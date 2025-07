Tom Cruise lộ ảnh hẹn hò Ana de Armas ở Địa Trung Hải

Trong những bức ảnh được tờ Hola! đăng tải hôm 17/7, cặp sao ngồi thư giãn trên boong thuyền khi dạo quanh vùng biển phía tây của quần đảo Balearic ngoài khơi Tây Ban Nha. Tom Cruise mặc áo xanh nhạt, quần short xanh navy và đội mũ phớt che nắng. Ana de Armas khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy trắng mỏng manh, mặc bên ngoài bộ bikini. Cô đội mũ cói, thả tóc tự nhiên và đeo phụ kiện đi biển.

Tom Cruise và Ana de Armas trên thuyền ở Địa Trung Hải. Ảnh: Hola!

Hai ngôi sao được trông thấy trò chuyện thoải mái và thân mật. Có lúc, Ana gác chân lên ghế, nơi Tom Cruise đang nằm nghỉ. Chú chó Salsa của nữ diễn viên nằm ngoan bên cạnh.

Theo tờ báo, những bức ảnh được chụp vào ngày 30/6 gần đảo Menorca - nơi có vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và bình yên, được ví như viên ngọc trai nhỏ của quần đảo Balearic. Nguồn tin tiết lộ chỉ có Tom và Ana trên thuyền cùng thủy thủ đoàn, tin rằng đây là chuyến nghỉ dưỡng riêng tư của cặp sao.

Tom Cruise và Ana ngồi trò chuyện giữa cảnh biển thơ mộng. Ảnh: Hola!

Tom Cruise vướng tin đồn hẹn hò Ana de Armas vài tháng nay khi họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Vào tối Valentine 14/2, hai ngôi sao đi ăn tối tại nhà hàng ở London, bắt đầu làm dấy lên nghi vấn tình cảm. Sau đó, ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi nhiều lần chở Ana đến London bằng trực thăng riêng. Vào tháng 5, Tom đưa người đẹp gốc Cuba đi dự sinh nhật bạn thân - cựu danh thủ David Beckham. Tài tử cũng bị fan phát hiện đi dạo trong công viên ở London cùng Ana vào sinh nhật 37 tuổi của cô.

Khi được hỏi về tin đồn tình cảm, Ana chỉ cười trừ. Trong lúc quảng bá phim Ballerina vào giữa tháng 5, diễn viên tiết lộ cô đang thực hiện một số dự án phim hành động cùng Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie. "Tôi đang rất hào hứng", Ana chia sẻ.

Nhiều fan tin rằng từ mối quan hệ công việc, Tom Cruise và Ana de Armas đã nảy nở tình cảm. Từ tháng 5, truyền thông Anh gọi Bond girl nóng bỏng 8X là "bạn gái Tom Cruise".

Tom Cruise bên Ana ở sân bay tại London hồi tháng Ba. Ảnh: People

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Havana, Cuba. Cô nổi tiếng với các bộ phim Blade Runner 2049, Knives Out, Blonde và phim về điệp viên 007 No Time to Die..., được mệnh danh là "bom sex Hollywood". Cô từng kết hôn với tài tử kiêm người mẫu Marc Clotet từ năm 2011 đến 2013 khi đến Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau này, Ana chuyển tới Mỹ đóng phim Hollywood và có mối tình với tài tử Ben Affleck từ năm 2020 đến 2021. Sau chia tay Ben, người đẹp hẹn hò giám đốc Tinder Paul Boukadakis vào năm 2023 và luật sư người Cuba, Manuel Anido Cuesta từ cuối năm ngoái.

Trong khi đó, Tom Cruise, 63 tuổi, đã ly hôn ba lần, có ba người con. Từ khi chia tay diễn viên Katie Holmes năm 2012, anh giữ kín đời tư, không công khai hẹn hò ai.