Travis tiết lộ chưa từng cãi nhau với Taylor Swift trong hơn hai năm yêu

Trong tập phát sóng ngày 3/12 của podcast New Heights, cầu thủ 36 tuổi tiết lộ chuyện tình cảm khi phỏng vấn khách mời - tài tử George Clooney. Khi Kelce hỏi Clooney về phát biểu gần đây rằng ông và vợ chưa từng tranh cãi suốt 10 năm chung sống, ngôi sao 64 tuổi xác nhận và hỏi ngược lại. "Tôi không nói dối đâu", Clooney khẳng định. "Thế còn cậu, Travis?".

Kelce mỉm cười đáp: "Chúng cháu mới bên nhau hai năm rưỡi, nhưng đúng là vậy. Cháu chưa từng cãi nhau với cô ấy. Chưa một lần".

Travis Kelce và Taylor Swift. Ảnh: NY Post

Clooney sau đó chia sẻ với Kelce bí quyết hôn nhân, cho biết ông và bà xã Amal không bao giờ thấy việc tranh cãi là cần thiết: "Không ai thắng trong một cuộc cãi vã, vậy thì cần gì phải bắt đầu? Ở tuổi 64, tôi cảm thấy mình may mắn vì tìm được người phụ nữ tuyệt vời: xinh đẹp, thông minh và đấu tranh cho những điều quan trọng nhất. Vậy thì tôi có gì để phải gây gổ?".

Nghe vậy, Travis Kelce nói anh đã "ghi chú hết" để học hỏi kinh nghiệm hôn nhân hạnh phúc của Clooney.

George Clooney và bà xã, luật sư Amal Clooney. Ảnh: Wire

Trong bài phỏng vấn với GQ hồi tháng 8, cầu thủ đội Kansas City Chiefs tiết lộ chuyện tình của anh và Taylor Swift đến rất tự nhiên, và chính sự tương đồng trong tính cách giúp họ ngày càng gắn bó.

Về phía Taylor Swift, ca sĩ 35 tuổi cho biết chính sự tận tâm với công việc đã gắn kết hai người. "Điều tuyệt nhất ở Travis là anh ấy vô cùng nhiệt huyết với sự nghiệp của mình, và vì tôi cũng như vậy nên chúng tôi rất đồng điệu. Sẽ không có chuyện anh ấy khó chịu vì tôi tiếp tục làm nhạc", cô chia sẻ trên chương trình The Scott Mills Breakfast Show của BBC Radio 2 hồi tháng 10.

Taylor và Travis bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2023 và đính hôn vào tháng 8 năm nay. Hai ngôi sao được xem là một trong những cặp đẹp đôi nhất của làng giải trí Mỹ, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật còn bởi lối sống hòa hợp và những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.