Siêu sao võ thuật 6 lần vô địch thế giới, đá Thành Long bay xuống đất, Nguyên Bưu bất tỉnh

Benny Urquidez (tên thường gọi Benny The Jet) là một trong những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp từng đóng nhiều phim võ thuật hành động của Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên người Mỹ là một trong những số ít võ sĩ tạo dựng được sự nghiệp thành công, từng đấu tay đôi với nhiều ngôi sao võ thuật đình đám như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu.

Võ sĩ kiêm diễn viên người Mỹ - Benny Urquidez.

Ngôi sao sinh năm 1952 gây ấn tượng với đôi mắt nâu trũng sâu, ánh mắt lạnh lùng, ra những đòn đánh nhanh và mạnh. Nhờ đó, trên màn ảnh, Benny The Jet thường gắn liền với hình ảnh phản diện, là kẻ thù truyền kiếp của những nhân vật chính trực.

Benny Urquidez sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ sĩ ở Los Angeles, California (Mỹ). Cha Benny là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp trong khi mẹ anh cũng là một nhà đấu vật. Cả 9 anh chị em Benny đều là đai đen karate, 4 người trong số họ là nhà vô địch quyền anh nổi tiếng. Lớn lên trong gia đình có truyền thống võ thuật, ngay từ nhỏ, Benny đã được định sẵn để trở thành một võ sĩ quyền anh.

Benny là võ sĩ nổi tiếng ở Mỹ.

Nam diễn viên từng chia sẻ, món đồ chơi đầu tiên anh được tặng chính là bao cát đấm bốc. Trong khi những đứa trẻ khác chơi những trò chơi quen thuộc như mô tô hay máy bay, Benny đã bắt đầu tập luyện võ thuật. Khi mới 5 tuổi, anh đã được học môn quyền anh, đấu vật, judo, aikido, taekwondo, võ thuật Trung Quốc. Khi lên 7, Benny chính thức có giáo viên đầu tiên chuyên dạy võ thuật. Ở tuổi 14, Urquidez nhận được đai đen karate, đây là một thành tích rất đáng nể vào những năm 1960.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m68), thân hình thấp bé nhưng Benny không dễ dàng bị kẻ khác áp chế. Trên võ đài, Urquidez có thể tung đòn chí mạng vào đối thủ từ mọi góc độ. Nhiều đối thủ đã bị Benny hạ gục dưới chân. Vào những năm 1970, Benny đã càn quét toàn bộ giới quyền anh châu Âu, Mỹ và cả Nhật Bản, một đường thắng không thua trận nào. Vào thời điểm đó, nhiều phương tiện truyền thông mệnh danh Benny là "chiến thần bất bại" hay "võ sĩ bất khả chiến bại".

Anh được mệnh danh là "chiến thần bất bại" trên sàn đấu.

Vào thời điểm đó, Benny đã chiến đấu không mệt mỏi giành được vô số huy chương. Tuy nhiên, anh không biết rằng bản thân sắp phải nếm trải thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Năm 1978, một cuộc thi karate và Muay Thái được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Để đánh bại Muay Thái, một võ sĩ Nhật Bản đã mời Benny giao đấu với nhà vô địch quyền anh Thái Lan có biệt danh "Đại bàng bay" Prayout Sittiboonlert. Vào ngày diễn ra trận đấu, khán đài chật kín 5.000 khán giả, tất cả đều cược Benny sẽ đánh bại võ sĩ Muay Thái.

Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là Benny lại thua và thua một cách thảm hại trước Prayout sau 6 trận đấu cam go. Sau này, khi nhớ lại lần thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, Benny cho biết, anh thường bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc vào ban đêm. Bản thân Benny cũng không thể hiểu nổi tại sao một nhà vô địch như anh lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Vào tháng 10 cùng năm, võ sĩ Nhật Bản tiếp tục mời Benny đấu với Prayout một lần nữa, nhưng anh bị mất tinh thần chiến đấu đồng thời đã từ chối. Thậm chí, anh còn có ý định từ giã sự nghiệp võ sĩ.

Sau thất bại năm 1978, anh từng có ý định giải nghệ.

Đúng lúc này, Prayout bất ngờ gửi thư cho Benny, khen ngợi anh là một võ sĩ xuất sắc với kỹ năng toàn diện nhưng lối đánh lại chưa đủ mạnh. Bức thư động viên của Prayout giúp Benny vực dậy tinh thần và bắt đầu tập luyện trở lại. Kể từ đó, anh bật chế độ "tung hoành" trên thế giới, lập hàng chục kỷ lục bất bại khiến các võ sĩ Nhật Bản và Mỹ khiếp sợ.

Từ năm 1977 đến năm 1993, Benny liên tiếp giành chiến thắng trong nhiều trận đấu. Thành tích trong sự nghiệp võ sĩ của Benny phải kể tới 63 trận thắng, 0 trận thua và 57 cú hạ knockout, duy trì thành tích bất bại trên võ đài 27 năm liên tiếp và 6 lần vô địch thế giới. Mỗi khi nhớ lại quá khứ, Benny cho biết, nếu không có thất bại năm 1978 thì anh sẽ không có thành công của ngày hôm nay.

Võ sĩ nổi tiếng thế giới lấn sân đóng phim hành động vì ảnh hưởng của Lý Tiểu Long.

Vào những năm 1980, Benny bị ảnh hưởng bởi các bộ phim kung fu của Lý Tiểu Long và bắt đầu dấn thân đóng phim hành động. Trong phim, võ sĩ người Mỹ thường được giao vai phản diện, "trầm tính ít nói", thậm chí không có lời thoại. Nhân vật của anh gây ấn tượng với những màn ra tay nhanh, mạnh và dứt khoát.

Hai vai diễn phản diện ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên người Mỹ phải kể tới Quán ăn lưu động/Wheels on Meals (1984) và bộ phim Phi long mãnh tướng/Dragons Forever (1988).

Benny và Thành Long trong hậu trường phim "Quán ăn lưu động".

Theo Setn, Quán ăn lưu động là một bộ phim võ thuật kinh điển của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) được phát hành vào năm 1984. Phim có sự tham gia của dàn sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo, Thành Long và Nguyên Bưu. Trong đó, cuộc đọ sức giữa Thành Long và Benny Urquidez được đánh giá rất hấp dẫn và mãn nhãn người xem.

Trong phim, Benny chủ yếu dùng chân và những cú đấm sắc bén khiến Thành Long rơi vào thế bất lực. Cảnh đánh đấm kéo dài 5 phút trên màn ảnh khiến Thành Long chịu nhiều đau đớn trong quá trình quay. Tờ Toutiao cho biết, nam diễn viên người Mỹ còn vô tình đả thương Thành Long do những cú đấm ra lực quá mạnh.

Thành Long bị thương do lực ra tay quá mạnh của Benny.

Đặc biệt, cuộc đọ sức giữa Benny The Jet và Thành Long từng được một tạp chí nổi tiếng ở Mỹ đánh giá là trận đấu hấp dẫn thứ hai trong lịch sử điện ảnh, chỉ đứng sau màn giao đấu giữa Lý Tiểu Long và Chuck Norris trong phim Mãnh long quá giang/The Way of the Dragon (1972).

Khi đóng Phi long mãnh tướng, Benny có cảnh đánh đấm tay đôi với ngôi sao võ thuật Nguyên Bưu. Tuy nhiên, vì dùng lực quá mạnh, cú đá của Benny The Jet khiến Nguyên Bưu bất tỉnh tại chỗ. Thành Long - người lần thứ hai có cơ hội hợp tác với Benny cũng bị võ sĩ người Mỹ đá thẳng vào người. Ngay đến cả Hồng Kim Bảo cũng bị Benny đá văng ra xa.

Tái hợp trong "Phi long mãnh tướng", Thành Long tiếp tục bị Benny đá thẳng vào người.

Võ sĩ kiêm diễn viên người Bỉ - Jean Claude Van Damme, người từng được Benny huấn luyện cho biết: "Nếu muốn sống sót bước ra khỏi võ đài, bạn cần phải cẩn thận để không bị trúng đòn và những cú đá của Benny". Câu nói này đã chứng minh được thực lực của Benny The Jet. Mặc dù đánh đấm trên phim và ngoài đời có sự khác biệt lớn nhưng Benny nhanh chóng thích nghi và học hỏi được từ các đồng nghiệp.

Dù không được đóng vai chính nhưng Benny cho biết, anh không bận tâm điều này: "Tôi không quan tâm mình là nhân vật chính hay nhân vật phụ, tôi cũng chẳng quan tâm mình đóng được bao nhiêu phim. Tôi chỉ muốn thể hiện những cú đấm đẳng cấp trên màn ảnh như Lý Tiểu Long. Dù chỉ đóng vài bộ phim nhưng Lý Tiểu Long vẫn là ngôi sao võ thuật đẳng cấp của điện ảnh. Tôi muốn trở thành Lý Tiểu Long thứ hai”.

Anh từng muốn trở thành Lý Tiểu Long thứ hai.

Các diễn viên từng hợp tác với Benny đều thừa nhận, anh là một tay đấm "cừ khôi". Trong thời gian quay phim ở Hong Kong (Trung Quốc), Chu Tỉ Lợi - một ngôi sao võ thuật đình đám nổi tiếng từng tìm tới Benny để xin lời khuyên về kỹ năng thực chiến.

Bản thân Chu Tỉ Lợi cũng nhiều lần dựa vào sự hướng dẫn của Benny để hạ knockout đối thủ trên võ đài. Nhờ đó, truyền thông Trung Quốc coi Benny như sư phụ của Chu Tỉ Lợi.

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Nguyên Bưu, Chu Tỉ Lợi, Benny Urquidez, Nguyên Khuê và Thành Long.

Dù không nổi tiếng như Thành Long hay Hồng Kim Bảo nhưng Benny có nhiều đóng góp cho điện ảnh Trung Quốc. Đầu những năm 1990, Benny quay về Mỹ tham gia nhiều bộ phim như Roadhouse, Blood Match, Diggstown, Street Fighter, Grosse Pointe Blank,...

Hiện tại, ở tuổi 71, Benny ít tham gia đóng phim. Phần lớn anh dành thời gian cho việc giảng dạy quyền anh và làm điều phối viên đóng thế cho ngành điện ảnh Hollywood.

Benny ở tuổi 71.

