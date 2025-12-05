Rò rỉ thời gian, địa điểm cưới của Taylor Swift

Theo Page Six, nữ ca sĩ 35 tuổi muốn tổ chức hôn lễ với Travis Kelce tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Ocean House. Tuy nhiên, khi biết địa điểm này đã có người đặt trước, Swift liền mạnh tay chi tiền và đưa ra mức đề nghị mà cô dâu kia không thể từ chối.

Taylor Swift sắp kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

Nguồn tin của DeuxMoi cũng cho hay Taylor thuyết phục cặp uyên ương đổi ngày cưới, đồng thời đề nghị chi trả toàn bộ chi phí hôn lễ, tuần trăng mật và yêu cầu họ ký thỏa thuận bảo mật.

Ocean House là khách sạn hạng sang nổi tiếng với kiến trúc Victorian ở Watch Hill, Rhode Island, có tầm nhìn hướng biển cùng dịch vụ cao cấp. Sau khi được trùng tu toàn diện và mở cửa trở lại năm 2010, nơi đây liên tục được vinh danh trong nhóm khách sạn hàng đầu nước Mỹ, là điểm đến yêu thích của giới thượng lưu cho các kỳ nghỉ, sự kiện và tiệc cưới.

Ocean House là khu nghỉ dưỡng hạng sang, view biển ở Watch Hill, Rhode Island.

Địa điểm này chỉ cách biệt thự của Taylor Swift một đoạn ngắn. Trước đó, The Sun đưa tin ca sĩ từng cân nhắc tổ chức lễ cưới tại chính nhà mình ở Rhode Island nhưng sau đó chuyển hướng sang Ocean House vì không gian phù hợp hơn.

Việc Taylor nhất quyết chọn ngày 13/6/2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Fan đều biết 13 là con số may mắn của cô. Khi viết theo dạng 6/13/26, tổng các chữ số đưa về con số 9. Theo Numerology.com, số 9 tượng trưng cho sự hoàn tất một chu kỳ và mở ra khởi đầu mới, được xem như "người dẫn đường" trong giai đoạn chuyển đổi, mang lại sự sáng suốt và sức mạnh tinh thần.

Biệt thự của Taylor Swift ở Rhode Island.

Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đính hôn tháng 8, sau hai năm hẹn hò. Trong khi Kelce bận rộn với mùa giải NFL 2024, Taylor được cho là đang tất bật lên kế hoạch cưới. Nguồn tin cho biết giọng ca Cruel Summer đã mời nhóm bạn thân, gồm Selena Gomez và Gigi Hadid, làm phù dâu; dự định tổ chức tiệc độc thân ở nhiều nơi như Nashville, New York, Italy, Bahamas.