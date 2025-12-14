Em gái triệu phú của Kim Kardashian 'thả thính' thầy giáo hot boy

Jacob Myers - giáo viên tại Santa Cruz, California - nổi tiếng trên Instagram và TikTok với những video khoe phong cách lịch lãm, ngoại hình cuốn hút và sự tận tâm dành cho học sinh. Trong video mới nhất, anh xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao kèm danh sách ưu điểm như: gốc Italy, có bằng thạc sĩ, từng là vận động viên đại học, năng động, biết nấu ăn và... đang độc thân. Anh chú thích: "Ở đâu đó ngoài kia chắc chắn có người phụ nữ sẽ hỏi tôi rằng hôm nay ở trường thế nào".

Khloe Kardashian và giáo viên trung học Jacob Myer.

Nhiều phụ nữ đã để lại bình luận, nhưng thu hút nhất là Khloe Kardashian. Cô hỏi: "Hôm nay của anh thế nào?". Myers nhanh chóng đáp lại: "Giờ thì tuyệt rồi. Còn em?" và Khloe trả lời: "Của em cũng tuyệt", kèm emoji trái tim đỏ ngại ngùng. Ngay sau đó, thầy giáo nhắn Khloe kiểm tra tin nhắn riêng trên Instagram để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Người hâm mộ lập tức "đẩy thuyền" cho hai người. "Chớp lấy cơ hội đi!", một bình luận viết. Một người khác hào hứng: "Hai bạn trông hợp nhau lắm". Malika - bạn thân kiêm "quân sư" của Khloe - cũng tham gia cổ vũ, tag tên Myers và đùa: "Cô ấy đáng yêu nhất đúng không?".

Bài đăng nhanh chóng viral và trở thành câu chuyện "thả thính" được chú ý nhất trong tuần. Ngày 10/12, Myers đăng tiếp video để "bắn tín hiệu" rõ ràng hơn.

"Bài đăng của tôi và bình luận của bạn đều viral, cả thị trấn biết chuyện, học sinh cũng trêu tôi suốt, còn group chat gia đình không ngừng báo tin nhắn. Thế nên tôi nghĩ... tại sao không thử nắm lấy cơ hội?", anh nói. Myers sau đó mời ngôi sao truyền hình thực tế làm bạn đồng hành trong buổi tiệc Giáng sinh của trường diễn ra vào thứ Bảy.

Đoán rằng Khloe có thể không mấy hứng thú với tiệc giáo viên, anh còn hài hước đề nghị được tham dự tiệc Giáng sinh của gia đình Kardashian.

Jacob Myer là thầy giáo người Mỹ, gốc Italy, có hơn 62.000 người theo dõi trên Instagram.

Hiện Khloe chưa phản hồi lời mời, nên người hâm mộ đang chờ xem liệu cả hai có gặp nhau trong kỳ nghỉ lễ này hay không.

Khloe Kardashian độc thân trong vài năm kể từ khi kết thúc mối quan hệ nhiều biến động với cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson cuối năm 2021. Nữ doanh nhân sinh năm 1984 có hai con với Tristan. Cô từng nói mình chưa vội hẹn hò vì muốn dành thời gian cho các con và chỉ bắt đầu mối quan hệ mới khi gặp được người thực sự xứng đáng.

Khloe là con thứ ba trong gia đình nhà Kardashian nổi tiếng, với các chị em: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Rob Kardashian Kendall Jenner và Kylie Jenner. Cô được biết đến từ show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians và sau đó trở thành ngôi sao mạng xã hội, doanh nhân thời trang. Khloe hiện sở hữu khối tài sản khoảng 90 triệu USD, có 300 triệu người dõi theo trên Instagram.