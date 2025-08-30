Bố chồng tương lai của Taylor Swift tiết lộ chi tiết về màn cầu hôn lãng mạn

Bố Travis Kelce kể lại lễ đính hôn của con trai với Taylor Swift.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình News 5 hôm 26/8, ông Ed Kelce kể: "Ban đầu Travis định để đến tuần này mới cầu hôn, muốn biến nó thành một sự kiện hoành tráng. Tôi nghĩ Taylor có lẽ đã bắt đầu sốt ruột một chút. Tôi bảo con rằng: con có thể làm điều đó ở bất cứ đâu, thậm chí bên lề đường. Khoảnh khắc con quỳ gối và ngỏ lời dù ở nơi đâu cũng sẽ trở thành đặc biệt".

Ông tiếp tục: "Hôm đó, hai đứa chuẩn bị đi ăn tối. Travis rủ Taylor ra vườn uống một ly rượu vang, và chính lúc đó, cậu ấy cầu hôn. Mọi thứ diễn ra thật đẹp".

Travis Kelce hỏi cưới Taylor Swift giữa khu vườn đẹp như trong truyện cổ tích ở Lee's Summit, Missouri.

Sau khi Taylor Swift nhận lời, cả hai lập tức gọi FaceTime cho bố mẹ hai bên để chia sẻ niềm vui. "Ngay khi nhận cuộc gọi, tôi nhìn thấy Travis, rồi Taylor xuất hiện bên cạnh, tôi biết ngay điều hai con sắp thông báo," Ed xúc động nhớ lại.

Vài ngày sau Ed Kelce cùng vợ cũ, bà Donna Kelce, ăn tối cùng con trai và con dâu tương lai. Họ sum họp sau khi bố mẹ Travis đến ủng hộ cầu thủ tại sự kiện ra mắt phim tài liệu The Kingdom vào tối Chủ nhật, 24/8. Ông Ed chia sẻ: "Mẹ Travis và tôi về nhà ăn tối cùng hai đứa. Taylor đã tự tay nấu ăn, chúng tôi dùng bữa ngoài hiên và chỉ cần nhìn cách họ quấn quýt bên nhau, đủ thấy cả hai đang hạnh phúc đến mức nào".

Taylor Swift hạnh phúc bên bạn trai sau khi nhận lời cầu hôn.

Ed Kelce nói thêm ông đã biết kế hoạch cầu hôn từ nhiều tháng trước và chứng kiến tình yêu sâu đậm con trai dành cho Taylor. "Chúng chỉ đơn giản là hai người trẻ yêu nhau say đắm. Thật sự rất tuyệt vời", ông nói.

Taylor Swift và Travis Kelce thông báo tin vui đính hôn trên Instagram vào thứ Ba (sáng sớm nay theo giờ Hà Nội) với chú thích: "Cô giáo tiếng Anh và thầy dạy thể dục sắp kết hôn". Cặp sao cũng đăng loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn trong khu vườn ngập tràn hoa. Trong đó, Taylor khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh gắn viên kim cương cỡ lớn, mang phong cách cổ điển, lãng mạn.

Ngay sau khi tin vui được chia sẻ, nhiều bạn bè nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng. Gracie Hunt - con gái Chủ tịch đội Chiefs Clark Hunt - nói với People: "Tôi không ngừng mỉm cười. Lễ đính hôn của Travis và Taylor giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Chuyện tình của họ đã làm thổn thức nhiều trái tim, và giờ đây nó đang bước sang một chương mới thậm chí còn kỳ diệu hơn nữa".

Đồng nghiệp - bạn thân của Travis là Patrick Mahomes cùng vợ gửi lời chúc mừng cặp sao trên mạng xã hội, miêu tả Travis và Taylor là "hai người chân thành nhất đã gặp gỡ và yêu nhau". Patrick còn khéo léo ghép ca khúc So High School - bài hát Swift viết về Kelce - vào bài đăng chúc mừng.

Thân vương William và Vương phi Kate cũng bấm "like" thông báo của Taylor Swift, mừng cặp sao đính hôn. Hiện tại, bài đăng tin vui của Taylor và Travis Kelce thu hút gần 25 triệu lượt thích từ bạn bè, người hâm mộ khắp thế giới.