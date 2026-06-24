Thực hư tin Lisa xác nhận chia tay bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault

Thành viên BLACKPINK Lisa đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng cô đã gián tiếp xác nhận việc chia tay doanh nhân Frédéric Arnault trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair.

Những đồn đoán bắt đầu lan truyền sau khi Vanity Fair công bố bài phỏng vấn với Lisa ngày 23/6. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, một số tài khoản cho rằng nữ ca sĩ đã đề cập đến việc mối quan hệ của cô với Frédéric Arnault đã kết thúc thông qua câu nói: “Mối quan hệ trong quá khứ của tôi đã kết thúc”.

Lisa có thật sự ngầm thừa nhận đã chia tay Frédéric Arnault?

Tuy nhiên, theo nội dung bài phỏng vấn được công bố, câu nói này hoàn toàn không xuất hiện. Vanity Fair cũng cho biết phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn đã được phía quản lý truyền thông của Lisa nhắc nhở hai lần rằng không được đặt câu hỏi liên quan đến đời tư của nữ nghệ sĩ.

Tạp chí khẳng định Lisa không hề trực tiếp đề cập đến Frédéric Arnault hay tình trạng mối quan hệ giữa hai người trong cuộc trò chuyện. Thay vì chia sẻ về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ lựa chọn nói về những trải nghiệm thời trẻ và những ký ức liên quan đến người hâm mộ cuồng nhiệt.

Trong bài viết, Vanity Fair chỉ nhắc đến những tin đồn hẹn hò giữa Lisa và Frédéric Arnault đã xuất hiện từ giữa năm 2023. Tạp chí cũng đề cập đến việc một số người hâm mộ chú ý tới việc vị doanh nhân không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật gần đây của Lisa. Tuy nhiên, Vanity Fair không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về việc cả hai đã chia tay.

Lisa và Frédéric Arnault lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2023 sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một nhà hàng ở Pháp. Sau đó, cả hai nhiều lần bị ghi lại khoảnh khắc đi cùng nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Truyền thông quốc tế cũng từng đưa tin họ được cho là đã gặp gỡ và giới thiệu với gia đình của nhau.

Dù vậy, trong suốt thời gian qua, Lisa và Frédéric Arnault chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ. Cả hai cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến những đồn đoán tình cảm.

Gần đây, tin đồn chia tay tiếp tục xuất hiện khi Frédéric Arnault được cho là không còn tương tác với các bài đăng của Lisa trên mạng xã hội. Một số báo cáo cũng cho rằng cả hai đã không xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong hơn một năm.

Bên cạnh đó, mạng xã hội còn lan truyền thông tin Frédéric Arnault được cho là có mối quan hệ với người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ Marissa Long. Ngoài ra, anh trai của vị doanh nhân này cũng được cho là đã bỏ theo dõi Lisa trên mạng xã hội. Những chi tiết này càng khiến các đồn đoán về việc chia tay trở nên sôi nổi hơn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Lisa hoặc Frédéric Arnault về việc họ đang hẹn hò hay đã chấm dứt mối quan hệ. Vì vậy, những thông tin cho rằng Lisa đã trực tiếp xác nhận chia tay thông qua cuộc phỏng vấn với Vanity Fair được đánh giá là không chính xác.

Bài phỏng vấn của Vanity Fair không ghi nhận bất kỳ phát ngôn nào từ Lisa liên quan đến việc chia tay Frédéric Arnault. Những nội dung đang được lan truyền trên mạng chủ yếu xuất phát từ suy đoán và diễn giải của một bộ phận người dùng, thay vì từ phát biểu chính thức của nữ ca sĩ BLACKPINK.