Lea Thompson lại khen tài tử hết lời. Tom và Lea Thompson từng đóng chung trong phim All the Right Moves (1983). Thompson cho biết, theo kịch bản, cô có hai cảnh khoe ngực trong phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đi thử vai vì không muốn cởi đồ trên màn ảnh. Cuối cùng Lea Thompson vẫn được nhận vai diễn này.

Tom Cruise và Lea Thompson.

Thời điểm đó, Tom - bạn diễn chính của cô đã cố gắng thuyết phục đoàn làm phim giảm cảnh khỏa thân cho Lea Thompson. "Nếu Tom muốn có cảnh khỏa thân thì tôi sẽ chẳng ngại ngần. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất quan tâm tới bạn diễn. Tôi luôn biết ơn Tom vì dám đối đầu với nhà sản xuất", Lea Thompson cho biết.

Thời điểm đóng All the Right Moves, Tom Cruise mới chỉ ngoài đôi mươi, chưa phải cái tên đình đám trong làng điện ảnh nhưng dám lên tiếng vì bạn diễn nữ.

