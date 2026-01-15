Ca sĩ Tuấn Ngọc ly hôn

Theo hồ sơ tòa án, Thái Thảo là người đệ đơn ly hôn với lý do giữa hai vợ chồng có những khác biệt không thể dung hòa, dẫn đến ly thân và đổ vỡ hôn nhân. Các nỗ lực hòa giải hay tư vấn đều không còn hiệu quả với mối quan hệ của họ. Đây là căn cứ để tòa xem xét chấm dứt quan hệ vợ chồng của Tuấn Ngọc và Thái Thảo dựa trên luật gia đình của bang California.

Theo thông tin từ tòa Mỹ, Tuấn Ngọc và Thái Thảo đăng ký kết hôn năm 2003. Trước đó, hai nghệ sĩ làm lễ cưới năm 1994. Họ chung sống hạnh phúc gần 30 năm và rạn nứt tình cảm, ly thân từ ngày 25/3/2023. Trong đơn yêu cầu, các thông tin về tình trạng hôn nhân được Thái Thảo khai báo theo đúng quy định pháp luật địa phương. Do các con của cặp sao đã trưởng thành, những nội dung liên quan đến quyền nuôi con, cấp dưỡng hay thẩm quyền xét xử đối với con cái không được đề cập trong vụ ly hôn.

Tuấn Ngọc và Thái Thảo khi còn chung sống.

Khoảng một năm nay tin đồn Tuấn Ngọc đổ vỡ hôn nhân lan truyền trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nhưng cả ca sĩ và vợ đều im lặng, không phản hồi thông tin này.

Tuấn Ngọc, tên thật Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nghệ sĩ Lữ Liên, các anh chị em đều là những giọng ca quen thuộc của tân nhạc Việt như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Nhiều nhạc sĩ lớn như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đánh giá Tuấn Ngọc là một trong những giọng nam thể hiện thành công nhất tác phẩm của họ, và công chúng vẫn nhắc đến ông như một "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình.

Năm 2019, Tuấn Ngọc về Việt Nam đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chương trình "Giọng hát Việt" cùng Thanh Hà, Tuấn Hưng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hiện cận kề tuổi 80 ông vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực, thường xuyên về nước biểu diễn.

Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, đồng thời là cháu ruột của danh ca Thái Thanh. Bà và Tuấn Ngọc nảy sinh tình cảm sau lần song ca tại một phòng trà ở Mỹ năm 1991, trước khi quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Thái Thảo rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để chăm lo gia đình, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và thường lặng lẽ đồng hành, ủng hộ chồng trong các hoạt động nghệ thuật. Tuấn Ngọc và Thái Thảo có ba con gái đã trưởng thành.