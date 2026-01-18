Tóc Tiên và Hoàng Touliver rạn nứt suốt một năm

Lý do Tóc Tiên và Touliver im lặng suốt thời gian dài rạn nứt tình cảm

Kể từ sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cuộc sống của vợ chồng Tóc Tiên và Touliver trở thành tâm điểm chú ý khi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội hay đi chung các sự kiện.

Hoàng Touliver thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời tư, dự án, Tóc Tiên lại dồn sức cho công việc. Cô năng suất với vai trò huấn luyện viên Tân binh toàn năng, có nhiều hoạt động cùng hội bạn thân như Đồng Ánh Quỳnh, Cara, Hứa Kim Tuyền.

Tóc Tiên và Touliver im lặng suốt thời gian dài rạn nứt tình cảm.

Từ giữa năm 2025, nghi vấn rạn nứt hôn nhân bắt đầu dấy lên từ trang cá nhân của nữ ca sĩ. Thay vì những khoảnh khắc gia đình ấm cúng như trước, Tóc Tiên chuyển sang đăng tải nhiều trích dẫn chiêm nghiệm, ẩn ý. Cô còn gây chú ý với clip đón bình minh cùng chia sẻ: "Bạn đã bao giờ trải nghiệm đón bình minh cùng người lạ chưa?". Một bài đăng khác là hình ảnh cô trên bãi biển kèm lời bài hát: "Dẫu không còn là mình trong ngày bắt đầu, anh mong em đừng vội khổ đau".

Trong khoảng thời gian này, Tóc Tiên một mình tham dự các sự kiện, đi du lịch cùng bạn bè và vắng bóng chồng. Điều khiến công chúng đặc biệt để ý là cô không còn đeo nhẫn cưới và chuyển đến căn hộ khác.

Những bức ảnh được cho là biệt thự của Tóc Tiên và Hoàng Touliver dày đặc trên các trang web môi giới bất động sản khiến cư dân mạng càng có thêm bằng chứng khẳng định cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Tổng kết 2025, cô thừa nhận trải qua một năm không êm đềm với nhiều cung bậc cảm xúc.

"Tôi cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có những điều mà 36 năm làm người và 22 năm làm nghề tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua, vậy mà 2025 cho tôi nếm đủ. Đúng thật, không ai học được chữ ngờ nhưng hãy học chữ 'biết ơn' cùng nhau. Điều níu giữ còn lại sau 2025 biến động ắt hẳn là lòng biết ơn...", ca sĩ cho hay.

Từ nỗ lực hàn gắn đến quyết định ly hôn

Trước làn sóng đồn đoán, cả hai đã có những động thái được cho là để xoa dịu dư luận. Sáng 1/1/2026, Hoàng Touliver bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tri ân sự nghiệp 10 năm của vợ: “10 năm trôi qua, âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc và người ấy vẫn thật xinh đẹp”.

Trước đó, vào đêm Giao thừa 31/12, anh có mặt tại hậu trường chờ Tóc Tiên sau phần trình diễn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó lại về nhà đón Giao thừa một mình.

Những tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng đến ngày 17/1, Tóc Tiên thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm với Touliver. Cô cho biết đây là quyết định sau khi đã có sự đồng thuận của gia đình và những người liên quan.

Về lý do giữ im lặng suốt thời gian dài trước đó, Tóc Tiên chia sẻ: "Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".

Cô cũng nhấn mạnh bản thân và Touliver luôn lựa chọn giữ đời sống cá nhân riêng tư, và mong công chúng tiếp tục ủng hộ họ qua âm nhạc và sự nghiệp.

Quyết định ly hôn được đưa ra sau khi cả hai cùng trải qua nhiều khó khăn và cần một khoảng lặng để suy ngẫm về tương lai.