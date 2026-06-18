"Người nhện" Tom Holland xác nhận kết hôn với bạn gái 10 năm

Xuất hiện tại Tây Ban Nha ngày 16/6 để quảng bá cho dự án điện ảnh "Spider-Man: Brand New Day", cặp đôi đình đám khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn kết ngọt ngào. Nhân dịp này, tạp chí "Esquire" đã công bố bài phỏng vấn độc quyền với tài tử sinh năm 1996, nơi anh lần đầu công khai trạng thái hôn nhân của mình, đập tan những đồn đoán suốt thời gian qua.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn cho cặp sao quyền lực bậc nhất Hollywood. Hiện tại, họ sở hữu khối tài sản chung vượt mốc 50 triệu USD. Trong đó, Zendaya nắm giữ khoảng 30-40 triệu USD nhờ những vai diễn ấn tượng trong "Euphoria", "Dune" cùng các hợp đồng quảng cáo đắt giá với nhiều thương hiệu xa xỉ. Ở phía ngược lại, Tom Holland tích lũy khoảng 25 triệu USD, phần lớn đạt được qua loạt phim "Spider-Man" cùng các dự án điện ảnh lớn khác.

Trước lúc chính thức lên tiếng, cặp đôi từng đối mặt với rất nhiều tin đồn. Vào tháng 3 vừa qua, nhà tạo mẫu nổi tiếng Law Roach, một người có mối quan hệ thân thiết với Zendaya, từng khiến người hâm mộ xôn xao khi xác nhận về một hôn lễ bí mật. Dù vậy, cả hai ngôi sao đều lựa chọn giữ im lặng cho tới thời điểm hiện tại.

Trước lúc chính thức lên tiếng, cặp đôi từng đối mặt với rất nhiều tin đồn. IG.

Đáng chú ý, Tom Holland đã lên tiếng phủ nhận những bức ảnh cưới lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua, khẳng định đó hoàn toàn là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Nam diễn viên hài hước kể lại kỷ niệm khi bà nội mình nhìn thấy những tấm hình giả đó rồi tỏ ra lo lắng vì nghĩ bản thân không được mời dự đám cưới. Tài tử hóm hỉnh cho biết anh không cần giải thích với các thành viên khác trong nhà, bởi lẽ tất cả họ đều có mặt tại ngày vui thực sự đó.

Mối nhân duyên của cặp đôi bắt đầu vào năm 2016 lúc họ cùng tham gia dự án điện ảnh "Spider-Man: Homecoming". Trên phim trường, Tom Holland đảm nhận vai Peter Parker, còn Zendaya hóa thân thành nhân vật MJ. Sự hòa hợp trong công việc đã đặt nền móng cho một tình bạn sâu sắc trước khi tiến triển thành tình yêu đời thực. Sau nhiều năm khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, mối quan hệ của họ chính thức được công chúng xác nhận vào năm 2021 qua những hình ảnh thân mật do truyền thông đăng tải.

Để tiến tới hôn nhân, ngôi sao gốc Anh đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng chu đáo. Cha của anh, nhà văn Dominic Holland, từng hé lộ vào đầu năm 2025 rằng con trai mình đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho màn cầu hôn đặc biệt này. Tom Holland đã chủ động gặp gỡ xin phép cha của Zendaya trước khi trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn trị giá khoảng 200.000 USD (tương đương hơn 5,1 tỷ đồng). Sự chân thành cùng sự kín đáo đó đã làm Zendaya hoàn toàn bất ngờ khi nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Sau chặng đường dài gần một thập kỷ đồng hành, họ trở thành hình mẫu lý tưởng cũng như là điểm tựa vững chắc cho đối phương trước những áp lực nặng nề của làng giải trí. Tom Holland bày tỏ rằng việc cùng hoạt động trong ngành giúp họ dễ dàng thấu hiểu cũng như đồng cảm với những căng thẳng của nhau. Anh gọi Zendaya là người bạn thân nhất, người đem lại cho anh cảm giác bình an cùng sự hỗ trợ tuyệt đối chưa từng có. Việc chính thức xác nhận kết hôn đã khép lại hành trình yêu đương dài lâu, mang lại cái kết viên mãn cho một trong những chuyện tình đẹp nhất thế giới giải trí hiện nay.

Theo: t/h