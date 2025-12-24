Tiết lộ về bữa tiệc kín giữa nghệ sĩ và thiếu gia

Trang iFeng đưa tin mới đây nữ ca sĩ diễn viên Cúc Tịnh Y đã kiện công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) vì giả mạo chữ ký, tự ký thêm hợp đồng kéo dài tới 20 năm. Phía Cúc Tịnh Y tiết lộ công ty Siba Media có hành vi bóc lột, giấu giếm thu nhập thực và không quan tâm tới nghệ sĩ.

Sau khi tranh chấp hợp đồng giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media bùng nổ, nữ ca sĩ Tằng Diễm Phân, cũng là thành viên của nhóm nhạc SNH48 đã lên tiếng bảo vệ Cúc Tịnh Y và tiết lộ công ty Siba Media từng ép các nghệ sĩ dưới trướng tham gia các buổi tiệc kín, nhận những công việc gây tranh cãi, dẫn trẻ vị thành niên đi tiếp rượu.

Tằng Diễm Phân là bạn cùng nhóm với Cúc Tịnh Y đã lên tiếng tố cáo công ty cũ có hành vi kinh doanh gây tranh cãi, lợi dụng các nghệ sĩ vị thành niên.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Tằng Diễm Phân chia sẻ: "Công ty đưa các thành viên nhỏ tuổi, bao gồm cả trẻ vị thành niên đi hát karaoke hoặc đến các buổi tiệc, dùng bữa với sếp lớn. Đây được hiểu là kiểu giao tiếp kinh doanh thông thường, nơi họ sẽ nói những câu đùa cợt thô thiển và có đụng chạm thân thể với các thành viên". Tằng Diễm Phân khẳng định những buổi "hầu rượu" này được quyết định mà không có bất cứ sự đồng thuận từ các thành viên.

Từ lời tiết lộ của Tằng Diễm Phân, truyền thông đã tìm lại một bữa tiệc tại tư gia của Vương Tư Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc một thời được tổ chức vào năm 2014. Trong đó, các thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48 mặc trang phục học sinh, đeo tai thỏ, nhảy múa xung quanh Vương Tư Thông, chơi các trò do vị thiếu gia này chỉ định.

Những hình ảnh cho thấy hoạt động mà thần tượng nhỏ tuổi bị ép buộc làm theo sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí. Công chúng cũng chỉ trích Vương Tư Thông và công ty Siba Media coi thường phụ nữ, coi các thành viên như món hàng, công cụ mua vui.

Buổi tiệc gây tranh cãi của thiếu gia Vương Tư Thông, được đặt tên theo một diễn viên phim người lớn Nhật Bản. Các thành viên SNH48 hóa trang "mua vui" cho vị thiếu gia khét tiếng.

Tằng Diễm Phân còn cho biết trước đó công ty Siba Media từng thua kiện trong vụ việc một nghệ sĩ tố cáo công ty dẫn các cô gái đi tiếp rượu. Thế nhưng, sau đó cô gái này bị tấn công trên mạng xã hội, bị coi là kẻ điên khiến cô trầm cảm. Tằng Diễm Phân khẳng định cô sẽ kiên cường hơn, chuẩn bị sẵn bằng chứng nếu bị Siba Media kiện ra tòa.

Trước lời tố cáo của Tằng Diễm Phân, công ty Siba Media khẳng định nữ ca sĩ bịa đặt và sẽ kiện cô vì tội phỉ báng, làm ảnh hưởng tới danh dự công ty: "Đây là hành động bôi xấu sự trong sạch của tất cả thành viên, ác ý phóng đại quá khứ của đồng nghiệp". Tuy nhiên, Tằng Diễm Phân mạnh mẽ đáp lại: "Từ bao giờ nói sự thật lại thành bịa đặt".

Hiện tại, Cúc Tịnh Y theo đuổi vụ kiện để thoát khỏi công ty quản lý cũ. Theo Cúc Tịnh Y, công ty luôn kìm hãm sự phát triển của cô. Sau khi rời Siba Media, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều tài nguyên thời trang, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, chất lượng các dự án phim cũng tăng cao.

Về phía Siba Media, họ cảnh cáo các đối tác tiếp cận và muốn ký hợp đồng quản lý với Cúc Tịnh Y. Đến giữa tháng 12, công ty Siba tiếp tục răn đe, ra tối hậu thư cho "mỹ nữ 4.000 năm có một" không được lan truyền các thông tin bất lợi cho họ. Siba Media khẳng định họ nắm trong tay các chứng cứ về việc Cúc Tịnh Y phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

Cúc Tịnh Y có nguy cơ mất sự nghiệp khi đối đầu với công ty quản lý cũ.

Công ty còn khẳng định họ đã trả cho Cúc Tịnh Y 139 triệu NDT trong suốt 10 năm hoạt động. Theo QQ, đây là đòn hiểm từ Siba Media khi thúc đẩy sự căm ghét từ công chúng với những ngôi sao như Cúc Tịnh Y, những người kiếm tiền quá dễ dàng.

Tâm lý thù ghét người giàu cũng khiến thiện cảm của dư luận dành cho Cúc Tịnh Y giảm thấp. Bên cạnh đó, Siba Media còn nhắc tới các vấn đề về thuế, nếu nữ diễn viên vi phạm bị cấm sóng mất sự nghiệp trắng tay khi dám đối đầu với công ty quản lý.