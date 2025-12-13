Lộ hình ảnh Trấn Thành la hét, điên cuồng đập phá

Ngày 11/12, nhà sản xuất tung trailer đầu tiên của Thỏ ơi. Sau loạt dự án phim Tết thể loại gia đình - hài và mang về hơn 1.700 tỷ đồng, Trấn Thành thử nghiệm phim drama, nặng tâm lý. Trailer mang không khí căng thẳng từ đầu đến cuối, khác biệt hoàn toàn những tác phẩm trăm tỷ đồng trước đó của nam đạo diễn.

First look trailer mở đầu bằng khung cảnh trường quay talk show truyền hình. Ca sĩ Lyly thủ vai người dẫn chương trình Chị Bờ Vai. Khẩu hiệu "Bạn dám kể, tôi dám nghe" cho thấy đây là nơi phơi bày drama cá nhân.

Tạo hình của Trấn Thành và nữ chính (chưa được công bố) trong Thỏ ơi.

Thông qua các khung hình lướt nhanh, hàng loạt cái tên sẽ xuất hiện trong phim chiếu Tết của Trấn Thành là Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, và Cris Phan, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều...

Nội dung chính của phim bắt đầu khi nữ chính bước đến, rụt rè hỏi: "Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ". Trailer sau đó chuyển cảnh sang Trấn Thành. Nam đạo diễn xuất hiện với tạo hình nguy hiểm. Nhân vật được nữ chính mô tả là "kẻ theo dõi, thao túng".

Nhân vật của Trấn Thành liên tục có nhiều hành động mất kiểm soát như gào thét, đập phá. Khả năng cao nam đạo diễn đóng vai phản diện, nhân vật có tâm lý phức tạp trong dự án chiếu Tết Nguyên đán 2026.

Đinh Ngọc Diệp, Gil Lê, BB Trần, Pháp Kiều... đóng phim Tết của Trấn Thành.

First look trailer có nhịp điệu thay đổi liên tục, tập trung vào góc quay cận mặt nhân vật. Hiệu ứng âm thanh dồn dập tạo không khí ngột ngạt thường thấy của bộ phim ngập drama. Khán giả chờ đợi Trấn Thành dùng chiêu gì sau bốn bộ phim Tết thu hơn 1.700 tỷ đồng.

"Sau nhiều ngày chờ đợi, Trấn Thành đã chịu tung chiêu", "Ban đầu nghe Thỏ ơi cứ tưởng Trấn Thành lại làm phim tình cảm, ai dè không phải", "Xem Trấn Thành làm phim tình cảm, gia đình, hài xong rồi, để xem lần này anh ấy thể hiện cái gì trên phim", "Trấn Thành biết cách chơi chiêu quá, lần này giấu luôn mặt nữ chính làm khán giả càng tò mò"... khán giả bình luận.

Nhiều năm qua, Trấn Thành chiếm thị phần mùa phim Tết, bỏ túi bốn bộ phim điện ảnh thu hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, mùa phim Tết 2026 có sự cạnh tranh gay gắt. Dự án của Trấn Thành đối đầu trực tiếp đối thủ nặng ký như Mùi phở (đạo diễn Minh Beta, diễn viên Xuân Hinh, Thu Trang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Trung Dân, Võ Tấn Phát, Ma Ran Đô) và bộ phim gia đình Cháu ông nội tội ông ba...