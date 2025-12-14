Đông nghịt người đổ về Mỹ Đình trong mưa rét

Concert See the light của Mỹ Tâm được tổ chức tối 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC), đêm nhạc thu hút khoảng 40.000 khán giả.

Concert bắt đầu từ 19h45 nên nhiều người hâm mộ không đến quá sớm mà căn giờ phù hợp để thưởng thức đêm nhạc. Theo đó, đến cuối giờ chiều khi Hà Nội tạnh mưa, trời bắt đầu trở rét, khán giả mới đổ về sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức concert của Mỹ Tâm.

Đến khoảng 19h, lượng khách gần như xếp hàng kín đặc các cổng check-in.

Thời tiết Hà Nội nhiều mây kèm gió lạnh, mưa rả rích suốt sáng và chiều, không loại trừ mưa vào lúc diễn ra đêm nhạc. Nhiệt độ dao động khoảng 18-22 độ C. Sau cơn mưa, Hà Nội trở rét đậm, áo phao, khăn len là trang phục không thể thiếu để "đu" concert Mỹ Tâm.

Trước diễn biến thời tiết thất thường, Mỹ Tâm viết: “Cầu xin ơn trên cho khán giả của con đến xem show về sẽ không bị cảm lạnh”.

Sát giờ diễn, Hà Nội mưa trở lại. Khán giả Thủ đô có thể phải thưởng thức đêm nhạc của Mỹ Tâm dưới trời mưa giá rét đầu mùa ở Hà Nội. Tuy vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được nghe thần tượng hát.

Khán giả hào hứng khoe lightstick, khăn quàng đặc biệt của đêm diễn. Theo chia sẻ từ ê-kíp, See the light sẽ là liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam. Hệ thống màn hình LED có diện tích lên đến 1.650m², giúp khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các tiết mục ở bất kỳ vị trí nào. Sân khấu đêm nhạc của Mỹ Tâm được thiết kế với chiều rộng hơn 75m cùng sàn catwalk dài hơn 40m, giúp tăng không gian trình diễn của nghệ sĩ, ban nhạc và vũ công, góp phần tạo nên những màn trình diễn sống động.

Càng sát giờ diễn, khung cảnh tại sân vận động Mỹ Đình càng tấp nập.

Giá vé thị trường chợ đen cũng sôi nổi không kém. Các hạng vé vẫn được rao bán, giảm giá mạnh.

Một số hạng vé bị ép xuống chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Khu vực fanzone 4 từ 2,8 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng. Vé GA đứng chỉ 500.000 đồng.

Trước đó, BTC đêm nhạc khẳng định để tạo nên một liveshow hoành tráng, hơn 1.000 nhân sự đã tham gia thi công, giám sát và vận hành trong suốt 14 ngày liên tục, đảm bảo tiến độ cũng như tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật ở mức cao nhất. Đến khoảng 19h30, theo ghi nhận của phóng viên, giao thông trên đường Lê Quang Đạo và một số tuyến đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình khá thông thoáng do luôn có sự điều tiết từ lực lượng chức năng.