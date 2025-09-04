Taylor Swift 'dự định tổ chức đám cưới tại Rhode Island'

Nguồn tin tiết lộ trên Page Six: "Họ sẽ làm đám cưới vào mùa hè năm tới ở Rhode Island. Cô ấy đang nóng lòng muốn có con."

Trong khi đám cưới đình đám của những ngôi sao hạng A đôi khi khiến người dân địa phương e ngại, điển hình như hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez tại Venice, Thống đốc bang Rhode Island, ông Dan McKee, lại bày tỏ mong muốn Taylor Swift và Travis Kelce chọn bang mình. "Rhode Island có những địa điểm cưới đẹp nhất thế giới, chỉ muốn nhắc vậy thôi," Thống đốc McKee viết khi chia sẻ lại thông báo đính hôn của cặp sao trên X tuần trước.

Biệt thự của Taylor Swift tại Rhode Island.

Taylor Swift mua biệt thự bên biển tại thị trấn Westerly ở Rhode Island vào năm 2013 với giá 17,5 triệu USD. Cô chi thêm 1,7 triệu USD cải tạo, nâng cấp khu bếp và làm nhiều phòng tắm hơn. Biệt thự trước đó có 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm, bể bơi, sân vườn rộng lớn, tọa lạc trên khu đất 2,1 ha. Taylor thường xuyên tổ chức tiệc mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) cùng bạn bè nghệ sĩ tại đây. Tháng 8 năm ngoái, cô mời gia đình diễn viên Blake Lively, Bradley Cooper và nhiều ngôi sao đến chơi cuối tuần. Căn biệt thự cũng được ca sĩ đưa vào ca khúc The Last Great American Dynasty trong album Folklore (2020).

Hiện chưa rõ cặp sao sẽ tổ chức đám cưới tại dinh thự này hay chọn một địa điểm khác trong khu vực.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ kết hôn vào hè năm sau.

Theo trang tin, Taylor Swift và Travis Kelce dự định làm lễ cưới riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. "Đám cưới sẽ giản dị hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng", nguồn tin cho biết.

Hôm 26/8, ca sĩ 12 lần đoạt giải Grammy và ngôi sao bóng bầu dục Mỹ công bố đính hôn với chú thích dí dỏm: "Cô giáo tiếng Anh và thầy thể dục của các bạn sắp kết hôn". Cặp sao, cùng 35 tuổi, chia sẻ bộ ảnh ngọt ngào trong lễ cầu hôn tại khu vườn thơ mộng ở nhà riêng của Travis Kelce. Anh đã thuê người bí mật trang trí vườn ngập tràn hoa lá, như khung cảnh trong phim cổ tích Disney.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift vào giữa tháng 8.

Trong podcast ngày 3/9, Travis Kelce tiết lộ ban đầu anh dự định cầu hôn trên sóng nước, nhưng sau đó đổi ý để phù hợp hơn với Taylor. "Tôi chỉ muốn nói rằng hãy hiểu rõ hơn về đối phương, biết mình đang làm vì ai và lý do gì, mọi thứ còn lại sẽ thật tuyệt vời", anh nói với khán giả.