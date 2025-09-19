Bình luận viên Tạ Biên Cương nói lý do rời VTV sau gần 20 năm gắn bó

Bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau gần 20 năm gắn bó. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 19-9, trao đổi với PLO, BLV Tạ Biên Cương đã xác nhận thông tin này. Khi được hỏi về lý do rời nơi mình đã nhiều năm gắn bó, BLV Tạ Biên Cương cho biết anh nghỉ vì có kế hoạch riêng.

Trước khi rời VTV, BLV Tạ Biên Cương đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao.

Trước đó, vào ngày 7-9, trong Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, Biên Cương đăng tải một dòng trạng thái đặc biệt: “Hôm nay lạ thế! Mất 55 giây mới bấm được một kiểu ảnh. Mất 55 phút mới nghĩ ra dòng trạng thái cho bức ảnh. Mất 55 năm, bao thế hệ cống hiến, VTV mới có được vị thế như hôm nay! Chúc mừng đại lễ của VTV”.

Tạ Biên Cương sinh năm 1982 tại Hà Nam (cũ), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh làm việc tại VTV vào năm 2006 sau khi vượt qua một kỳ thi tuyển chọn BLV dành cho khán giả hâm mộ bóng đá.

Ngay năm đó, Biên Cương đã có cơ hội bình luận trực tiếp tại vòng chung kết World Cup - sự kiện lớn đầu tiên ghi dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đồng thời là BTV cho các chương trình như 360 độ Thể thao. Từ đó, anh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao của VTV.

Bên cạnh vai trò BLV, Tạ Biên Cương còn dẫn dắt nhiều bản tin, chuyên mục và sau này đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao.

Tên tuổi Biên Cương gắn liền với hàng loạt giải đấu lớn: World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018, Asian Cup 2019…