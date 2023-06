Ngập tràn cảnh nóng dở tệ "câu kéo" khán giả trong loạt siêu phẩm bị chê "phim rác"

The Idol

The Idol vừa phát hành tập 3 trên nền tảng trực tuyến vào ngày 19.6. Tập 3 của bộ phim tràn ngập cảnh nóng và gây tranh cãi vì nội dung phản cảm. Ngoài chuyện tình phức tạp của cặp đôi chính Jocelyn (Lily-Rose Depp) và Tedros (The Weeknd), nhân vật vũ công Dyanne do Jennie Blackpink thủ vai được quan tâm.

Bộ phim ngập tràn những cảnh hộp đêm xa hoa, tình dục xuất hiện với tần suất dày đặc, thừa thãi. Với 10 phút cuối của tập 2, người xem được thấy cảnh ân ái giữa Jocelyn và Tedros. Cảnh nóng giữa Depp (Jocelyn) và Tesfaye (The Weeknd) diễn ra không đúng lúc, hạ thấp nữ chính Jocelyn và khiến người xem khó chịu.

GQ Anh cho rằng đây là “cảnh nóng tồi tệ nhất trong lịch sử”. Tạp chí nổi tiếng đánh giá cảnh nóng nên mang đến cho người xem trải nghiệm rung động, gợi cảm từ đó thấu hiểu cảm xúc nhân vật, từ những người đang say đắm trong tình yêu. Tuy nhiên, The Idol không tạo được hiệu ứng đó lại biến tình dục thành màn trình diễn mà trong đó phụ nữ luôn là nhân vật chính.

The Hollywood Reporter mô tả The Idol giống Euphoria thứ 2, cho rằng đây là bước lùi của hãng HBO. Mở đầu tập phim đầu tiên là cảnh nữ chính được yêu cầu phải gợi dục hơn để chụp những bức ảnh tăng tương tác.

Không chỉ giới chuyên môn, khán giả cũng không chấp nhận được cảnh “ân ái” táo bạo nhất tập 2 của The Idol. Tờ Variety tiết lộ, The Idol có có 800.000 người xem trong ngày lên sóng 11/06, giảm hơn 100.000 so với tập trước đó. Tập đầu tiên phát sóng ngày 4/6 thu hút 913.000 người xem, nhưng sau đó bị người hâm mộ cho là “tệ hại một cách hài hước”.

Tệ hơn, đông đảo người xem chỉ trích Abel Tesfaye (tên thật của The Weeknd) là “kẻ biến thái”. Họ tuyên bố đã mất đi sự tôn trọng đối với nam ca sĩ.

Bridgerton

Bridgerton là một trong những bộ phim dài tập ăn khách nhất trong lịch sử Netflix. Dựa trên bộ tiểu thuyết của Julia Quinn, phim lấy bối cảnh nước Anh thời Nhiếp chính (đầu thế kỷ 19) và mỗi mùa kể về chuyện tình yêu của anh chị em gái trong gia tộc Bridgerton quyền quý.

Nhân vật trung tâm của phim là Vương hậu Charlotte (Golda Rosheuvel). Phim kể về quá trình cô gái trẻ Charlotte (India Amarteifio) trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của nước Anh.

Phim ngập tràn cảnh nóng “bỏng mắt” như: nô đùa trong bồn tắm hay một số hình ảnh nhạy cảm giữa hai người hầu nam… Tuy nhiên, kỳ quặc nhất trong số đó đến từ một nhân vật phụ quen thuộc.

Nếu đã theo dõi truyện từ trước đều biết về Quý bà Agatha Danbury tự tin và sắc sảo do Adjoa Andoh thủ vai. Trong Queen Charlotte , phiên bản trẻ tuổi được diễn xuất bởi Arsema Thomas. Agatha Danbury mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không tình yêu với người chồng lớn hơn nhiều tuổi, Lord Danbury (Cyril Nri).

Giữa họ có một số cảnh “giường chiếu” nhạt nhẽo để làm nổi bật sự bất hạnh của phu nhân Danbury. Trong tập 3, cảnh hai người ân ái trên giường khi phu nhân quay mặt về phía tường nên không rõ tình hình chồng ở sau lưng. Ông Danbury đang “hành sự” đột ngột dừng lại khiến người vợ trẻ bối rối và cất tiếng hỏi. Tuy nhiên, đáp lại cô là tiếng “thịch” lớn. Agatha Danbury quay lại và phát hiện chồng chết trên sàn nhà.

Cảnh phim khiến người xem ngỡ ngàng. Đa phần để lại bình luận cho hay không thể ngờ tiền truyện Bridgerton sáng tạo cảnh nóng đến mức để cho nhân vật chết trong lúc ân ái.

Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) gây xôn xao khi công chiếu vào dịp Valentine năm 2015. Bộ phim gây chú ý vì chuyển thể từ series tiểu thuyết được xếp loại "người lớn".

Nội dung Fifty Shades of Grey dựa trên nguyên tác của nữ nhà văn E. L. James, kể về mối quan hệ tình ái giữa cô sinh viên ngây thơ Anastasia Steele (Dakota Johnson) và chàng tỷ phú trẻ Christian Grey (Jamie Dornan). Phim được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim tình cảm lãng mạn kinh điển nhiều cảnh nóng trên màn ảnh.

Tuy nhiên, sau khi công chiếu, phản ứng của khán giả dành cho Fifty Shades of Grey quá thờ ơ. Phim bị đánh giá siêu nhạt, từ nội dung cho đến diễn xuất của 2 diễn viên chính. Dù bị chấm điểm lẹt đẹt trên các website đánh giá điện ảnh, Fifty Shades of Grey vẫn có doanh thu khả quan do sự tò mò của khán giả.

Tiny Pretty Things

Bộ phim của Netflix được lên sóng vào cuối 2020. Tiny Pretty Things xoay quanh Neveah Stroyer (Kylie Jefferson), nữ vũ công vừa được học bổng vào trường ballet danh tiếng. Khi theo học tại đây, Neveah Stroyer phát hiện ra những âm mưu, thủ đoạn kinh hoàng của các học viên để tìm cho mình một chỗ đứng trên sân khấu.

Tiny Pretty Things ngập tràn cảnh nóng đến mức không cần thiết, không phục vụ cho cốt truyện. Cảnh người lớn trong Tiny Pretty Things kéo dài từ tập này sang tập khác với đủ mọi tình huống, bất chấp thời gian, địa điểm.

Bộ phim không tập chung vào câu chuyện về các vũ công ballet, cách họ tập luyện khổ cực ra sao và phải đấu đá thế nào để được biểu diễn, Tiny Pretty Things lại tập trung vào cảnh nóng. Điều này khiến nội dung phim trở nên rời rạc và kém hấp dẫn. Với một series thuộc thể loại drama thì cảnh nóng không phải thứ khán giả mong chờ.

Dàn nhân vật chính của phim đều chỉ là thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, nhiều khán giả đã lên tiếng phản đối việc phim khai thác quá sâu chủ đề nóng như một cách câu khách.

