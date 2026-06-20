Sao 'Ở nhà một mình' nói bạn gái gốc Á đã thay đổi cuộc đời anh

Macaulay Culkin và vị hôn thê Brenda Song. Ảnh: Instagram

Ngày 17/6, diễn viên 45 tuổi đăng lên Instagram bức ảnh anh và Brenda Song, 38 tuổi, diện trang phục tông hồng đồng điệu khi tạo dáng ngoài trời.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Đã 9 năm kể từ khi cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi", Macaulay Culkin viết trong phần chú thích, nhắc đến thời điểm mối tình của anh và Brenda bắt đầu.

"Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng cứ 5 ngày tôi sống thì có một ngày tôi được thức dậy bên cạnh tình yêu của đời mình. Điều duy nhất tôi tiếc nuối là chúng ta chưa có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cảm ơn em vì đã là tất cả của anh".

Macaulay cảm ơn Brenda Song đã làm thay đổi cuộc đời anh. Ảnh: Instagram

Vài giờ sau, Brenda Song - người nổi tiếng với phim Cuộc sống thượng hạng của Zack & Cody - cũng tri ân vị hôn phu trên Instagram. Cô đăng bức ảnh hôn Macaulay đắm đuối với chia sẻ: "Ngồi ở sân bay lúc này, khi vừa hoàn thành công việc trên phim trường và chuẩn bị bay về nhà gặp anh cùng các con, em không khỏi bồi hồi khi nghĩ về việc 9 năm đã trôi qua nhanh đến nhường nào, nhất là khi em được chia sẻ cuộc sống với anh".

Brenda cho biết cuộc đời cô như bừng sáng từ ngày gặp Macaulay. "Em thực sự không thể tưởng tượng hành trình này sẽ ra sao nếu thiếu anh. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn xứng đáng. Mỗi ngày trôi qua, em lại yêu anh nhiều hơn", cô viết trước khi đùa rằng: "Anh sẽ phải gắn bó với em cả đời rồi".

Macaulay Culkin và Brenda Song gặp nhau trên trường quay phim Changeland năm 2017. Brenda từng tiết lộ cô không nghĩ mình sẽ yêu bạn diễn bởi trước đó chưa bao giờ hẹn hò với người cùng đóng phim. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, nữ diễn viên nhận ra mình đã phải lòng Culkin.

Brenda nhớ lại rằng Clare Grant - vợ của đạo diễn Seth Green - từng khuyến khích cô "thử hẹn hò vui vẻ" với Culkin trong thời gian quay phim tại Thái Lan. "Từ một cuộc tình thoáng qua, nó đã trở thành mối quan hệ kéo dài 9 năm và có hai con. Đó là 'cuộc tình thoáng qua' dài nhất trong đời tôi", cô hài hước kể.

Cặp sao thường "trốn con" đi hẹn hò riêng. Ảnh: Instagram

Cặp sao đính hôn năm 2022 và hiện có tổ ấm hạnh phúc tại Los Angeles cùng hai con trai Dakota (5 tuổi) và Carson (4 tuổi). Hồi tháng 4, Brenda tiết lộ Culkin đã "cầu hôn lại" vào tháng 8 năm ngoái khi cô đang quay series Running Point. "Anh ấy đặt hoa ngay trước cửa nhà. Lúc bước tới cùng hai con trai, tôi chỉ biết thốt lên: 'Ôi Chúa ơi'", nữ diễn viên nhớ lại.

Macaulay Culkin là một trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Hollywood nhờ vai cậu bé Kevin trong loạt phim ăn khách Home Alone (Ở nhà một mình). Tuy nhiên, sau ánh hào quang đến quá sớm, anh trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, ly hôn năm 21 tuổi, mâu thuẫn với gia đình, sự nghiệp chững lại và gần như rút lui khỏi làng giải trí.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Brenda Song chính là người đã giúp nam diễn viên tìm lại sự cân bằng và hạnh phúc. Những năm gần đây, Culkin dần trở lại màn ảnh, trong khi cuộc sống gia đình của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Brenda Song sinh ra tại California trong một gia đình gốc Đông Nam Á, có cha là người H'Mông và mẹ là người Mỹ gốc Thái. Cô nổi tiếng từ nhỏ với vai tiểu thư London Tipton trong series Disney The Suite Life of Zack & Cody và vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất ổn định khi trưởng thành.