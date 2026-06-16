Nữ diễn viên 'Sex and the City' có chuyện tình đẹp như mơ

Mới đây, ngôi sao "Sex and the City" Sarah Jessica Parker đã đánh dấu cột mốc 29 năm ngày cưới bằng một bài đăng đầy xúc động trên trang cá nhân. Gửi lời yêu thương đến người chồng của mình là Matthew Broderick cùng những bức ảnh kỷ niệm đầy xúc động, nữ diễn viên khẳng định tình yêu của họ vẫn đang tiếp diễn và sẽ mãi mãi vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

Trải qua gần ba thập kỷ gắn bó, nữ diễn viên "Sex and the City" cùng chồng đã khéo léo giữ kín phần lớn cuộc sống riêng tư của mình khỏi ánh đèn sân khấu. Sự kín tiếng này càng trở nên đặc biệt khi xét đến sự nổi tiếng của Jessica Parker sau vai diễn Carrie Bradshaw trong series phim truyền hình ăn khách của đài HBO.

Vợ chồng Jessica Parker và Matthew Broderick. (Ảnh chụp màn hình)

Sự thấu hiểu và đồng điệu giữa hai người bắt nguồn từ việc họ cùng hoạt động trong ngành giải trí. Cặp đôi bén duyên vào đầu những năm 90 qua sự giới thiệu của Pippin và Toby, hai anh trai của Jessica Parker và cũng là những người sáng lập công ty kịch Naked Angels. Vào thời điểm đó, Matthew Broderick đang đảm nhận vai trò đạo diễn cho một vở kịch tại chính nhà hát của hai anh em. Sự kết nối tự nhiên này đã mở đầu cho một hành trình tình yêu dài lâu.

Mối tình của họ tiến triển qua năm năm hẹn hò trước khi hai người có cơ hội đầu tiên cùng đứng chung trên sân khấu Broadway trong vở kịch "How to Succeed in Business Without Really Trying".

Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick thời điểm mới gặp nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 19/5/1997, cặp đôi chính thức cử hành hôn lễ tại New York, Mỹ. Đám cưới diễn ra một cách đầy bất ngờ và thú vị khi hai vợ chồng không chuẩn bị cầu kỳ từ trước, chỉ mời khoảng 100 người bạn thân thiết đến tham dự một bữa tiệc kín đáo.

Hạnh phúc của gia đình nhỏ được nhân lên khi họ chào đón đứa con đầu lòng vào ngày 28/10/2002. Đến ngày 22/6/2009, gia đình họ có thêm hai thành viên mới là cặp song sinh gái Marion và Tabitha.

Gia đình nữ diễn viên chào đón cặp song sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc sống hôn nhân của Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick cũng phải đối mặt với những thử thách. Trải qua nhiều năm bên nhau, nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ với tờ The Telegraph rằng mối quan hệ của họ có những ngày tốt đẹp, những ngày bình thường và cả những ngày tồi tệ. Cô quan niệm rằng nếu muốn gắn bó lâu dài và xây dựng một mối quan hệ ý nghĩa, mỗi người đều phải học cách đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Khi xuất hiện trong chương trình "Meredith Vieira Show", nam diễn viên Matthew Broderick đã tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc của họ chính là tình bạn và sự giao tiếp.

Sau nhiều năm tập trung chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp riêng, cặp đôi đã quyết định tái hợp trên sân khấu trong vở nhạc kịch Broadway mang tên Plaza Suite. Khán giả thường xuyên bắt gặp hình ảnh họ tay trong tay tại các sự kiện lớn, như buổi kỷ niệm 50 năm chương trình "Saturday Night Live", hay buổi quảng bá mùa 3 của series "And Just Like That"...

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi ngôi sao. Ảnh: Getty Images

Sarah Jessica Parker (sinh năm 1965) từng là ngôi sao thời trang và quyến rũ của bộ phim truyền hình ăn khách "Sex and the City" từ năm 1998 đến 2004. Sarah nhận 4 giải Quả cầu vàng, 3 giải Screen Actors Guild Awards và 2 giải Emmy Awards cho vai diễn Carrie Bradshaw trong phim này. Nữ diễn viên có sự nghiệp ổn định trong suốt 4 thập kỷ qua với khối tài sản khoảng 100 triệu USD. Diễn viên Matthew Broderick (sinh năm 1962) là "ngôi sao" của phim teen kinh điển "Ferris Bueller’s Day Off" (1986).