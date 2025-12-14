Ngô Mỹ Uyên mua biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ ở Mỹ

Ngô Mỹ Uyên cho biết bố mẹ chị chuyển về nhà mới vào Lễ Tạ ơn, hôm 27/11. Sau đó, vợ chồng người em gái thứ hai và em gái út cũng lần lượt dọn đến.

"Đại gia đình tám thành viên sẽ quây quần bên nhau trong ngôi nhà này. Đây là ước mơ từ lâu của chúng tôi", hoa hậu nói.

Ngô Mỹ Uyên đón Lễ Tạ ơn cùng bố mẹ, các em trong nhà mới.

Biệt thự mà Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ có giá 1,4 triệu USD (gần 37 tỷ đồng), nằm trong khu dân cư lâu đời ở thành phố Dallas. Ngôi nhà xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc cổ điển, bao quanh bởi cây cối, tạo không gian riêng tư và yên tĩnh.

Ngôi nhà gồm hai phần: nhà chính với bốn phòng ngủ, hai phòng tắm khép kín, hai phòng tắm phụ và một tầng dành cho không gian sinh hoạt chung; nhà phụ được thiết kế như hai căn hộ độc lập, mỗi căn có phòng ngủ, bếp, phòng tắm và khu vực ăn uống riêng. Bên cạnh không gian cho các thành viên, nhà còn đủ chỗ tiếp khách. Ngô Mỹ Uyên cho biết chị sẽ về đây mỗi khi sang Mỹ lưu diễn hoặc đưa các con từ Italy sang thăm ông bà, dịp lễ.

Theo hoa hậu, chị mất nhiều thời gian tìm kiếm để chọn được nơi ở phù hợp cho gia đình ba thế hệ, với nhu cầu và thói quen khác nhau. Ngôi nhà gây ấn tượng với chị nhờ phong cách Greek Revival, kết hợp vẻ đẹp vượt thời gian và tiện nghi, hiện đại. Nhà đã được sửa sang chỉn chu trước khi bán nên gia đình Ngô Mỹ Uyên có thể dọn vào ở ngay, không cần cải tạo. Bố mẹ chị chỉ bổ sung một số đồ dùng nhà bếp, treo ảnh gia đình, bày biện các kỷ vật...

Trước đó, bố mẹ Ngô Mỹ Uyên sang Dallas, bang Texas, sống cùng con gái út từ cuối năm 2024. Dù tuổi đã cao, họ thích nghi nhanh với cuộc sống mới nhờ thường xuyên du lịch nước ngoài, qua Mỹ và Italy thăm con cháu. Hoa hậu cũng nói ba chị em chị luôn cố gắng tạo để họ có môi trường sinh hoạt đầy đủ, thoải mái cho bố mẹ.

Ngô Mỹ Uyên nói trước đây bố mẹ chị từng sống trong căn villa rộng 1.000 m2 tại một khu cao cấp ở Thảo Điền, TP HCM, vì vậy khi sang Mỹ, các con mong muốn họ có được không gian sống với điều kiện tương tự.

Ngô Mỹ Uyên và bố ruột chụp ảnh trước căn biệt thự.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, quê TP HCM, đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999.

Trước khi sang Italy định cư, chị là người mẫu, doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam và có giai đoạn du học, làm ảo thuật gia tại Mỹ. Hiện Ngô Mỹ Uyên dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng chồng chăm sóc hai con gái.

Chồng Ngô Mỹ Uyên xuất thân gia đình trung lưu Italy, tu nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, hiện là giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại Đại học Roma La Sapienza - viện đại học lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những viện đại học lâu đời nhất thế giới.

Ngoài ra, anh cũng là thành viên Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững quốc gia trực thuộc Chính phủ Italy.

Bên cạnh công việc chính, anh là kiến trúc sư điều hành công ty gia đình, từng giới thiệu 70 ấn phẩm khoa học và xuất bản 6 cuốn sách về xây dựng.