Nữ ca sĩ ở ẩn sau khi lấy tỷ phú Mỹ: Áp lực vì chồng thành đạt, có nhiều "bóng hồng" vây quanh

Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi làng giải trí, ca sĩ Hà Phương mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống riêng, hành trình làm vợ, làm mẹ. Những tâm sự của cô hé lộ góc nhìn chân thực phía sau cuộc sống tưởng như “nhung lụa” khi kết hôn cùng tỷ phú Chính Chu.

Kết hôn từ năm 2000, Hà Phương dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình. Là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị của ca sĩ Minh Tuyết, cô từng có sự nghiệp ca hát đáng chú ý. Tuy nhiên, khi lựa chọn cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ chấp nhận đánh đổi ánh đèn sân khấu để ưu tiên việc nuôi dạy con cái.

Ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu. Ảnh: FBNV

Trong suốt quãng thời gian “ở ẩn”, ca sĩ Hà Phương thừa nhận bản thân luôn đau đáu nỗi nhớ nghề. “Nhiều lúc rất muốn hát, nhưng tôi lại tự nhủ phải cố gắng thêm một chút vì con. Khi con trúng tuyển thẳng vào trường, tôi mới thở phào và nghĩ rằng mình đã có thể quay lại với nghệ thuật”, cô chia sẻ. Với ca sĩ Hà Phương, việc tạm dừng sự nghiệp không phải từ bỏ đam mê, mà là sự lựa chọn có tính toán cho một giai đoạn quan trọng của cuộc đời.

Sinh sống tại trung tâm New York (Mỹ), ca sĩ Hà Phương có cuộc sống gia đình bận rộn. Cô cho biết căn nhà của mình thường xuyên đón tiếp khách từ bạn bè, người thân đến đối tác của chồng. Bên cạnh đó, phần lớn thời gian của nữ ca sĩ dành cho việc chăm sóc con cái, đưa đón các con đi học và tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Không chỉ quán xuyến việc nhà, ca sĩ Hà Phương còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong thời gian rảnh. Tuy nhiên, chính việc ít xuất hiện trên sân khấu khiến cô thừa nhận tên tuổi không còn phổ biến với khán giả trẻ. “Nhiều em biết đến tôi qua hoạt động từ thiện hơn là ca hát”, nữ ca sĩ nói thẳng.

Ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân với một tỷ phú, Hà Phương không né tránh những áp lực đi kèm. Cô cho biết từng phải đối diện với không ít lời dị nghị, cho rằng chỉ “ăn ngon mặc đẹp” mà không làm việc. “Có áp lực chứ. Khi mình lấy một người chồng thành đạt thì xung quanh cũng có nhiều 'bóng hồng' vây quanh”, cô thẳng thắn bày tỏ.

Theo Hà Phương, áp lực không chỉ đến từ dư luận mà còn từ chính môi trường sống khi chồng là người thành công trong giới tài chính quốc tế. Doanh nhân Chính Chu hiện là lãnh đạo cấp cao tại Blackstone Group – một trong những tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu thế giới, với tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD theo The Richest.

Dù vậy, nữ ca sĩ cho biết cô luôn lựa chọn cách giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng sự tin tưởng. Thay vì lo lắng hay kiểm soát, Hà Phương chú trọng xây dựng sự gắn kết thông qua những điều giản dị như bữa cơm chung, các chuyến dã ngoại hay những kỳ nghỉ cuối tuần bên chồng con.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là vật chất, mà là hai con ngoan ngoãn, học giỏi và một gia đình ổn định”, cô chia sẻ. Với Hà Phương, đó chính là thành quả lớn nhất sau nhiều năm lui về hậu trường.

Hiện tại, khi các con đã trưởng thành, nữ ca sĩ cho biết đã sẵn sàng cho hành trình trở lại với nghệ thuật. Dù nhận thức rõ những thay đổi của thị trường âm nhạc cũng như khoảng cách với khán giả trẻ, ca sĩ Hà Phương vẫn giữ niềm tin vào đam mê của mình.