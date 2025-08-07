Điều đáng sợ khi yêu Tom Cruise

Mối quan hệ định sẵn tan vỡ

Dù chưa lên tiếng, bức ảnh tay trong tay của Tom Cruise và Ana de Armas ở tiểu bang Vermont, Mỹ, vào cuối tháng 7 thay cho lời xác nhận hẹn hò. Hai người cũng có kế hoạch hợp tác với nhau trong bộ phim kinh dị siêu nhiên sắp tới của Doug Liman, Deeper.

Đối với công chúng, đây không phải bất ngờ lớn vì nghi vấn yêu đương đã xuất hiện từ tháng 2. Điều mọi người quan tâm nhiều hơn là mối quan hệ này kéo dài được bao lâu.

Tom Cruise và Ana de Armas công khai tình tứ nơi công cộng. Ảnh: The Image Direct.

Những mối tình sớm nở chóng tàn trong giới giải trí không hề hiếm. Tuy nhiên, trong trường hợp của Tom Cruise và Ana de Armas, rào cản có sẵn trước khi hai người bắt đầu mối quan hệ. Truyền thông Âu - Mỹ còn dùng từ “nhiệm vụ bất khả thi” để mô tả.

Thực tế là Ana lớn lên trong gia đình Công giáo sùng đạo, trong khi Tom nắm giữ vai trò quan trọng trong Scientology - giáo phái khiến anh không ngần ngại ly hôn 3 người vợ và xa cách người con ruột duy nhất.

“Những cuộc tình của Tom Cruise được định sẵn tan vỡ. Ban đầu là khoảng thời gian trăng mật với nhiều khoảnh khắc choáng ngợp, rồi thực tại dần hiện ra”, Karen de la Carriere - cựu thành viên cấp cao của Scientology (rời bỏ giáo phái vào năm 2010) và là một trong số ít người được đích thân nhà sáng lập L. Ron Hubbard đào tạo - chia sẻ với Daily Mail.

Theo lời de la Carriere, bạn gái và vợ của Cruise thường bắt đầu tiếp xúc với giáo phái bằng khóa học cơ bản, trải qua các buổi đánh giá tâm lý và cuối cùng phải đối mặt với những khía cạnh kỳ quặc mang màu sắc khoa học viễn tưởng của giáo hội.

Tín đồ Scientology, với chỉ dẫn của Hubbard, tin rằng con người là những sinh thể tâm linh bất tử (Thetan), bị ám bởi linh hồn người ngoài hành tinh từ cuộc diệt chủng xảy ra 75 triệu năm trước, và họ chỉ có thể được cứu rỗi thông qua quá trình “thanh lọc tinh thần” rất đắt đỏ.

“Scientology thực sự là trò lừa đảo. Ban đầu thì ổn, đặc biệt khi bạn là người yêu của siêu sao như Tom Cruise. Nhưng rồi bạn sẽ lên tới những cấp độ cao hơn, bí mật hơn và bạn phát hiện ra những điều như mình có đến 400.000 linh hồn bám vào người, phải dành 30-40 năm tiếp theo để gỡ bỏ chúng. Đột nhiên, người đó bước vào thế giới của những điều kỳ quái. Đó là lúc họ bắt đầu rút lui. Ai lại muốn bị yêu cầu đi năm buổi trừ tà để thanh tẩy mấy linh hồn đó chứ? Không ai cả”, Karen de la Carriere nói.

Phụ nữ tháo chạy khỏi Tom Cruise

Mimi Rogers, người vợ đầu tiên của Tom Cruise, là người giới thiệu tài tử sinh năm 1962 đến với giáo phái gây tranh cãi này khi hai người hẹn hò vào giữa thập niên 1980. Tuy nhiên, chính cô là người chủ động rời bỏ giáo phái Scientology và người chồng điển trai của mình.

Người vợ thứ hai, Nicole Kidman, từng lao vào các khóa học và quá trình đánh giá tâm lý của Scientology. Cô đạt đến cấp bậc OT2 (Thetan vận hành cấp 2) một cách nhanh chóng nhờ danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Tom Cruise trong giáo phái.

Tuy nhiên, “thiên nga Australia” được cho là chán nản đến mức quyết tâm rút khỏi Scientology và ly hôn Tom sau hơn một thập kỷ chung sống vào năm 2001. Cô cũng xa cách hai con nuôi chung với tài tử Top Gun từ đó.

Mỹ nhân Tây Ban Nha Penélope Cruz và Tom Cruise hẹn hò trong ba năm. Dù đại diện khẳng định chưa từng gia nhập giáo phái, nữ diễn viên cũng tham gia một số khóa học của Scientology mà cô cho là có lợi.

Người vợ thứ ba là Katie Holmes ban đầu tỏ ra nhiệt tình với giáo phái. Cô thậm chí đệ đơn khiếu nại chống lại nữ diễn viên kiêm cựu thành viên Scientology Leah Remini vào thời điểm tổ chức đám cưới ở Italy vào năm 2006. Nguyên nhân là Remini công khai chất vấn về sự mất tích của vợ lãnh đạo giáo phái - Shelly Miscavige.

Katie cũng thừa nhận đã bắt đầu một số khóa học và quá trình đánh giá tâm lý trong thời gian hẹn hò với Cruise.

3 người vợ của Tom Cruise đều rời đi vì không chịu được Scientology.

Tuy nhiên, đến năm 2012, Holmes thay đổi suy nghĩ. Cô đệ đơn ly hôn và mang theo con gái Suri (lúc đó mới 6 tuổi) rời đi khi Tom Cruise quay phim ở Iceland.

“Katie hẳn đã chứng kiến những điều Isabella và Connor (hai con nuôi của Tom và Nicole) trải qua trong giáo phái. Trẻ con bắt đầu các khóa học này từ khoảng 6 tuổi, chính là độ tuổi của Suri khi Katie rời bỏ Tom. Tôi không trách những phụ nữ này. Họ yêu anh ấy. Không có gì sai khi muốn là một phần trong cuộc sống của người mình yêu. Nhưng Scientology là thứ quá khó để chịu đựng", nhà báo Tony Ortega, dành nhiều thập kỷ để điều tra về Scientology, nhận định trên Daily Mail.

Ngày 31/7, Ortega tiết lộ trên Substack Underground Bunker có cơ hội tiếp xúc với Bruce Hines, người từng đánh giá tâm lý cho Nicole Kidman, và được biết nữ diễn viên Aquaman thăng tiến nhanh trong hệ thống học tập của Scientology.

Hines cho biết Cruise và Kidman dành nhiều tuần ở tổng hành dinh của giáo phái, được gọi là “Int Base” hay “Gold Base” ở gần thị trấn Hemet, hạt Riverside, California (Mỹ). Tại đó, họ có phòng học riêng với người giám sát khóa học và người hỗ trợ tra nghĩa từ vựng. Họ có thể được đánh giá tâm lý nhiều buổi mỗi ngày, bảy ngày một tuần, nếu muốn.

Ortega và nhiều người khác từ lâu đưa tin Kidman và Cruise dần rời xa giáo hội trong những năm cuối cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, lãnh đạo hiện tại của Scientology, David Miscavige, tiến hành cả chiến dịch bài bản nhằm đưa Tom Cruise quay lại với giáo hội.

Ana de Armas phải đối mặt với điều gì?

Trước câu hỏi về vấn đề mà Ana de Armas phải đối mặt khi hẹn hò Tom Cruise, các chuyên gia về Scientology đưa ra những ý kiến trái chiều.

Nhạc sĩ Geoffrey Levin - từng gắn bó với giáo phái hơn 50 năm trước khi rời đi vào năm 2018 - nhận định người đẹp Cuba phải trải qua khóa "giáo huấn".

“Cô ấy về cơ bản sẽ phải học cả ngôn ngữ của Scientology nữa. Nếu không khi đến dự các sự kiện, cô ấy sẽ có cảm giác như đang nghe tiếng Hy Lạp hay cái gì đó tương tự. Quan trọng là cô ấy muốn gì từ mối quan hệ này", ông Levin nói.

Levin từng làm việc tại Trung tâm người nổi tiếng của Scientology khi Cruise và Kidman mới cưới nhau. Đây cũng là bộ phận đầu tiên mà Nicole được tiếp xúc khi mới biết về Scientology.

"Hồi đó, nơi này đặc biệt ấn tượng. Nó trông giống như viện bảo tàng cao cấp. Là vợ của Tom, cô ấy được đối xử như hoàng hậu. Không ai khác được đối xử như vậy cả. Đó là trước khi Scientology gặp nhiều tai tiếng trên báo chí, bạn có thể hiểu là cô ấy không hề biết thực chất đằng sau tấm màn ấy là gì... Rồi ánh hào quang mờ dần với Kidman và cô ấy bắt đầu thấy được những gì trước kia bị che giấu", ông mô tả.

Levin cho biết thêm Tom Cruise luôn tỏ ra ấm áp, lịch sự và sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi Levin có dịp tiếp xúc với anh. Ông cũng nhớ Kidman có tính cách ấm áp và thân thiện.

Chưa rõ tương lai của Ana de Armas khi hẹn hò Tom Cruise.

De la Carriere lại cho rằng Ana có thể không gặp khó khăn nhiều như những người cũ của Tom vì anh có dấu hiệu xa cách hơn với giáo phái trong những năm qua, dù anh vẫn là thành viên.

Theo De la Carriere, nam diễn viên không quảng bá Scientology tại các sự kiện, cũng không chụp ảnh cùng Miscavige nữa.

“Tôi tự hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa với việc bạn gái mới này bớt chịu áp lực phải dính líu tới giáo phái hay không", cô nêu vấn đề.

Tuy nhiên, Ortega cho biết Tom vẫn thân thiết như xưa với Miscavige và gắn bó sâu sắc với giáo hội.

“Bruce Hines nói với tôi rằng làm bạn gái hay vợ của Tom Cruise là trải nghiệm cực kỳ căng thẳng. Tất cả ai biết rõ anh ấy đều nói anh ấy có năng lượng đủ để cung cấp điện cho cả một thành phố nhỏ... Khi bước vào mối quan hệ, anh ấy rất mãnh liệt với nó. Nhưng đồng thời, anh ấy cũng mang theo tất cả gánh nặng đi kèm với Scientology", nam nhà báo nhận định.

Giáo phái Scientology, Tom Cruise và Ana de Armas không phản hồi về những thông tin trên.