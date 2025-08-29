Phản ứng của bạn trai cũ trước tin Taylor Swift đính hôn

Taylor Lautner và Taylor Swift năm 2009. Ảnh: Rex

Trên Instagram Story hôm 26/8, Taylor Lautner chia sẻ lại bài đăng từ tài khoản của NFL (giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ), trong đó có ảnh Taylor Swift - Travis Kelce trong khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào và cặp sao tại chiến thắng Super Bowl 2024. Trên ảnh ghi lời của Taylor Swift: "Tôi không thể tin điều này thực sự đang xảy ra". NFL phản hồi một cách vui nhộn: "Chúng tôi cũng vậy".

Taylor Lautner chia sẻ lại bài đăng chúc mừng Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn của NFL.

Bài đăng trên Story của Taylor Lautner được cho là cách chúc mừng tinh tế dành cho người tình cũ Taylor Swift. Vài giờ trước đó, Taylor Swift và bạn trai cùng thông báo đính hôn sau hai năm hẹn hò với chú thích trên Instagram: "Cô giáo tiếng Anh và thầy thể dục của bạn sắp kết hôn". Cả hai đều tắt phần bình luận trong bài đăng gây sốt mạng xã hội.

Taylor Swift, 35 tuổi, và Taylor Lautner, 33 tuổi, từng hẹn hò năm 2009 khi đóng chung phim Valentine’s Day. Sau chia tay, Swift viết ca khúc Back to December lấy cảm hứng từ mối tình này. Nhiều năm sau, họ kết nối lại, trở thành những người bạn tốt. Taylor Lautner kết hôn với nữ y tá Taylor Dome năm 2022 và vợ anh là một fan cuồng của Swift.

Taylor Swift chụp ảnh cùng vợ chồng Taylor Launer. Ảnh: Instagram Tay Lautner

Tháng 7/2023, Lautner góp mặt trong MV I Can See You của Swift (từ album Speak Now bản tái phát hành) cùng các diễn viên Joey King và Presley Cash. Xuất hiện cùng nhau trên sân khấu tại Kansas City, Swift dành lời cảm ơn Lautner vì đã là "nguồn năng lượng tích cực" trong giai đoạn cô thực hiện album, đồng thời tiết lộ vợ chồng Lautner là những người bạn thân thiết. Khi đó, Lautner đáp lại: "Tôi rất tôn trọng bạn, không chỉ vì tài năng, còn bởi sự khiêm nhường, tử tế và nhân cách của bạn".

Tháng 11/2023, hai tháng sau khi Taylor Swift công khai tình yêu mới với Travis Kelce, Taylor Lautner chia sẻ trên kênh Extra: "Tôi mừng cho cô ấy. Hai người có vẻ rất hạnh phúc. Miễn là cô ấy hạnh phúc, tôi cũng vậy. Cô ấy đang tỏa sáng ở mọi khía cạnh trong cuộc sống".

Trước đây, Taylor Swift từng hẹn hò nhiều ngôi sao trong làng giải trí. Ngoài Lautner, những bạn trai cũ của cô bao gồm ca sĩ Joe Jonas (năm 2008), John Mayer (2009), diễn viên Jake Gyllenhaal (2010), Harry Styles nhóm One Direction (2012), DJ Calvin Harris (2015 - 2016) và tài tử Joe Alwyn (2016 - đầu năm 2023).