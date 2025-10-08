BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h

Việc BTV Minh Trang đọc nhầm công điện của Thủ tướng trong bản tin Thời sự 19h ngày 7/10 được xem là sự cố hi hữu. Nhiều người dùng mạng đăng tải video trên đồng thời đặt câu hỏi cho BTV Minh Trang và ê-kíp thực hiện chương trình.

Để lại bình luận bên dưới một bài đăng về sự cố của mình, BTV Minh Trang thừa nhận lỗi nói nhịu khi dẫn chương trình Thời sự. Cô giải thích bản thân nhận ra lỗi sai và sửa ngay trên sóng trực tiếp bằng cách nói lại từ đúng. Cuối bản tin, Minh Trang tiếp tục đọc lại chính xác, đầy đủ nội dung công điện.

“Minh Trang mong mọi người chia sẻ áp lực và nỗ lực của những người dẫn chương trình khi bản tin được phát sóng hoàn toàn trực tiếp. Hy vọng mọi người luôn đồng hành, ủng hộ để Minh Trang và các đồng nghiệp có thêm động lực, tình yêu nghề, từ đó phát triển nghiệp vụ, kỹ năng để phục vụ khán giả ngày một tốt hơn”, BTV Minh Trang chia sẻ.

BTV Minh Trang mong khán giả thông cảm về sự cố trong bản tin Thời sự 19h ngày 7/10.

Cũng có ý kiến gay gắt nên có hình thức kỷ luật với BTV Minh Trang, không để xảy ra tình trạng tương tự, đặc biệt ở những bản tin có tính chất quan trọng như công điện của Thủ tướng. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ cảm thông, cho rằng đây là bài học đắt giá của BTV Minh Trang cũng như những người dẫn chương trình Thời sự 19h.

Bản tin Thời sự 19h là chương trình tin tức quan trọng nhất của VTV, tổng hợp các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế với thời lượng 30-40 phút. BTV Minh Trang có kinh nghiệm hơn 10 năm dẫn chương trình này.

Trước đó, BTV Minh Trang từng được giao nhiệm vụ dẫn Thời sự 19h ngày 2/9. Cô chia sẻ đây là bản tin “đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm” của mình.

“Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên mới”, BTV Minh Trang viết.

BTV Minh Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành Biên kịch Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong 18 năm bén duyên với truyền hình, BTV Minh Trang quen mặt trong các chương trình như Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, Thời sự 19h...

Ngoài vai trò dẫn chương trình, Minh Trang gây ấn tượng khi là tác giả kịch bản cho vở kịch Đỉnh cao và vực sâu.