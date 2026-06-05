Camila Cabello chia tay bạn trai tỷ phú

TMZ đưa tin hôm 4/6, ca sĩ 29 tuổi và doanh nhân 40 tuổi đã đường ai nấy đi. Lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là vào tháng 4 tại lễ hội âm nhạc Coachella, nơi Camila Cabello bất ngờ góp mặt trong phần trình diễn của Young Thug để thể hiện bản hit Havana.

Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub tại Coachella, tháng 4 vừa qua. Ảnh: Backgrid

Theo The Sun, cả hai quyết định chia tay sau khi nhận ra họ ngày càng xa cách. "Camila và Henry đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và đi đến thống nhất nên kết thúc mối quan hệ", một nguồn tin cho biết. "Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, nhưng cuối cùng mối quan hệ này không phải định mệnh".

Henry Junior Chalhoub là doanh nhân người Lebanon, thuộc gia tộc giàu có Chalhoub - chủ sở hữu tập đoàn Chalhoub (Chalhoub Group), một tập đoàn bán lẻ và phân phối hàng xa xỉ hàng đầu tại Trung Đông với các thương hiệu như Versace, Jimmy Choo, Tom Ford... Henry được cho là có giá trị tài sản ròng khoảng là 1,2 tỷ USD.

Camila và Henry vướng tin đồn hẹn hò vào mùa thu 2024 khi cùng tham dự tiệc hậu show thời trang của nhà thiết kế Elie Saab tại Arab Saudi. Vài tháng sau, cả hai bị bắt gặp nắm tay nhau trong kỳ nghỉ ở đảo Saint Barthélemy. Tháng 3/2025, cặp sao chính thức công khai tình cảm khi xuất hiện tình tứ tại show Thu/Đông 2025 của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Hai người sau đó có những chuyến du lịch lãng mạn ở châu Âu vào mùa hè năm ngoái.

Camila và tỷ phú Lebanon trong kỳ nghỉ ở Ibiza, Tây Ban Nha tháng 7/2025. Ảnh: Backgrid

Trước khi yêu Henry, Camila Cabello từng có chuyện tình nổi tiếng với ca sĩ Shawn Mendes - người hợp tác cùng cô trong ca khúc Señorita. Hai người chia tay vào tháng 11/2021 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tháng 4/2023, cặp sao tái hợp, cùng nhau đi chơi lễ hội âm nhạc Coachella, tuy nhiên một thời gian sau lại chia đôi ngả đường.