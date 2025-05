Diễn viên 63 tuổi đối đầu Tom Cruise trong bom tấn 10.000 tỷ là ai?

Nhiệm vụ bất khả thi 8 mang tên Nghiệp báo cuối cùng (Mission: Impossible - The Final Reckoning) của siêu sao Tom Cruise ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam vào 30/5. Nhân dịp này, diễn viên Esai Morales - người đóng vai phản diện Gabriel đã có cuộc chia sẻ với báo giới.

Đáng nói Esai Morales bằng tuổi Tom Cruise, họ cùng sinh năm 1962 và năm nay đã 63 tuổi nhưng đảm nhiệm những pha hành động nặng đô trong phần phim có chi phí lên tới 400 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Tom Cruise và Esai Morales tại sự kiện ra mắt "Nhiệm vụ bất khả thi 8" ở Mỹ.

Esai Morales, bắt đầu được khán giả biết tới sau vai diễn đột phá trong Bad Boys và sau đó là vai Bob Morales trong La Bamba - phim tiểu sử thuộc chủ đề nhạc Rock có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Một số phim đáng chú ý khác: Master Gardener, Superfly, Bad Boys, Rapa Nui, My Family, Fast Food Nation, Paid in Full, Gun Hill Road (đề cử Grand Jury tại LHP Sundance 2011), Spare Parts, The Wall of Mexico, So Much For Love…

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt phim tại New York, Esai Morales nói có cảm giác giống như ngày tốt nghiệp. "5 năm thôi nhưng thật kỳ lạ vì vào tháng 5/2020, tôi nhận được cuộc gọi mời tham gia loạt phim này. Vậy chính xác là 5 năm và đây là lễ tốt nghiệp.

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ cảm thấy buồn vì họ chính là những người bạn đã quen biết trong ngần đó thời gian. Bạn đã phát triển những mối quan hệ thân thiết và cùng chia sẻ những trải nghiệm mà không biết liệu sau này mình có còn cơ hội để làm điều đó thêm một lần nữa hay không".

Tom Cruise và Esai Morales trong "Nhiệm vụ bất khả thi 8".

Esai Morales chia sẻ, không biết liệu có thể có ai đó làm được như Tom Cruise, đạo diễn Christopher McQuarrie không nữa bởi "hàng trăm triệu USD đã được đầu tư vào loạt phim để đảm bảo khán giả sẽ thấy hồi hộp, thích thú, khóc, cười và đứng ngồi không yên trên ghế của họ".

Nam diễn viên khẳng định Tom Cruise đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. "Tom Cruise đã lựa chọn những cá nhân giỏi nhất vì một lý do: những con người này nắm giữ tính mạng của chúng tôi trong tay", Esai Morales nói.

Nam diễn viên cho biết, trước đây anh đã từng lái máy bay hai tầng cánh, từng thực hiện cảnh quay này trong một bộ phim nhưng với Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng lại ở một đẳng cấp khác.

Tom Cruise và Esai Morales với cảnh giao chiến trên máy bay 2 tầng nghẹt thở.

"Những phân cảnh mạo hiểm tôi đã phải tập để điều khiển máy bay, dù rằng không thực sự phải lái chiếc máy bay của mình. Tom đã lái chiếc máy bay của anh ấy sát mặt nước. Tôi kiểu: Cẩn thận nhé anh bạn. Anh không chỉ là bạn tôi mà còn là diễn viên chính kiêm điều hành sản xuất!".

Esai Morales nói: "Tom cũng giống như rượu, càng lâu năm lại càng ngon nhưng anh ấy không già đi. Tôi ở đây để chứng kiến cách mà anh ấy thực hiện công việc của mình và nó thực sự ấn tượng. Tôi không cho rằng mình từng quen biết một ai có ý chí cao độ tới như vậy. Một con người thực sự quyết tâm, tập trung và hoàn thành công việc xuất sắc".